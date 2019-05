A rainha da liberdade de imprensa na Ásia vai estar em Hong Kong

Se tem medo, Maria Ressa esconde-o bem. Nas Filipinas, onde detém a publicação online Rappler, já foi detida duas vezes. Mas promete sempre continuar a denunciar o presidente Duterte. Vai estar em Hong Kong a meio de Maio para duas sessões públicas.

Maria Ressa luta pela liberdade. Não só a de imprensa, mas também a dela própria. E foi a defesa do jornalismo independente que a levou agora a enfrentar quatro acusações de fraude fiscal, algo que é encarado como retaliação do líder filipino Rodrigo Duterte ao trabalho que a repórter tem feito de denúncia das acções do presidente, nomeadamente os esquadrões da morte de toxicodependentes. Este combate estará por certo em destaque, nos próximos dias 16 e 17 de Maio: quando a jornalista estiver em Hong Kong para duas sessões públicas, a primeira nos prémios de jornalismo de Direitos Humanos, e a segunda num colóquio organizado pelo Clube de Correspondentes Estrangeiros (Foreign Correspondents’ Club, FCC, na sigla inglesa). No cartão de visita, Ressa tem a eleição para personalidade do ano de 2018 pela revista norte-americana Time, e já este ano a mesma publicação considerou-a como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo.

A presidente do FCC, Florence de Changy, em declarações ao PONTO FINAL, explica que este convite é a consequência lógica do apoio que o clube tem dado a esta jornalista pelo “trabalho consistente que tem feito” nas Filipinas. Em relação ao que espera das intervenções de Ressa, Florence, correspondente do Le Monde naquela ex-colónia britânica, aguarda com expectativa o relato da experiência de combate ao líder filipino, mas também pretende ouvir Maria falar sobre os desafios do jornalismo digital e dos novos media, visto que, desde 2012, a ex-jornalista da CNN iniciou, com mais três jornalistas, o projecto online Rappler. “Mas claro que ela é livre de escolher o tema que bem entender”, atira, entre risos, Changy.

Depois de já ter sido detida duas vezes, num curto espaço de tempo, neste momento, Maria Ressa está a ser julgada por fraude fiscal. São quatro crimes, e cada um pode levar a uma pena até ao máximo de dez anos. Ou seja, 40 anos no total. Apesar disso, há dois meses, depois de mais uma sessão de julgamento, a CEO do Rappler afirmou aos repórteres que “não podemos deixar que a intimidação e detenção de jornalistas os possa demover de fazer o seu trabalho”. Florence de Changy não tem dúvidas em apelidar Ressa como um “símbolo do jornalismo, da liberdade de imprensa”.

Ressa, a regra ou a excepção

A repórter filipina é um ícone em toda a região, e a líder da FCC gosta de pensar que há na Ásia “muitos jornalistas corajosos como ela”. No entanto, ressalva que Ressa está a trabalhar num contexto muito difícil, “com um regime que é abertamente hostil ao jornalismo livre e a ela pessoalmente”. As ameaças à liberdade de imprensa no país têm conhecido um crescendo, sendo que Duterte já afirmou publicamente que não é por serem jornalistas “que estão a salvo de serem assassinados”. “Se forem uns filhos da mãe…”.

Changy acredita que, por isso, “é preciso ter muito perseverança” para suportar este tipo de intimidação. “Muitos desistiriam da luta, mas ela não”, enfatiza a jornalista francesa do Le Monde. Changy enquadra o tema da liberdade de imprensa na região, afirmando que há “poucos países que a têm”, “talvez só a Indonésia”.

“Estou certa que há muitos bons jornalistas a lutar e a fazer o seu melhor em todo o lado, mas talvez não na dimensão com que Ressa demonstra”, adianta. “Mas se conhecer mais alguma jornalista deste tipo, diga-me, que eu quero saber”, brinca a líder da FCC.

E depois de Mallet?

