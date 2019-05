Decorridos poucos dias desde as comemorações em Macau do centenário do Movimento Quatro de Maio, o deputado Sulu Sou lança a pergunta: “Qual foi o legado, entre ideias e espírito, deixado por este movimento?”. “No discurso do seu centenário em Pequim, desapareceram os senhores ‘De’ (Democracia) e ‘Sai’ (Ciência), fortemente promovidos nesse movimento, e foram substituídos pelo senhor ‘Dang’ (Partido), ou seja, os jovens da nova era devem obedecer e seguir o partido”, afirmou ontem o deputado pró-democracia. Para o também vice-presidente da Associação Novo Macau, um século depois, importa não esquecer os valores que moveram a insurreição estudantil da época, indignada com o que o Governo estava disposto a ceder no Tratado de Versalhes.

Sulu Sou recorda que o Movimento Quatro de Maio teve origem no patriotismo, “mas não se pode equiparar o núcleo desse movimento ao patriotismo, pois as ideias de liberdade, progresso, democracia e ciência são igualmente importantes”, argumenta. “Todos os poderes políticos anseiam por controlar a interpretação da história, que possivelmente é fiel à realidade, mas também podem aproveitar o que é benéfico para si, com o objectivo de defender a sua governação”, afirmou o democrata, evocando George Orwell e o seu romance distópico “1984”, no período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa.

Em Macau, o 4 de Maio não passou em branco, com todas as escolas do território a celebrá-lo numa mostra de patriotismo e “amor ao país”. “Sejam fiéis à vossa consciência. Ao falar do Quatro de Maio, há que ser fiel à independência e à autonomia dos jovens, à reflexão autónoma e à crítica independente”, apelou o deputado. “Qualquer poder que obrigue os jovens a seguir cegamente instruções está cada vez mais longe do Quatro de Maio”, rematou. C.V.N.