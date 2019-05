Fundo das Indústrias Culturais aprova menos de metade dos projectos até Abril

No balanço dos quatro primeiros meses do ano, foi anunciada a aprovação de 10 projectos individuais e dois de plataformas de serviços. O valor do investimento total, neste período, foi de 41 milhões de patacas. Há mais programas de financiamento na calha que vão abrir a candidaturas.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofina@gmail.com

A taxa de aprovação de projectos individuais ao Fundo das Indústrias Culturais (FIC) foi de 40% nos primeiros quatro meses deste ano. No total, dos 25 projectos que foram apresentados ao júri neste período, apenas 10 foram aprovados, aos quais se somam mais dois de plataformas de serviços. As 12 candidaturas aceites representam um financiamento de 41 milhões de patacas, anunciou aquele fundo num encontro, ontem à tarde, com os jornalistas.

Davina Chu, membro da administração do FIC, olha para estes números com optimismo. Apesar de menos de metade das candidaturas terem sido aprovadas, Davina afirma que a qualidade das iniciativas não pára de aumentar. “Repare, no primeiro ano em que o fundo funcionou, em 2014, tivemos 300 candidaturas e 80 aprovações. Agora estamos melhor, os projectos têm mais qualidade”, defendeu o elemento do FIC.

A maior parte das candidaturas que mereceram a confiança do FIC, até Abril, segundo a mesma Davina Chu pertencem a duas grandes áreas: a moda e o multimédia. ”Há muitos designers em Macau e que estão a apostar nesses sectores”, identificou. Os projectos têm sido agrupados em três grandes “gavetas”, que correspondem às áreas que o Fundo quer ajudar a promover: a iniciativa individual que incentive a criatividade, a remodelação de cafés e bares das zonas históricas, de modo a preservar as características culturais de Macau e alavancar o turismo, e, por fim, a vontade de exportar a marca “Made in Macau”.

“Não queremos que estas iniciativas fiquem só em Macau, queremos que elas vão para fora”, enfatizou a mesma responsável. Davina explicou ainda que as duas plataformas de serviço aprovadas, uma na área do cinema e a outra na edição de livros, têm já programada a presença numa mostra de cinema em Junho, a realizar em Xangai, e numa feira do livro que ocorrerá em Pequim, respectivamente.

315 postos de trabalho criados

O Fundo enfatiza ainda que os 10 projectos individuais representam um investimento de 250 milhões de patacas, uma vez que, além do valor emprestado à empresa, cada candidato tem de avançar com capitais próprios para que a iniciativa arranque. O financiamento do Governo a esta dezena de projectos foi de 30 milhões de patacas, sendo que a quase totalidade do financiamento (27,5 milhões de patacas) foi feita através de empréstimos sem juros, e menos de 10% foi realizado a fundo perdido.

Na mesma sessão com os meios de comunicação social, o Fundo fez ainda um balanço aos 32 projectos que entretanto foram fiscalizados nos primeiros quatro meses do ano, revelando que os mesmos já criaram 315 postos de trabalho. Mais de metade da criação de emprego ocorreu na produção multimédia e num sector designado por “administrativo, operação e gestão”.

A taxa de incumprimento, neste período, situa-se nos 19%, com 1,3 milhões de patacas a não serem devolvidos dentro do prazo contratado. Ainda assim, 5,6 milhões de um total de sete milhões de patacas entraram nas contas do FIC a tempo e horas.

Bairros saem de Macau

No programa que se destina à criatividade nos bairros, no ano passado foram aprovadas 21 candidaturas, num valor de seis milhões de patacas, e que vão ficar concluídas até Junho. Este ano a iniciativa continua, o concurso abriu a 2 de Janeiro e termina a 28 de Junho, e estão disponíveis nove milhões de patacas. Estão abrangidos projectos que queiram recuperar lojas com características comunitárias, cultivar a história desses espaços e elevar a optimização do ambiente. O número limite de candidaturas a apoiar é de 30. Sinónimo do sucesso da iniciativa é que o FIC vai levar à 15ª Feira Internacional das Indústrias Culturais da China, em Shenzhen, sete projectos do programa direccionado aos bairros.

Por fim, foi ainda anunciado que, entre 15 de Maio e 28 de Junho deste ano, há mais dois programas que vão ser abertos: um destinado à moda e vestuário e outro para a área do design. Será apenas apoiado um candidato para cada um deles, sendo que tem dois anos para desenvolver a ideia, e cinco milhões de patacas para o concretizar no caso da moda e vestuário, e nove milhões para o vencedor na área do design.

Na calha, mas ainda sem data de lançamento, está um fundo direccionado para a promoção de marcas. Em mais de cinco anos de actividade, o FIC já financiou projectos no valor de 300 milhões de patacas, uma média de 60 milhões de patacas por ano.

__________________________________

Fundo nunca esgotou. “Não queremos quantidade, queremos qualidade”

Por ano, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) tem disponíveis 200 milhões de patacas, no entanto, em mais de cinco anos investiu nas empresas um valor a rondar os 300 milhões de patacas. Porque é que o Fundo, em média, apenas executa pouco mais de um quarto do que o montante que tem disponível? “Não vamos dar dinheiro por dar”, começa por explicar Davina Chu, membro da administração do FIC. “Quem vem, tem de nos apresentar a razão porque quer o dinheiro e como pensa executar o projecto”, explica a mesma fonte. Chu diz que a ideia não é trabalhar para os números, e esgotar o fundo a todo o custo. “Não queremos quantidade, o que queremos é qualidade”, garante. “Este é dinheiro público e, se o dermos sem critério, depois vêm-nos perguntar porque é que o estamos a gastar assim”, afirma Chu. “Queremos apenas os melhores, não vamos aprovar por aprovar”, remata o elemento da administração do FIC. Os projectos são apoiados até um máximo de 50%, sem juros, ou até um limite de 20% a fundo perdido. J.C.M.