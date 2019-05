Paulo Sande nasceu em Macau e quer eleger três deputados ao Parlamento Europeu

O cabeça-de-lista às eleições europeias do novo partido de Santana Lopes, o Aliança, nasceu no território, e na primeira experiência como político tem um discurso ambicioso. Diz que Macau é uma ponte essencial para as relações de Portugal e da Europa com a China, mas “não está a funcionar”.

Paulo Sande nasceu em Macau e afirma-se um “filho do império”, não tem medo de o dizer. Em 1957, esteve apenas seis meses no então território administrado por Portugal, para depois passar por Goa e África acompanhando as missões do pai, que era oficial do exército. Agora quer assentar arraiais em Bruxelas, e para o centro da Europa, o candidato do novo partido de Pedro Santana Lopes, o Aliança, sonha levar três deputados.

Apesar do pouco tempo que esteve em Macau e de nunca ter voltado, Paulo Sande não hesita em dizer que este território é “parte importantíssima do que sou”, e um local que faz parte da sua “identidade” e do seu “imaginário”. “As histórias das longas viagens e dos tufões”, afirma que estão presentes no arquivo familiar.

O professor universitário, que até ao convite de Santana Lopes era assessor de Marcelo Rebelo de Sousa para os assuntos europeus, diz que não morrerá sem voltar a Macau. “Não ficaria completo se não o fizesse”, garante ao PONTO FINAL. No entanto, não deverá ser já nesta campanha que isso acontecerá, uma vez que os parcos recursos do partido não dão para investir em deslocações tão longas.

Ainda assim, o especialista em questões europeias não deixa defender ao PONTO FINAL o papel central da RAEM na relação não só de Portugal com a China como da própria Europa com este país. “Macau tem uma enorme importância para clarificar e afirmar o relacionamento da Europa e de Portugal com o Oriente e com a China. Essa relação tem sido apresentada como estratégica, mas a Europa tem de pensá-la não pondo em causa o que é a identidade. É aí que Macau tem um papel crucial, continua a ser um contacto entre as duas margens, permitindo à Europa ganhar o que tem perdido nos últimos tempos”, argumenta.

Portugal tem de gastar mais dinheiro com Macau

Apesar do potencial, que defende existir, Sande não tem dúvidas de que não tem sido aproveitado. “Não há nenhuma estratégia que resista à rápida mudança dos diferentes governos. Estamos sempre ao sabor das circunstâncias”, sublinha. Sem pensamento estratégico, segundo o candidato do Aliança, Portugal tem ganhos insuficientes nesta relação. “Temos de ser um actor e não apenas um receptor das decisões alheias, e, no caso da China, com paciência e com pensamento a longo prazo podemos criar condições para que os nossos empresários tenham sucesso”, adianta.

Segundo Paulo Sande, para que Macau seja de facto um ponto de apoio na entrada na China é preciso primeiro investir. “Temos de afirmar uma atitude muito mais pró-activa das nossas actividades, com o aumento de recursos, para dar apoio aos portugueses. Os nossos jovens precisam de se sentir muito mais apoiados. Temos de aproveitar esta vantagem histórica em relação a outros países que não a têm, e que ainda assim têm melhores resultados”, lamenta.

Ambicioso ou irrealista?

O candidato do Aliança avança com um discurso optimista para o resultado das eleições de 26 de Maio, quer chegar a Bruxelas com um grupo de três deputados. Um número que punha o novo partido no patamar do resultado obtido pela CDU nas últimas europeias, em 2014, e acima do então estreante Marinho e Pinto.

Para Sande, seria “um absurdo” não eleger deputados, pelo que “vê nas ruas” e sente “na comunicação social”. No entanto, as sondagens publicadas nos últimos dias fazem com que estes prognósticos tenham pouca adesão à realidade que revelam. O Aliança aparece com intenções de voto entre os 1,3% e os 3, 3%, o que terá como correspondência a eleição de entre 0-1 deputados.

