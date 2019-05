Sugeridas reformas ao trânsito depois de acidente com autocarro de turismo

A interdição ao trânsito na Avenida de Almeida Ribeiro, a proibição de circulação de autocarros turísticos nos bairros antigos e até a recuperação da travessia marítima entre Macau e a Taipa foram algumas das sugestões ontem deixadas pelos deputados, quase uma semana após um autocarro de turismo ter embatido num café na Avenida Sidónio Pais.

Não fez mortos nem feridos, mas o acidente de viação que envolveu um autocarro turístico na semana passada serviu de pretexto a alguns deputados para pedirem alterações ao planeamento do trânsito, bem como formações mais exigentes para os condutores de veículos pesados. No período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL) foram apresentadas algumas soluções concretas, tais como o encerramento da Avenida de Almeida Ribeiro ao trânsito em determinados períodos, a interdição da circulação de autocarros de turismo nas zonas antigas da cidade e a travessia marítima entre Macau e a Taipa.

“Macau é uma cidade turística, portanto é normal que circulem diariamente pelas estradas muitos autocarros de turismo, mas a densidade populacional é elevada, as estradas são estreitas com muitas curvas e rampas, portanto também são bastante frequentes os acidentes de trânsito nos locais onde o tráfego é intenso”, afirmou Ho Ion Sang, dos Kaifong. O deputado, eleito pela via directa, sugeriu ao Governo que realize um estudo para averiguar quais são os “pontos negros” de trânsito, bem como a possibilidade de proceder ao alargamento das vias. Sobre os autocarros de turistas, o legislador propôs que, também estes, disponham de várias saídas de emergência, à semelhança dos autocarros públicos.

Ainda que tenha reconhecido que a política de trânsito e transportes de Macau “foi sendo implementada e executada”, Wu Chou Kit lamentou que “ainda não se viram quaisquer vantagens”. “Não houve grandes melhorias na primazia dos transportes públicos, na gestão dos veículos e na lentidão do trânsito, antes pelo contrário, surgiram muitos conflitos entre peões e condutores”, declarou. Como soluções, o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo propôs que a Avenida de Almeida Ribeiro fosse definida como zona pedonal aos domingos ou como área de circulação automóvel limitada em certos períodos.

Agnes Lam defendeu a proibição da circulação de autocarros de turismo nos bairros antigos em determinados períodos, “ou até totalmente”, e a definição de medidas para a dispersão do trânsito, de forma a evitar a afluência simultânea de demasiados turistas e autocarros de turismo nestas zonas. “Não se pode deixar que os autocarros turísticos que circulam nas vias públicas se transformem numa bomba-relógio para a segurança rodoviária”, alertou a deputada eleita pela via directa.

Por sua vez, Zheng Anting apelou a um planeamento “de futuro”, através da criação de uma rede tridimensional de trânsito que inclua túneis e viadutos, de modo a dispersar os veículos e aproveitar “cada centímetro de espaço”. O deputado, eleito por sufrágio directo, sugeriu a criação de ligações marítimas entre a península de Macau e a Taipa, algo que existia antes de terem sido construídas as pontes. “Isto é, aproveitar a via marítima para aliviar a pressão do tráfego terrestre e criar uma nova atracção turística que pode surtir efeitos ao nível do desvio de visitantes”, apontou.

Recordando os vários acidentes que ocorreram nos últimos anos envolvendo autocarros turísticos, Mak Soi Kun questionou se as autoridades fizeram o suficiente para os evitar. “Será que isto se deve a motivos pessoais ou às falhas do mecanismo dos motoristas? Os serviços competentes realizaram acções de formação para os motoristas de veículos pesados? As autoridades fiscalizam a qualidade dos cursos de formação destinados aos motoristas de pesados?”, quis saber o deputado, eleito pela via directa.