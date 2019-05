Defendida maior coordenação com o interior da China para controlar excesso de turistas

Uma maior comunicação com as autoridades da China continental foi uma das soluções ontem apresentadas por Wong Kit Cheng e Ella Lei para ajudar a minimizar o impacto dos milhares de turistas que chegam a Macau nos dias de feriado. Durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), as deputadas propuseram um melhor aproveitamento dos megadados na gestão dos recursos turísticos e coordenação entre postos fronteiriços, autoridades de trânsito e de turismo.

“Desde o início deste ano que o número de turistas não pára de aumentar, demonstrando que Macau continua a ter grande atracção turística, mas como as instalações turísticas e urbanas de apoio não conseguem acompanhar este ritmo de crescimento, a situação é cada vez mais grave nas ruas e em alguns pontos de turísticos que se enchem de pessoas, afectando a experiência dos visitantes e perturbando a vida quotidiana dos residentes”, afirmou Wong Kit Cheng. Como soluções, a deputada, eleita pela via directa, sugeriu a integração do Governo electrónico nos diversos serviços, de modo a permitir que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, as companhias de autocarros e os postos fronteiriços possam estar interligados. Por outro lado, a legisladora defendeu um maior contacto com os serviços do interior da China, de modo a conhecer atempadamente a situação de entrada e saída nas fronteiras.

Ella Lei, dos Operários, sugeriu que, nos dias de feriados, sejam criadas passagens exclusivas para os residentes que diariamente têm que atravessar a fronteira para trabalhar e estudar. A deputada, eleita por sufrágio directo, propôs também que sejam lançadas medidas administrativas especiais, como a possibilidade de os turistas pedirem vistos especiais durante determinadas festividades, nas quais se tem ultrapassado a capacidade de acolhimento do território. Ella Lei defendeu igualmente o recurso ao turismo inteligente de modo a conhecer, “com precisão”, o fluxo de pessoas. “Macau deve resolver, de vez e quanto antes, este problema, especialmente durante alguns feriados prolongados do interior da China, em que a superlotação de turistas ultrapassa a capacidade máxima de acolhimento”, afirmou. C.V.N.