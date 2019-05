Depois de Veneza e Paris, Macau vai ter uma pequena Londres até 2021

O Big Ben e o Palácio de Westminster vão fazer parte da paisagem do Cotai. Foi ontem apresentado o The Londoner, o resort da Sands que vai imitar a capital britânica e fazer companhia ao Venetian e ao Parisian no Cotai. O resort, apadrinhado por David Beckham, foi apresentado ontem e deverá estar totalmente concluído em 2021. “É uma recriação daquilo que é Londres, a autenticidade é incrível”, disse o londrino.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Macau vai ter mais uma cidade europeia dentro de si. Depois de Veneza e Paris, o Cotai vai ter, até 2021, uma mini-Londres. O The Londoner foi apresentado ontem pelo presidente da Las Vegas Sands, Robert Goldstein, pelo presidente da Sands China, Wilfred Wong, e pelo embaixador da Sands Resorts Macau, David Beckham, que até participou na decoração de alguns dos quartos. O antigo futebolista elogiou Macau e louvou a “autenticidade” desta imitação de Londres.

A fachada do Londoner vai ser uma réplica do Palácio de Westminster e, à entrada, estará uma torre de 96 metros que imita a Elizabeth Tower, que suporta o relógio e o sino conhecido como Big Ben. No exterior poder-se-á passear nos jardins do Palácio de Kensington. O hotel Londoner, que actualmente é o Holiday Inn, terá 594 quartos. Dois dos pisos do hotel são compostos por suites decoradas pelo próprio David Beckham. “Acredite-se ou não, eu adoro decoração de interiores”, confessou a antiga estrela do Manchester United e Real Madrid.

O Londoner terá ainda 34.300 metros quadrados para convenções e exposições, 13 salões, seis salas de reuniões, três spas, quatro ginásios, mais de 200 lojas, 34 mil metros quadrados para o sector do jogo e mais de 20 restaurantes, entre eles o restaurante do britânico Gordon Ramsay. O projecto, em que a Sands investiu cerca de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos (cerca de 17,79 mil milhões de patacas), vai estar concluído na totalidade até 2021, garantiu Robert Goldstein, anunciando que a empresa pretende “investir muitos mais milhões em Macau”.

David Beckham, “homem de negócios”, como foi apresentado no evento, começou por falar sobre Macau: “Sempre que venho a Macau, fico surpreendido com o seu desenvolvimento e com o investimento”. Sobre este novo Londoner, o embaixador do Sands em Macau mostrou-se nostálgico. “Isto para mim é emocionante, ouvir o badalar do Big Ben, ver os guardas”, disse Beckham, acrescentando que até a chuva de ontem em Macau o fazia sentir-se em casa. “Trouxemos o tempo de Londres”, brincou o londrino. “A maior parte das pessoas acha que eu sou de Manchester, como passei lá muitos anos e joguei muito tempo no Manchester United, mas eu sou um rapaz de Londres”, afirmou, elogiando depois a autenticidade do novo projecto da Sands: “Nós, londrinos, ligamos muito à autenticidade e, quando vemos este design… é autêntico. É uma recriação daquilo que é Londres, a autenticidade é incrível”.

VISITAR A EUROPA NUM DIA, DEBAIXO DE UM SÓ TECTO

“A ideia é que as pessoas fiquem totalmente imersas em Londres”, disse Wilfred Wong, assegurando que as obras estão a decorrer de acordo com os prazos previstos. Para o presidente da Sands China, a aposta na recriação de cidades europeias traz uma vantagem: “Tivemos muito sucesso com o Venetian e com o Parisian e achámos que, numa cidade onde todos competem para dar o melhor aos clientes, os edifícios icónicos dão-nos uma vantagem”. “Recriar estes edifícios icónicos das mais conhecidas cidades da Europa entusiasma toda a gente. É possível visitar a Europa num só dia, debaixo de um só tecto”, referiu.

Wilfred Wong falou ainda dos benefícios que este projecto vem trazer a Macau, adiantando que a empresa irá apostar em pequenas e médias empresas locais na compra dos materiais e equipamentos. Além disso, “vamos empregar muita gente que, na maioria, serão locais”. O evento da apresentação do resort que tem Londres como tema terminou com a actuação dos Fab Four, uma banda de tributo ao quarteto da cidade de Liverpool, os Beatles.

_____________________

Robert Goldstein confiante na renovação da concessão

O presidente da Las Vegas Sands disse, na apresentação do projecto do resort Londoner, que está confiante na renovação do contrato de concessão do Venetian, que termina em 2022. “Estamos muito confiantes”, afirmou Robert Goldstein, recordando que o grupo está em Macau desde 2002. “O Cotai é o que é hoje por causa da visão do senhor Adelson”, disse, referindo-se ao fundador e CEO da Las Vegas Sands, Sheldon Adelson. “Eu vim para aqui em 2002 e não havia nada, era só água. Esta transformação foi visionária, nós acreditamos que somos valiosos para o Governo de Macau”, afirmou. Para o norte-americano, que lembra os cerca de 15 mil milhões de dólares americanos investidos ao longo dos anos, a chave é o sector do não-jogo: “Se houve alguém que se focou no não-jogo, fomos nós. Olhamos em volta e vemos que nós temos mais lojas, mais quartos, mais espaços para exposições e convenções do que todos os nossos competidores juntos”. “Não temos uma bola de cristal e aguardamos pelas indicações do Governo para o futuro, mas é óbvio que assinar um cheque de mais de dois mil milhões de dólares indica o nosso nível de confiança e o nosso compromisso”, afirmou, acrescentando que a Sands espera “investir mais milhões de dólares nos próximos anos”. A.V.