Estudo da renovação urbana sem conclusão à vista

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Rosário, admitiu ontem não saber quando poderá estar pronto o Estudo da Renovação Urbana de Macau, adjudicado em Setembro à consultora Deloitte. Na primeira fase, das cinco previstas, a empresa apresentou um estudo comparativo, com vista a avaliar a possibilidade de redução da percentagem exigida na lei actual de 100% da concordância dos condóminos para demolir um edifício. Mas conclusões só no final do estudo, frisou o governante.

Não há data conhecida para a publicação do Estudo da Renovação Urbana de Macau, adjudicado à “Deloitte Serviços Consultadoria Limitada”. O estudo prevê cinco fases e a empresa de serviços de consultoria concluiu e entregou a primeira fase do estudo em Novembro, “pontualmente”, referiu o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Rosário, ontem à margem da primeira reunião plenária do ano do Conselho para a Renovação Urbana. Mas “nós, como não controlamos o tempo necessário para cada uma das fases, é muito difícil dizer quando é que isto acaba”, admitiu Raimundo Rosário. A única certeza que há é que os resultados do estudo não vão “seguramente” ser conhecidos durante o seu mandato, admitiu o governante.

Os serviços de consultoria para o Estudo da Renovação Urbana de Macau foram adjudicados pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) à empresa Deloitte Serviços Consultadoria Limitada, a 20 de Setembro de 2018, pelo preço de 14.5 milhões de patacas e um prazo de execução de 120 dias. Ontem foi dia para troca de impressões entre a consultora e os membros da Comissão da Renovação Urbana.

“Os meus colegas aqui das Obras Públicas analisaram a primeira fase e entenderam que não estava bem, e a empresa entregou uma primeira fase rectificada em Janeiro. Essa primeira fase, rectificada em Janeiro, os meus colegas entenderam que estava bem, e foi distribuída pelos 14 serviços, porque isto é uma coisa que interessa a outros serviços”, explicou Raimundo do Rosário. Entretanto, “já recebemos os pareceres dos 14 serviços e com os pareceres dos 14 serviços mais o parecer das Obras Públicas passámos os pareceres todos para a empresa consultora, que face aos pareceres emitidos vai rectificar novamente esta primeira fase. Esta rectificação deverá ser entregue agora em meados de Maio”, prosseguiu o secretário. No entanto, “a versão rectificada terá que ser devolvida novamente aos serviços, por isso é que o tempo vai passando e ainda estamos na primeira fase”, acrescentou.

Quatro pontos em análise

Raimundo do Rosário explicou que, de acordo com o caderno de encargos, a empresa deveria debruçar-se prioritariamente sobre quatro aspectos. “Para já, estamos a analisar esses quatro aspectos, um é sobre o direito dos proprietários, dos condóminos, outra é a percentagem. Como sabem, a lei actual em Macau exige 100% da concordância dos condóminos para demolir um edifício. Portanto, aqui é ver a possibilidade dessa percentagem ser inferior a 100%. Outro aspecto é sobre o alojamento temporário, e uma quarta questão é sobre as políticas que possam facilitar a renovação urbana”.

Na análise destas quatro componentes do estudo, a empresa consultora fez um primeiro estudo comparativo, tendo em consideração Singapura, Taiwan e Hong Kong. “A empresa transmitiu-nos hoje [ontem] o estudo que fizeram, como é que em Hong Kong, em Singapura, Taiwan. Posso dizer que nos três sítios a percentagem é inferior a 100%, varia conforme os sítios e circunstâncias, varia consoante a idade e a situação, entre 80, 75%, e acho que o mínimo até é 50%, portanto isto é variável dentro de cada sitio e conforme as circunstâncias”. Mas, frisou, “não há conclusões na primeira fase, temos que esperar pelo fim do estudo”.

Trâmites burocráticos “são normais”

Raimundo do Rosário sublinhou que a empresa consultora tem prazos e que os cumpriu. “O problema é que nós, Governo, para aprovar cada uma das fases, não temos prazo, porque, por exemplo, nós ouvimos 14 serviços e temos 14 pareceres, por acaso poderia ser que os 14 dissessem, ‘está tudo óptimo’. Então, se está tudo óptimo, passamos à segunda fase. Acontece que não está tudo óptimo, e eu tenho que pegar nos 14 pareceres, dar à consultora e a consultora vai ter que incorporá-los numa nova versão”.

Em todo o caso, afiançou Raimundo do Rosário, este processo faz parte da tramitação normal. “Quando recebemos qualquer documento, seja um projecto ou um estudo, temos sempre que ouvir as opiniões de outros serviços, e hoje é muito raro haver opiniões concordantes, e havendo opiniões discordantes temos que devolver à entidade para rectificar essa fase do estudo tendo em conta os pareceres emitidos (…). Os serviços têm um prazo de 30 dias, mas depois vamos dar um prazo consoante o conteúdo destas rectificações. Também temos que ser razoáveis nisto, porque se as questões suscitadas são ligeiras, podemos dizer à consultora que tem 10 dias para rectificar. Mas se vemos que as questões suscitadas são muito complicadas, temos que dar 20 ou 30 dias à consultora, tentamos fazer isto com razoabilidade”.