A introdução de uma obra sobre Direito do Jogo que se transformou na história de uma indústria

Jorge Godinho apresenta no sábado, pelas 15 horas, na Livraria Portuguesa, a sua última obra, “Os Casinos de Macau”. O livro será apresentado por António Vasconcelos de Saldanha, professor da Universidade de Macau, e pelo jornalista e historiador João Guedes.

Catarina Vila Nova

Começou como a introdução histórica de uma outra obra sobre Direito do Jogo, que Jorge Godinho também está a escrever, “só que isso foi crescendo para 100 páginas, 200 páginas”. “A certa altura pensei que uma introdução com 200 páginas não faz sentido. Isto é um livro”, decidiu o professor da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau. As duas centenas de páginas entretanto multiplicaram-se para 518 que, juntas, compõem o livro “Os Casinos de Macau: História do maior mercado de jogos de fortuna ou azar do mundo”, apresentado no sábado, na Livraria Portuguesa. A publicação percorre 170 anos da história do jogo de Macau, começando pela “era do fantan”, passando pelas quatro décadas de monopólio da STDM e culminando no período actual, caracterizado pela concorrência entre as operadoras.

“Culminando numa longa evolução, Macau superou Las Vegas e é hoje o maior mercado de jogos de fortuna ou azar do mundo”, lê-se na sinopse de “Os Casinos de Macau”. Como se explica que Macau tenha alcançado este lugar cimeiro na indústria do jogo? “Foi toda uma evolução histórica, são 170 anos de evolução”, começa por explicar Jorge Godinho, em declarações ao PONTO FINAL. “Os grandes momentos são os concursos públicos que levam à abertura de uma nova era. A partir de 2001/2002 houve uma conjugação feliz de factores. Por um lado, a decisão de acabar com o monopólio e oferecer três concessões. Depois, de uma maneira um bocadinho inesperada, as três concessões transformaram-se em três concessões mais três sub-concessões”, contextualiza o especialista em Direito do Jogo.

A história de “Os Casinos de Macau” começa em 1849, durante a “era do fantan” que se prolongou até 1961. “Durante o mandato do governador Silvério Marques, com o apoio do ministro do Ultramar em Lisboa, virou-se a página da era do fantan e passou-se a autorizar jogos de fortuna ou azar em geral, ou seja, também jogos ocidentais”, conta o jurista. Na década de 60 estabeleceu-se o sistema moderno de concessões que, na prática, representa os 40 anos da concessão da STDM e que corresponde à segunda parte do livro. A terceira centra-se no período actual dos concursos lançados no início do milénio e termina a 31 de Dezembro de 2018. “É uma história económica e, em muitos aspectos, até é uma história fiscal. Claro que há uma série de outros temas, contextos políticos e económicos, mas o livro acabou por ser uma história do jogo e é uma narrativa das concessões de exploração dos jogos de fortuna ou azar”, complementa o autor.

Como a obra termina no final do ano passado, Jorge Godinho deixou de fora o futuro da indústria de jogo, nomeadamente, os concursos que se avizinham. Até porque, “uma obra de história deve ser uma obra de história, só deve falar do que já aconteceu”, argumenta. Ainda assim, o académico defende que “o momento actual deve ser de preparação e de debate sobre as alterações que se pretendam introduzir”. “Mas esse debate”, remata, “está por fazer”.

Para Jorge Godinho, uma das reformas que podia ser introduzida aquando da revisão do Regime Jurídico da Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar em Casino seria “pura e simplesmente acabar com a figura das sub-concessões”. “As sub-concessões foram uma forma de resolver problemas concretos que se colocaram em 2002, mas não devemos ficar agarrados ao passado e podemos e devemos terminar as sub-concessões no sentido que são todas concessionárias”, defende o jurista. “Significa, desde logo, pôr a concurso pelo menos seis concessões”, observa.