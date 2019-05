Deputados pedem penas mais pesadas para traficantes de droga. Secretário mantém posição de abertura

As molduras penais para os traficantes de droga foram ontem alvo de críticas dos deputados por serem “relativamente leves”. O secretário para a Segurança não se mostrou nem a favor nem contra um agravamento, adoptando uma posição de abertura.

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem a introdução de 21 novos produtos na Lei de Proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. A alteração única ao diploma de 2009 levou a um debate entre o secretário para a Segurança e os deputados, com a maioria a criticar a moldura penal para o tráfico de droga por ser “demasiado leve” em comparação com Hong Kong e o interior da China, pedindo um agravamento das sanções. Wong Sio Chak não disse nem que sim nem que não, mostrando uma posição de abertura, mas admitiu que o mercado de estupefacientes de Macau é três vezes superior ao da RAEHK.

“Em relação a essa legislação, se é necessário alterar ou rever, a nossa posição é aberta. Estamos disponíveis para ouvir a opinião do público”, respondeu Wong Sio Chak, em declarações aos jornalistas, quando questionado sobre a possibilidade de agravamento de penas para o tráfico de droga. Momentos antes, no hemiciclo, o secretário para a Segurança havia afirmado que “há que considerar e ponderar sobre este aspecto [do agravamento da moldura penal”, recordando as alterações de há três anos. Actualmente, o crime de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas é punido com pena de prisão entre cinco a 15 anos, depois da última alteração legislativa de 2016.

Na sessão de ontem, foram vários os deputados que criticaram a moldura penal em vigor para o tráfico de droga, por ser mais leve em comparação com Hong Kong e o interior da China. Leong Sun Iok, dos Operários, foi um deles, apontando que, por as penas serem “relativamente leves, isto atraiu muitas pessoas a praticarem estes actos em Macau”. Song Pek Kei, eleita por sufrágio directo, foi mais longe, afirmando que Macau se transformou “num local fácil para praticar esse tipo de crimes”, e questionando o que pode ser feito para o território não se transformar “num paraíso para o tráfico de droga”. Cheung Lap Kwan defendeu que “prevenir é sempre melhor que remediar”, insistindo numa maior educação e sensibilização junto dos jovens.

A alteração legislativa, que se resumiu à introdução de 21 novas substâncias, foi ontem aprovada por unanimidade na generalidade e especialidade. O Chefe do Executivo apresentou um pedido para que o diploma fosse alvo de um processo de urgência, aprovado por todos os deputados, dispensando que o mesmo fosse analisado em sede de comissão. “As substâncias têm um grande impacto na saúde das pessoas e podem causar um grande impacto na saúde da população, por isso é necessário o processo de urgência”, justificou Wong Sio Chak.

Entre 2016 e 2017, foram detectados dois casos de consumo de substâncias agora incluídas na lei. Porém, como na altura ainda não eram sujeitas ao controlo das autoridades, não foram adoptadas nenhumas medidas punitivas, disse Wong Sio Chak. O secretário para a Segurança admitiu que o mercado de droga de Macau é “três vezes maior” que o de Hong Kong. “Por isso é que as pessoas escolhem Macau para traficar drogas”, afirmou o governante.

Anteontem, a Comissão de Luta Contra a Droga revelou que o número de toxicodependentes em Macau diminuiu 8% no ano passado face a 2017. Em declínio esteve também o número de jovens com problemas de droga. Por outro lado, o consumo de ice continuou a aumentar, correspondendo a quase metade do total.