Número de toxicodependentes diminuiu, mas consumo de ice aumentou

Houve uma diminuição de 8% do número de pessoas inscritas no Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau em 2018, em comparação com o ano anterior. Também a percentagem de jovens consumidores de droga diminuiu, mas aumentou o consumo de ice, que corresponde a quase metade do total.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O número de pessoas inscritas no Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau no ano passado diminuiu 8,2% face ao ano anterior. Em 2018, estavam registados neste sistema 424 toxicodependentes, mas, por outro lado, o consumo de ice aumentou relativamente a 2017. Os dados foram ontem avançados em conferência de imprensa por Lei Lai Peng, chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social (IAS), após a primeira reunião plenária deste ano da Comissão de Luta Contra a Droga. A responsável disse ainda que, em “Fevereiro ou Março deste ano”, foi criado um departamento no Hospital Kiang Wu integrado no Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes.

Em 2018, estavam inscritas no Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau 424 pessoas, menos 8,2% do que em 2017, revelou ontem em conferência de imprensa Lei Lai Peng. Segundo a responsável, 24 são jovens, o que representa 5,7% do total, “mantendo quase o mesmo nível do ano anterior”. Em 2014, os jovens com idades entre os 16 e os 20 anos ocupavam 6,3% do total de pessoas registadas neste sistema, “portanto, podemos ver que há uma descida”, concluiu. O ice foi a droga mais consumida, ocupando 48,2% do total, tendo-se verificado “um aumento relevante relativamente ao ano anterior”. No que diz respeito aos locais de consumo, mais de 70% ocorreu em espaços privados como casas ou hotéis. Já a despesa mensal com o consumo de droga foi de 3.792 patacas, “representando um decréscimo significativo relativamente ao ano anterior”, disse a responsável.

Lei Lai Peng revelou ainda que, em “Fevereiro ou Março deste ano”, o Hospital Kiang Wu passou a integrar o Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau, elevando para 20, o número de unidades de saúde que fazem parte deste mecanismo. “Esta unidade é para recolher informações sobre o consumo de droga. Está estabelecida dentro do Hospital Kiang Wu para recolher informações, e se há casos que têm a ver com o consumo de droga, então esta unidade vai comunicar ao IAS. Com este sistema, o Governo procura localizar e descobrir casos de consumo de droga, não só através da cooperação com as entidades públicas, mas também com as entidades privadas para alargar a rede de recolha de informações e para procurar reduzir o consumo de droga na sociedade”, explicou a responsável.

Ontem foi ainda adiantado que, na segunda quinzena deste mês, os vogais da Comissão de Luta Contra a Droga vão deslocar-se a Pequim para visitar o Departamento de Controlo de Narcóticos do Ministério de Segurança Pública da China. “Nós pretendemos ir para conhecer as novas tendências de consumo e tráfico de droga na China. Como Macau, Hong Kong e a China são regiões adjacentes, nós queremos saber qual é a situação nas regiões fronteiriças e que informações podemos obter no sentido de fazermos uma boa prevenção comum”, disse a chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do IAS. A comitiva de Macau irá ainda participar na 28ª edição da Conferência Mundial da Federação Internacional das Organizações Não-governamentais para a Prevenção do Abuso de Drogas e Substâncias (IFNGO, na sigla inglesa), que se realizou em Macau em 2017. Em Outubro, Macau irá acolher a Conferência Nacional sobre Prevenção e Tratamento de Toxicodependência.