“Desculpa, perdoa-me, obrigado, amo-te”. O processo de auto-cura em exposição

É o processo de auto-cura que está na base das quadrículas de madeira em que Ernest Van desenhou símbolos religiosos e mantras budistas. “O que eu quero é criar um espaço de cura através do meu trabalho. Espero que as pessoas consigam sentir a energia de alguma maneira”, diz o artista ao PONTO FINAL. A exposição “A River of Divine Imperfections” é inaugurada hoje no Armazém do Boi.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Para Ernest Van, o processo de auto-cura começa com quatro palavras: Desculpa, perdoa-me, obrigado e amo-te. É este conceito que tenta expressar ao longo do mural deitado no terceiro andar do Armazém do Boi, constituído por cerca de 400 peças quadradas de madeira. As quadrículas, cobertas por uma folha dourada, revelam desenhos de símbolos religiosos, divindades budistas, mantras ancestrais e até fatias de bolo. “A River of Divine Imperfections” é o nome da exposição apresentada por Ernest Van e com curadoria de Ann Hoi, que é inaugurada hoje e permanece no Armazém do Boi até 16 de Junho.

Este puzzle é formado por cerca de 400 peças quadradas. O artista explica a técnica: “A base é a madeira, coloco uma folha dourada em cima e depois papel chinês para depois desenhar por cima. Desenho símbolos religiosos, budistas e de todas as religiões”. Os desenhos feitos à mão “são uma referência às diferentes culturas e religiões”, completa Ann Hoi, curadora da exposição, acrescentando: “A intenção dele é construir um santuário de cura através do estilo da sua arte”.

“Para o Ernest, cada bloco de madeira denota um momento no tempo para compor a sua realização espiritual. Esta natureza meditativa do seu trabalho é mostrada através do tempo que ele levou a polir cada painel. A cor dourada e a sua semelhança às pinturas religiosas mostra uma idolatria ao sagrado”, descreve Ann Hoi.

Esta exposição é usada pelo artista como parte do seu processo de auto-cura. “Este trabalho serve para me curar a mim próprio, para me completar. Só quando nos completamos é que podemos curar os outros, estamos completos, a energia fica dentro do nosso coração e podemos usar essa energia para curar pessoas”, explica. Esse processo de auto-cura, que está na base desta exposição, começa com quatro palavras: “desculpa”, “perdoa-me”, “obrigado” e “amo-te”. “Usando essas quatro expressões podemos curar todas as coisas dentro de todas as pessoas. Estas quatro coisas são apresentadas nesta exposição. O padrão desta exposição tem tudo a ver com estes quatro elementos”, diz Ernest Van. Depois, “sente-se que algo mudou, temos uma nova consciência, uma nova maneira de ver as coisas”, afirma, concluindo: “O que eu quero é criar um espaço de cura através do meu trabalho. Espero que as pessoas consigam sentir a energia de alguma maneira”.

Ernest Van, artista local de 55 anos, licenciou-se em Taiwan, na National Taiwan University of Arts, em Artes Gráficas de Comunicação. Actualmente trabalha no Instituto Cultural de Macau (IC), na área das artes visuais. “Como uma galeria sem fins lucrativos e gerida pelos artistas, nós tentamos apresentar artistas com diferentes ‘backgrounds’. O Ernest trabalha numa área relacionada com a administração e o planeamento de exposições, o lado mais racional e técnico do mundo da arte, e eu quis ver qual era a sua abordagem enquanto artista”, justifica a curadora da exposição.

“O seu trabalho é maioritariamente ilustrativo, com referências tiradas de vários contextos culturais, principalmente no Leste asiático, que atende às suas próprias capacidades e interesses nas práticas de cura espiritual”, conta Ann Hoi. “Eu interesso-me muito pelo processo de auto-cura”, confessa o artista. O processo de auto-cura a que Ernest Van se refere é um processo de recuperação, geralmente em casos de traumas psicológicos, orientada somente pelo próprio paciente. “Uso a arte para curar as pessoas e para me curar a mim próprio”, conclui.