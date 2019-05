Governo vai rever a legislação e agravar sanções para combate ao trabalho ilegal

Ontem, não houve vozes dissonantes no hemiciclo. Todos os que usaram da palavra no plenário da AL apoiaram o tema de debate proposto por Ella Lei, que pedia que o Governo aplicasse medidas mais pesadas contra o trabalho ilegal. Lionel Leong admitiu haver margem para agravar as sanções e aumentar o efeito dissuasor, e prometeu rever a legislação e apresentar um primeiro texto no terceiro trimestre de 2019.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Sobre o trabalho ilegal, “reconhecemos que em termos de sanções administrativas há margem para aumentar multas ou agravar as circunstâncias agravantes para surtir maiores efeitos dissuasores”, afirmou o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, ontem em plenário da Assembleia Legislativa (AL), em resposta à deputada Ella Lei. O secretário aludiu à desactualização da lei da contratação de trabalhadores não-residentes (TNRs), de 2009, um diploma “em vigor há mais de nove anos”, e prometeu apresentar trabalho antes de terminar o seu mandato. “Vou continuar a cumprir as minhas obrigações, vamos promover as acções de produção legislativa, e esperamos que, no terceiro trimestre de 2019, tenhamos concluído o nosso trabalho. Vamos também auscultar a opinião do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS)”, adiantou Lionel Leong. O secretário acrescentou que o Governo vai “ponderar o agravamento de sanções em caso de reincidência”, com consulta às associações, e “incentivar a denúncia por parte dos residentes”.

Ontem, não houve vozes dissonantes no hemiciclo e todos os que se pronunciaram foram unânimes em concordar com o agravamento das sanções a aplicar a situações de trabalho ilegal. Em debate estava a proposta de Ella Lei que sugere que o Governo agrave as sanções através de uma melhoria do regime jurídico “para reprimir o trabalho ilegal logo a partir da fonte nomeadamente os trabalhadores ilegais e os que exercem funções sem a devida autorização”. Na sua nota justificativa, Ella Lei apresenta como exemplo o acidente ocorrido a 1 de Março, envolvendo uma viatura de uma sala VIP de um casino, cujo condutor era suspeito de estar a trabalhar sem a devida autorização. O acidente resultou na morte de uma jovem local, estudante universitária. Segundo a deputada, o caso suscitou um debate “aceso” na sociedade em relação à eficácia do Governo no combate aos motoristas ilegais.

Seng Keng punida com multa e revogação de licença para contratar TNRs

Em resposta a Sulu Sou, que questionou o Governo sobre as medidas tomadas em relação à empresa em questão, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Wong, adiantou que a empresa ‘junket’ promotora de jogo Seng Keng foi multada em 20 mil patacas tendo, também, sido aplicada a sanção acessória que prevê a revogação da autorização de contratação de trabalhadores não-residentes. Segundo a lei, a privação do direito de pedir novas autorizações pode variar entre seis meses a dois anos. “O resultado da investigação indicou que houve uma infracção da lei de contratação de trabalhadores não-residentes e que em relação ao acidente que vitimou uma pessoa estiveram envolvidos dois trabalhadores não residentes, tendo sido aplicada uma multa de 20 mil patacas e uma sanção acessória, que consistiu na suspensão por dois anos da autorização da empresa para contratar trabalhadores não residentes”, disse o director da DSAL, acrescentando que a multa já foi paga.

A deputada Ella Lei contrapôs defendendo que as sanções aplicadas à Seng Keng, “multa de 20 mil patacas e revogação de quotas”, são “muito leves” e questionou a aplicação reduzida de sanções acessórias na generalidade dos casos. A deputada, aliás, defende que as sanções para o trabalho ilegal previstas na legislação vigente têm “efeitos dissuasores limitados”, na medida em que nas situações que envolvem trabalhadores sem a devida autorização “aplicam-se apenas sanções administrativas”. Segundo a deputada, encontra-se trabalho ilegal em vários sectores, desde a hotelaria e restauração ao imobiliário, serviços e construção civil.

O secretário indicou que DSAL “já tem efectuado os devidos estudos para rever o actual regime” e que está “a fazer o levantamento de um direito comparado”. “A DSAL já elaborou uma calendarização para esse trabalho incluindo as situações que foram aqui levantadas pelos deputados. Vamos generalizar o conhecimento do direito e a DSAL dentro das suas atribuições vai realizar operações de fiscalização”, adiantou o governante.

Quando o problema afecta as empregadas domésticas

Lionel Leong admitiu, ainda, que “é difícil muitas vezes fazer a prova, por exemplo os motoristas, temos que trabalhar com outros serviços públicos para fazer o trabalho de intercepção para apanhar a pessoa em flagrante”. No combate ao trabalho ilegal, o secretário afirmou que, para além das acções de fiscalização, o Governo conta também com “as denúncias da população”. A sub-directora da DSAL adiantou que entre 2015 a 2018 as inspecções duplicaram. Mas que no caso das denúncias recebidas, geralmente, há falta de informação para os serviços seguirem com a investigação.

Ng Kuok Cheong puxou o caso para as queixas relativas a guias turísticos ilegais. “O trabalho ilegal tem vindo agravar-se e têm surgido novas situações alargando-se até aos guias turísticos, inclusive os profissionais de Macau realizaram há dias uma manifestação. Quem promove acções de fiscalização sobre as denúncias apresentadas?”, questionou.

Agnes Lam, que realçou a necessidade de “ter em conta a segurança pública que o trabalho ilegal representa e que, por isso, é necessário agravar as sanções”, chamou a atenção para a distinção entre aqueles que estando autorizados a permanecer na RAEM na qualidade de trabalhador, prestam a sua actividade a um empregador diferente daquele para o qual está autorizado a trabalhar. “O Governo tem ou não regras claras sobre essa classificação?”, questionou a deputada. O deputado Wu Chou Kit insistiu nessa questão, dando o exemplo das empregadas domésticas: “O empregado pode trabalhar em local diferente ou exercer actividades alheias às autorizadas, o que é difícil de identificar, os trabalhadores domésticos vão cair nesta situação”, afirmou.

O debate foi de tal maneira unânime que até o Au Kam Sam referiu a necessidade de “rever a importação dos trabalhadores não-residentes”. “As portas estão todas abertas, em Macau há 400 mil de população activa, 190 mil são trabalhadores não-residentes, um bloco muito grande, o que significa que Governo esta a dar total luz verde para a importação da mão-de-obra”. O deputado pró-democrata ainda transmitiu um recado ao secretário para “ter posição firme no CPCS, senão não consegue terminar o trabalho”.