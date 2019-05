Deputados apresentam solução para idade mínima na habitação social, mas impasse com Governo mantém-se

Deputados e Governo continuam sem chegar a acordo quanto à idade mínima dos candidatos a habitação social. O Executivo insiste no aumento para os 23 anos, mas a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) reitera que não se deve mexer nos 18 anos. Assim, propôs uma solução: pode ser candidato quem ainda não tiver 23 anos, desde que já tenha trabalhado antes.

A 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) apresentou uma proposta para que a idade mínima dos candidatos a habitação social se mantenha nos 18 anos. Na versão original da proposta de lei, o Governo aumentou este critério para os 23 anos, mas os deputados entendem que, se forem preenchidos determinados requisitos, as pessoas que se enquadram nesta franja populacional também podem ter direito a uma habitação social. No entanto, a sugestão parece não ter sido suficiente para quebrar o impasse entre deputados e Governo, que insiste no aumento da idade para os 23 anos. Ainda assim, ficou a promessa de estudar a proposta e voltar à comissão com uma resposta.

“Continuamos a falar sobre a idade e não há acordo. Há diferentes pontos de vista e continuamos a conversar com a comissão sobre a questão da idade. Como sabem, a proposta que o Governo apresentou aqui é de 23 anos. A comissão tem um ponto de vista diferente”, disse Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, em declarações aos jornalistas após a reunião. Os deputados defendem que a idade mínima dos candidatos se mantenha nos 18 anos. “Insistimos que a idade, para efeitos de candidatura a habitação social, sejam 18 anos”, afirmou Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da AL. “Ainda temos algumas divergências com o Governo, que disse que vai continuar a ouvir as opiniões”, acrescentou o deputado.

Como alternativa, os deputados sugeriram que quem já atingiu a maioridade possa ser candidato a habitação social, desde que já tenha experiência profissional acumulada. “A comissão sugeriu a forma de 18 anos mais requisitos restritivos, como ter trabalhado alguns anos. Com a conjugação destas partes, consegue-se evitar o abuso por estudantes ou impedir que os estudantes se candidatem a uma habitação social”, defendeu Ho Ion Sang. Esta solução, acrescentou, tem por objectivo assegurar uma utilização adequada dos recursos sociais. “O Governo vai decidir esta questão e vamos ver qual a decisão que o Governo vai tomar. O Governo abriu uma porta, mas a solução proposta pela comissão é mais racional e passível de conquistar a credibilidade da sociedade”, argumentou.

Ho Ion Sang adiantou que, no artigo que regula os casos excepcionais, foi aditado à versão inicial que o Chefe do Executivo pode dispensar o requisito da idade, “mas [o candidato] tem que provar que sustenta os encargos da família”. “Isto resulta da absorção das opiniões da comissão”, disse o deputado. Neste artigo serão ainda tidos em conta os idosos e as pessoas com deficiência, acrescentou. De acordo com a proposta original, o Chefe do Executivo pode atribuir habitações com dispensa dos requisitos de candidatura às pessoas afectadas por desastres naturais, que residam em barracas registadas no Instituto de Habitação, que tenham que desocupar as suas casas por motivos de interesse público ou que se encontrem em situação de perigo social, físico ou moral.

A proposta de lei do Regime jurídico da habitação social foi aprovada na generalidade já em Novembro de 2017, mas, passado mais de ano e meio, a discussão em sede de comissão parece estar longe de terminar. “Estamos a aguardar pela decisão do Governo e pela versão alternativa da proposta de lei”, disse Ho Ion Sang.