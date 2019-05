Dia de Portugal: RAP, Massena e Fiolhais passam por Macau, mas Camões é o cabeça-de-cartaz

“Existe um cabeça-de-cartaz nas celebrações de 10 de Junho desde 1580”, disse Joaquim Ramos, director do Instituto Português do Oriente (IPOR), na apresentação do programa das comemorações do Dia de Portugal, em referência a Luís Vaz de Camões. Este ano passam por Macau o humorista Ricardo Araújo Pereira, o maestro Rui Massena, o ensaísta Carlos Fiolhais e o pintor Vítor Pomar.

Foi ontem conhecido, o programa oficial das comemorações referentes ao 10 de Junho em Macau. Este ano, as celebrações alargam-se aos meses de Maio e Julho e incluem, por exemplo, um espectáculo do humorista Ricardo Araújo Pereira, um concerto do pianista e maestro Rui Massena, uma conferência do físico e ensaísta Carlos Fiolhais, uma exposição de pintura de Vítor Pomar e o bailado “Murmúrios de Pedro e Inês”, por Fernando Duarte e Solange Melo. Ainda assim, não há cabeças-de-cartaz neste Dia de Camões. “Existe um cabeça de cartaz nas celebrações de 10 de Junho desde 1580”, brincou na conferência de imprensa Joaquim Ramos, director do IPOR. Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau, admitiu que ainda não sabe se virá a Macau algum representante do Governo português. “O assunto está a ser considerado em Lisboa”, adiantou.

Sobre o programa para as comemorações deste ano do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorrem entre o dia 15 de Maio e o dia 4 de Julho, Paulo Cunha Alves admitiu que “é um programa bastante extenso em termos temporais”. Mas, ressalvou o cônsul, “não tem intenção expansionista”. Para justificar o alargar do calendário das celebrações, Paulo Cunha Alves referiu que era necessário “englobar alguns eventos fulcrais deste ano, em Macau”, dando o exemplo dos 450 anos da Santa Casa da Misericórdia. Durante este período, “haverá actividades para a infância, de cariz académico, e para a preservação da língua portuguesa, artes plásticas e indústrias culturais”, exemplificou o embaixador. “Estou convencido de que será um programa coroado de sucesso”, afirmou.

No dia 29 de Junho, pelas 20 horas, acontece no auditório da Torre de Macau um “espectáculo de comédia”, como é descrito na programação do evento, que é promovido pelo IPOR. Tem como título “Uma Conversa Sobre Assuntos” e terá a duração de uma hora e meia. Este é um espectáculo “mais ou menos improvisado”, diz a organização, que teve origem numa iniciativa do humorista após os incêndios do Verão de 2017, em Portugal. Na altura, Ricardo Araújo Pereira levou esta sessão a várias localidades afectadas pelos fogos, tendo a totalidade do dinheiro da bilheteira sido entregue a estas regiões. O programa cita a descrição do próprio comediante: É “uma ideia que, em princípio, tem tudo para agradar a quem aprecia assuntos. De resto, ninguém sabe bem em que consiste”.

O maestro Rui Massena vem a Macau no dia 8 de Junho, para um concerto no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, às 20 horas. O músico e compositor tem três álbuns de originais, o último dos quais tem por nome “III” e foi editado em Novembro do ano passado. Rui Massena vem ao território apresentar, precisamente, este último álbum. Neste concerto, Rui Massena, ao piano, far-se-á acompanhar por viola de arco e violoncelo. À pergunta sobre se Ricardo Araújo Pereira era o cabeça-de-cartaz das comemorações do 10 de Junho em Macau, Ana Paula Cleto, coordenadora da delegação da Fundação Oriente em Macau, preferiu destacar o músico: “O Ricardo Araújo Pereira pode ser um cabeça-de-cartaz, mas também temos o maestro e compositor Rui Massena que eu penso que, em termos culturais, é um maior cabeça-de-cartaz”.

ALÉM DO HUMOR E DA MÚSICA, A FÍSICA, A PINTURA E A DANÇA

No dia 11 de Junho, o físico, professor universitário e ensaísta português Carlos Fiolhais vai dar uma conferência no Café Oriente, nas instalações do IPOR. Neste evento, o tema principal será o percurso de vida do professor de Física da Universidade de Coimbra, nomeadamente o trajecto enquanto cientista. Ainda em Maio, no dia 28, é inaugurada a exposição de pintura “Ver o Mundo como Ornamento”, do artista Vítor Pomar. Esta exposição estará na Galeria Comendador Ho Yin, no Clube Militar, até ao dia 7 de Julho.

“Murmúrios de Pedro e Inês” é o nome do espectáculo de bailado agendado para o dia 20 de Junho, no Teatro D. Pedro V. Com direcção artística e interpretação de Fernando Duarte e Solange Melo, este bailado revela uma coreografia onde, dançando, se apresenta o romance histórico entre Pedro e Inês. “Solange Melo e Fernando Duarte contam como se entrelaçaram os amores de Pedro e Inês, através da dança, em que dois corpos materializam a lenda e a emoção desta história de amor”, indica a organização, que, neste caso, é feita pela Casa de Portugal e pela Fundação Oriente. O chef Vítor Matos, responsável pela cozinha do Vidago Palace Hotel, também vem a Macau para o Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal, que acontece no Clube Militar entre os dias 9 e 18 de Junho.

O primeiro evento do conjunto programado para este ano é uma exposição documental de Vítor Marreiros, intitulada “A Misericórdia de Macau 450 anos 1569-2019”, que é inaugurada a 15 de Maio no Albergue SCM e que termina a 30 de Junho. A 31 de Maio é inaugurada, na Casa Garden, a exposição de pintura “Espaços e Lugares”, de Sofia Campilho, Maria Albergaria, Alexandre Marreiros e Maria Mesquitela. O espectáculo de marionetas de Elisa Vilaça, “A Magia do Circo”, é apresentado na Casa de Portugal, no dia 1 de Junho, tal como o teatro para crianças “O Nabo Gigante”, que acontece na Casa Garden.

Dia 4 de Junho é inaugurada, na Chancelaria do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a exposição fotográfica “RAEM, 20 anos – Um olhar sobre Macau”, e, no dia 8 de Junho, na Casa Garden, há uma mostra de cinema infantil, com quatro curtas-metragens seleccionadas do New York Portuguese Short Film Festival. Entre os dias 21 e 23 de Junho haverá uma mostra de cinema do festival IndieLisboa na Cinemateca Paixão e, no dia 28 de Junho, no Clube Militar, a pianista nipónica Kaoru Tashiro vai tocar numa récita de poemas da “Clepsidra”, de Camilo Pessanha. O último evento a ser apresentado a propósito das comemorações do 10 de Junho é a exposição de fotografia de João Miguel Barros, “Wisdom”. Esta mostra fica no Albergue SCM até ao dia 4 de Agosto. Todos os eventos são gratuitos, confirmou Amélia António, presidente da Casa de Portugal.

Nas cerimónias oficiais do dia 10, o habitual hastear da bandeira acompanhada pela Banda Filarmónica da PSP acontece pelas 9h30 na Chancelaria do Consulado, seguindo-se uma romagem à Gruta de Camões e uma recepção à comunidade na Residência Oficial do Cônsul. Sobre os representantes do Governo de Portugal que possam vir a estar presentes nas comemorações, Paulo Cunha Alves disse apenas que “o assunto está a ser considerado ainda em Lisboa, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros”.