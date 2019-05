Benfica e CPK empatam em jogo com arbitragem “vergonhosa”

O Benfica de Macau e o Chao Pak Kei empataram ontem à noite a uma bola numa partida em que o árbitro foi muito contestado pelas ‘águias’. Em causa esteve um lance entre Diego Patriota e Cuco, que obrigou à saída do jogador-treinador do Benfica com suspeitas de fractura no nariz.

O jogo grande da jornada da Liga de Elite, disputado entre o Benfica de Macau e o Chao Pak Kei, não foi de boa memória para a formação orientada por Cuco, treinador-jogador das ‘águias’ que teve que ser substituído aos 59 minutos com uma eventual fractura no nariz após um lance com Diego Patriota. O árbitro da partida nada assinalou, apesar dos muitos protestos dos jogadores do Benfica, tendo a partida ficado interrompida durante vários minutos. “O resultado não tem nada a ver com a arbitragem, mas é importante deixar aqui a informação de que hoje [ontem] foi vergonhosa, o CPK não precisa da ajuda dos árbitros para ganhar. O Cuco é agredido, sai com o nariz partido e nem falta foi, não sei o que é que estes árbitros andam a ver”, disse Nicholas Torrão ao PONTO FINAL no final da partida.

O avançado do Benfica adiantou a sua equipa no marcador logo aos dois minutos, resultado que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, porém, foi o Chao Pak Kei a entrar melhor, marcando por Pang Chi Hang, antigo jogador do Benfica, aos 48 minutos.

Apesar da pressão do Benfica e dos contra-ataques sempre perigosos do Chao Pak Kei, o resultado manteve-se até ao final. “Infelizmente não conseguimos a vitória, vamos tentar deixar uma imagem boa nos últimos jogos. Não estamos habituados a estar dois jogos sem ganhar, temos que voltar rapidamente às vitórias”, disse Nicholas Torrão.

Do lado do Chao Pak Kei, o brasileiro Silva considerou o empate “justo” tendo em conta o que as duas equipas fizeram dentro do campo. “Acho que no confronto directo a gente já sai na frente do Benfica, claro que queríamos a vitória, mas o empate acho que está bom também por aquilo que as equipas apresentaram. Queríamos vencer para manter os seis pontos de avanço sobre o Ching Fung, quatro pontos é sempre perigoso mas continuamos na frente e ainda temos uma gordura para queimar”, concluiu o médio brasileiro, em alusão à diferença pontual para o segundo classificado.