No ano passado, o FCC passou por um dos momentos mais conturbados da sua história. Victor Mallet, presidente do clube à época e correspondente do Financial Times, teve de abandonar o território depois de não lhe ser renovado o visto de residência. Apesar de todas os apelos feitos pelo jornal e pelas associações internacionais de defesa da liberdade de imprensa, as autoridades locais não deram qualquer justificação, nem voltaram atrás com a decisão. O convite, para uma conferência da FCC, a um elemento dos movimentos pró-independência de Hong Kong, é tido como a justificação para a decisão de obrigar o repórter a voltar a Paris.

Changy garante que, desde essa altura, se acentuou uma tendência que já vinha de trás. “As pessoas que estão do lado do poder estão mais relutantes a falar connosco, mas esperemos que melhore. É mais difícil contactar com as pessoas pró-regime, mas a realidade é que nunca foi fácil”, explica. “Sempre que tentamos convidar responsáveis políticos chineses, ou alguém pró-Pequim, elementos do parlamento, a minha impressão é que se torna muito difícil de isso acontecer”, acrescenta.

A presidente do FCC considera que, nesta matéria, é preciso fazer uma separação clara entre aquilo que é a actuação das autoridades de Hong Kong e as da China continental. “As pessoas aqui sabem que uma imprensa livre e pujante é importante para o território. Penso que sempre que há problemas com eles, é porque foram obrigados a fazê-lo pela China interior”, adianta.

Quanto mais fundo mais importante

Changy volta de seguida a falar de Ressa, para dizer que entende o que a jornalista filipina sente e a perseverança que demonstra. “Ela está muito convencida de que está a fazer a coisa certa, e é algo que eu saúdo, e quão mais longe vai, mais importante é a missão que tem”, finaliza.

Se Maria Ressa chegará mesmo a Hong Kong é algo que só saberemos em 16 de Maio, uma vez que em Março deste ano ela foi impedida de sair do país quando já estava no interior de um avião no aeroporto de Manila. “Tratam-me como uma criminosa, mas o meu único crime é ser jornalista”, disse nessa altura.

Libertação dos dois jornalistas no Myanmar “é fantástica”

Florence de Changy reage com grande alegria à libertação de Wa Lone e Kyaw Soe, os dois jornalistas da Reuters que estiveram presos depois de serem condenados a sete anos de prisão por alegadamente violarem a lei do segredo de Estado, na sequência de uma investigação sobre o massacre dos rohingya. “São notícias fantásticas, e a verdade é que nós começámos uma petição assim que soubemos o que tinha acontecido (em Dezembro de 2017), e em poucas semanas conseguimos 45 mil assinaturas. Mantivemos a petição online durante todo este tempo no nosso site. Este caso foi muito chocante”, reage a presidente da FCC. Já antes a organização havia emitido um comunicado em que felicitava os repórteres pela luta pela liberdade e pelo reencontro com as suas famílias. No entanto, alerta que “os jornalistas no Myanmar continuam a enfrentar acusações judiciais por apenas fazerem reportagens que são do interesse público, e que os intimidam à auto-censura”, escreve a organização. A FCC diz que a actual Presidente eleita do país, a civil Aung San Suu Kyi, laureada com prémio Nobel da Paz, não mudou este paradigma. “A FCC Hong Kong continua a pedir a Suu Kyi e ao seu Governo que apoiem a liberdade de imprensa e que assegurem que os jornalistas podem fazer o seu trabalho sem ameaças ou retaliações”, remata o clube. A Federação Internacional de Jornalistas também alinha pela mesma linha de pensamento: saúda a libertação dos jornalistas da agência noticiosa britânica, mas exige que o Governo local termine com as limitações à liberdade de imprensa. “Nunca deviam ter sido detidos nem acusados”, defende a FIJ. “Esta libertação é um passo positivo para os esforços que levem a mais liberdade de imprensa no Myanmar”, remata a organização de profissionais de órgãos de comunicação social.