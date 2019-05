Cibersegurança: Competências do CARIC e da comissão eliminadas da proposta de lei

O Governo e a 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) limaram as arestas da proposta de lei da cibersegurança. Na última alteração ao diploma, o Governo retirou as alíneas acerca da composição e das competências do Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) e da comissão permanente para a cibersegurança, já que estas matérias serão reguladas por regulamento administrativo.

Depois da reunião de ontem, entre a 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) e o Governo, foram apresentadas as mais recentes alterações à proposta de lei da cibersegurança. O Executivo retirou do diploma as alíneas sobre a composição e as competências do Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) e da comissão permanente para a cibersegurança. Estas disposições vão passar a ser reguladas por regulamento administrativo. Ho Ion Sang, presidente da 1.ª Comissão da AL, adiantou que a assinatura do parecer deverá acontecer em meados deste mês e que já foram resolvidas todas as questões que mais preocupavam a sociedade.

“O Governo, antes de nos entregar a última versão, apresentou essas alterações. Por isso, como houve alterações, convocámos esta reunião com o Governo para saber os fundamentos, para saber se está tudo de acordo com as leis em vigor”, referiu Ho Ion Sang, confirmando que o facto de as competências e a composição dos dois órgãos passarem a ser reguladas por regulamento administrativo “está de acordo com o regime jurídico de enquadramento das fontes normativas internas”. Assim, os deputados da comissão mostraram-se favoráveis a esta alteração. Este foi o único ponto de discussão na reunião de ontem da comissão.

Recorde-se que o CARIC tem como função monitorizar, através da Polícia Judiciária, em tempo real, o tráfego e as características dos dados informáticos transmitidos sob a forma de linguagem máquina, entre as redes dos operadores de infra-estruturas críticas e a internet. Já a comissão permanente para a cibersegurança é um órgão decisório do Governo, competindo-lhe principalmente definir orientações, objectivos de ordem geral e de estratégias da cibersegurança.

A discussão na especialidade do diploma está, assim, praticamente concluída: “Praticamente, já chegámos a acordo com o Governo e agora vamos esperar pela versão final da proposta de lei e vamos elaborar o parecer, para ser depois entregue ao plenário”. Ho Ion Sang disse ainda que o parecer deverá ser assinado em “meados deste mês”.

No fim da discussão, o presidente da 1.ª Comissão Permanente concluiu que “o Governo aceitou a maioria das opiniões da nossa comissão”, e voltou a garantir que as autoridades “só vão fiscalizar a linguagem máquina dos dados e também o fluxo”. “Já resolvemos todas as questões com que a sociedade estava preocupada”, afirmou Ho Ion Sang.