A curadoria enquanto meio de comunicação entre a arquitectura e o público

O arquitecto e urbanista Jiang Jun, fundador da revista Urban China, publicação pioneira na análise crítica do processo de urbanização na China, vai estar em Macau para falar da curadoria aplicada à arquitectura, na palestra “On Home”, promovida pela Docomomo Macau, no Macau Art Garden, sábado dia 18 de Maio, a partir das 15h30.

“A curadoria é uma questão emergente para a arquitectura, porque tem a ver com algo que passou a ser e é cada vez mais importante para os arquitectos, que é a comunicação da arquitectura e das suas diferentes dimensões a um público alargado”, disse ao PONTO FINAL o arquitecto Rui Leão, presidente da Docomomo Macau. Para abordar a curadoria e a criação de exposições enquanto espaços e plataformas de encontro e de debate, o arquitecto e urbanista Jiang Jun, fundador da revista Urban China, vai estar em Macau para falar na palestra “On Home”, promovida pela Docomomo Macau, no Macau Art Garden, dia 18 de Maio, a partir das 15h30. Para moderar a palestra, vem de Hong Kong o designer e professor Joshua Roberts.

Enquanto fundador e editor da revista Urban China, Jiang Jun contribuiu de forma relevante para o estudo e conhecimento da arquitectura da China, uma vez que esta foi, talvez, “a única publicação na China que começou a fazer uma análise e um mapeamento dos fenómenos urbanos quando o país começou a fase da industrialização”, explica Rui Leão. O interesse da “comunidade crítica internacional ligada à arquitectura”, que acompanhou e estudou o desenvolvimento da China do ponto de vista da arquitectura e do urbanismo, “deve-se muito a ele, porque Jiang Jun começou a fazer uma análise crítica sobre o que se estava a passar na China, do processo de industrialização e urbanização”, acrescenta.

O arquitecto holandês Rem Koolhaas, laureado com o Pritzker Prize, em 2000, contou com o contributo de Jiang Jun no estudo e levantamento do trabalho que integra a obra “Great Leap Forward”- “uma espécie de bíblia sobre a urbanização recente da China”, descreve Rui Leão. Por sua vez, o trabalho de Rem Koolhaas “é muito importante para a China fazer parte da nossa cultura geral arquitectónica”.

A palestra irá rever três exposições com curadoria de Jiang Jun, realizadas ao longo dos últimos cinco anos, “Mountains beyond Mountains”, de 2014, “Shekou Roundtable: 2025”, Shenzhen, 2015 (6ª Bi-City Biennale of UrbanismArchitecture – UABB) e “On Home in Wuzhen”, em 2018-2019. Na visão do arquitecto e urbanista chinês, nascido em Hubei, em 1974, “a curadoria é uma tentativa de construir uma ‘forte relevância’ não apenas entre exposições individuais, mas também entre o local da exposição temporária e as realidades sócio-políticas”, refere a nota oficial da palestra.

A internacionalização da China “passa muito por este trabalho de curadoria que é feito por pessoas como o Jiang Jun e por ateliês em Pequim que, para além de arquitectura, fazem curadoria” adianta Rui Leão. “É um trabalho que não tem só a ver com os ateliês e os projectos, tem a ver com a capacidade de perceber e mostrar as cidades e a transformação das cidades”. Para a China, este é um trabalho relevante, “porque, politicamente, a arquitectura não tinha uma grande importância até uma certa altura no século XX, e depois passou a ter desde os anos 1990 (…). E porque a arquitectura não é só um exercício de desenho, é um exercício de compreensão da cidade, e é um exercício crítico sobre como se podem criar mais-valias e como é que se pode pensar nas pessoas, enquanto se gera um programa, como é que se podem dar respostas mais abrangentes e, também, politicamente mais interessantes”.

Daí que, prossegue Rui Leão, na China, a curadoria na área da arquitectura teve importância, “na qualificação crítica dos arquitectos” e ao permitir “assegurar uma qualidade arquitectónica, sem ter que estar a importar arquitectos”. Sendo que, “esse investimento não foi feito primeiramente nas universidades, as faculdades de arquitectura chinesas reagiram a seguir, porque passou a haver uma certa massa crítica entre os arquitectos, e só depois passa para o ensino. E é igualmente importante essa projecção de um sentido crítico da arquitectura chinesa para o exterior com projectos de curadoria fora da China”.

Em Macau, e neste contexto “da ampliação sectorial e do investimento nas indústrias criativas que é tão importante para o Governo de Macau e também daquilo que é a Grande Baía, o professor do Jiang Jun pode contribuir para uma reflexão que tem a ver com as indústrias criativas e do que é que pode ser a curadoria como forma de olhar para a cidade de uma forma mais abrangente”, conclui Rui Leão.