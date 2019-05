ID não garante que estádio esteja disponível para o Inter vs. PSG

Depois de ter sido anunciado pelos clubes um jogo entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain em Macau, e depois de o Instituto do Desporto (ID) ter admitido não ter conhecimento da partida e não ter recebido qualquer pedido para a utilização do Estádio Olímpico, o organismo diz agora que não garante que o estádio em causa esteja disponível para o jogo, que está marcado para o dia 27 de Julho.

Ao PONTO FINAL, fonte do ID voltou a dizer que o organismo não foi contactado pelo Kaisa Group, grupo que estará a organizar a partida inserida na Super Taça Internacional, e que continua sem receber qualquer pedido para a utilização do estádio no dia 27 de Julho. O ID acrescentou ainda que, como o estádio tem sido reservado para diferentes eventos durante esse período e há ainda a questão das obras que estão a ser feitas no estádio, a utilização do mesmo depende da sua disponibilidade.

O ID avança que não foi feita qualquer reserva do estádio para o dia 27 de Julho, nem da parte do Kaisa Group nem da parte de outra entidade. Já relativamente às obras, o ID não garante que não vão afectar a operação do estádio neste dia em particular. O instituto sublinha que, como acontece com todos os eventos realizados no local, o estádio tem de ser solicitado ao ID, e só depois da sua aprovação é que pode ser utilizado.

O PONTO FINAL tentou contactar novamente a empresa sediada em Hong Kong que organiza o encontro entre o Inter e o PSG em Macau, mas não obteve qualquer resposta. O mesmo aconteceu com a Associação de Futebol de Macau.

Este jogo insere-se no torneio amigável da Super Taça Internacional. Além de Macau, realizam-se jogos em Suzhou e em Shenzhen, e a competição conta com a participação do Rennes, de França, e do Espanyol de Barcelona. Recorde-se que o ID já tinha anunciado um jogo de comemoração dos 20 anos da RAEM para o Estádio Olímpico, no dia 23 de Julho, entre o Southampton, de Inglaterra, e os chineses do Guangzhou R&F. Ontem foi anunciado também que a Super Taça de França, jogo oficial que opõe o campeão francês (PSG) e o vencedor da Taça de França (Rennes) e que estava agendado inicialmente para o dia 27 de Julho, foi adiado para o dia 3 de Agosto. Este jogo, que também é organizado pelo Kaisa Group, disputa-se em Shenzhen, pelo segundo ano consecutivo.