Apesar de não crer no insucesso, Paulo Sande ensaia ao PONTO FINAL um possível discurso de derrota, ao afirmar que “se não eleger ninguém, isso também faz parte do percurso de um partido que está a começar”. “Vejo como muito positiva a afirmação que estamos a ter na rua e das nossas ideias”, salienta. “Ninguém chega acima sem passar por baixo”, concretiza.

Quando o telefone toca

Aos 62 anos, Paulo Sande estreia-se na política. O convite chegou por telefone. Estranhou-o. Primeiro porque conhecia mal Santana Lopes. “Cruzei-me com ele muito poucas vezes”, garante. Depois, o Aliança era um partido que no seu ideário se afirmava como eurocéptico, quando ele sempre foi um europeísta convicto. Essa contradição até levou a que fosse alvo de piadas. “Não me importo de ser gozado, até gosto”, atira o candidato.

E depois tenta desmontar o paradoxo. “Vejo isso ao contrário, entendo-o como um corte do partido e do Pedro Santana Lopes, com a tentação inicial de abraçar causas populistas. Isso honra-o”, garante.

É essa vontade de combater o populismo, que o fez aceitar o desafio, uma vez que a admiração que tem pela ideia de povos tão diferentes terem abraçado um projecto comum, parece estar actualmente “em risco”.

Picardias à direita

Sendo um rookie a competir com adversários muito experientes nos ringues da política, Sande anunciou que não estava na política para criticar gratuitamente, nem para insultar ou mentir, ou sequer gritar ‘slogans’. Ainda assim, quando Nuno Melo, cabeça-de-lista do CDS a estas eleições, comparou o Aliança ao partido de extrema-direita espanhol Voxx, não deixou a provocação sem resposta. “Está obcecado com o Aliança. Nuno Melo não sabe bem o que é conservadorismo, liberalismo, não sabe bem o que é extrema-direita, e confunde tudo por razões de tacticismo eleitoral”. “Há um desespero. É a política à antiga, a política de que já ninguém gosta, os cidadãos rejeitam”, disse na altura.

O novo partido tem também sido muito critico em relação ao comportamento dos meios de comunicação social, que diz defenderem “o status quo”. “Não vamos à televisão porque não estamos representados, e não estamos representados porque não vamos a televisão”, acusa. “É preciso mudar isso. Este partido está a fazê-lo, e pode ser o primeiro caso de sucesso sem propostas populistas e actuando de forma civilizada. A tentação de dar dois gritos é muita, mas gritar cansa mais quem o faz e aborrece quem ouve”, remata.

O romancista que foi campeão de natação

Paulo Sande, de 62 anos, tem três filhos, é licenciado em Direito e especialista em questões europeias, e lecciona Ciência Política na Universidade Católica de Lisboa. Benfiquista assumido, tem uma grande paixão pelo desporto, foi aliás campeão nacional de natação numa estafeta do Sport Algés e Dafundo, clube mítico sediado em Oeiras. Até Santana Lopes o convidar, era assessor para os Assuntos Europeus do Presidente da República portuguesa, o que foi interpretado por alguns como uma presença de Marcelo nesta campanha. Já foi director de uma revista que tinha a Europa como tema principal e administrador de uma empresa de comunicação. Além da vida pública, até esta experiência política mais recatada, Paulo Sande esconde um romancista por detrás da capa de professor e estudioso. Afirma ao PONTO FINAL ter quatro obras prontas, uma das quais já no prelo. “Chamar-se-á ‘As messes do Império’”, adianta, e tem como pano de fundo o Portugal imperial, o “nosso passado que é a nossa raiz”. Assume gostar de aquários e de peixes, porque ali “vê crescer a vida”. Questionado se vê naquele passatempo algum paralelismo com a política, depois de uns segundos a pensar, atira: “Vivemos todos em aquários, guiados por outros, e nós os políticos portugueses temos de sair para navegar no mar grande”.