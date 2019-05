PSG e Inter de Milão jogam em Macau, mas Governo não sabe de nada

Foi anunciado ontem um jogo no Estádio Olímpico de Macau entre o Paris Saint-Germain e o Inter de Milão, a 27 de Julho. A partida está a ser anunciada pelo clube francês como sendo parte das comemorações dos 20 anos da RAEM, ainda assim, o Instituto do Desporto garante que só teve conhecimento do jogo ontem através das redes sociais e que não recebeu qualquer pedido de utilização do estádio.

Macau vai ser palco de um jogo entre dois gigantes do futebol europeu: Paris Saint-Germain contra Inter de Milão. A partida, inserida no torneio quadrangular da Super Taça Internacional e organizada pelo grupo Kaisa, de Shenzhen, foi anunciada ontem numa conferência de imprensa nessa cidade da China. O evento foi partilhado pelos dois clubes nas redes sociais, o Inter com uma fotografia de Macau onde se lê “Asia We’re Coming” [“Ásia, aqui vamos nós”, em português] e o PSG faz referência aos 20 anos da RAEM. Contudo, fonte do Instituto do Desporto (ID) garantiu a este jornal que o organismo só teve conhecimento do jogo ontem, através das redes sociais, e que não foi recebido qualquer pedido para a utilização do Estádio Olímpico.

O jogo grande do torneio amigável da Super Taça Internacional está marcado para o dia 27 de Julho, em Macau. Além destas duas equipas, participam também nesta competição os franceses do Rennes e o Espanyol de Barcelona. Os restantes jogos são disputados em Suzhou e em Shenzhen. O torneio começa a 23 de Julho e termina a 3 de Agosto.

O ID, que tinha anunciado na passada sexta-feira um jogo amigável também no Estádio Olímpico para o dia 23 de Julho entre o Southampton, de Inglaterra, e os chineses do Guangzhou R&F, só teve conhecimento deste jogo através das redes sociais. Fonte do organismo garantiu ao PONTO FINAL que não foi recebido qualquer pedido de utilização do Estádio Olímpico de Macau, que tem capacidade para 16 mil pessoas e cuja propriedade pertence ao Governo.

No site oficial, o Inter confirma o jogo: “O FC Internazionale Milano tem a honra de ser convidado pela Kaisa Culture & Sports Group para o evento, inserido na Super Taça Internacional”. “O jogo contra o PSG vai ser um espectáculo para os residentes de Macau e especialmente para os muitos fãs ‘nerazzurri’ a viver na China”, lê-se no comunicado dos italianos. Também os campeões franceses divulgaram uma nota no seu site oficial, dando conta da viagem a Macau e dos motivos de comemoração: “O jogo em Macau entre o PSG e o Inter de Milão marca o 20.º aniversário da Região Administrativa Especial, assim como o 55.º ano das relações diplomáticas entre a China e a França”.

O PONTO FINAL tentou contactar a empresa que organiza o torneio, mas sem sucesso. O grupo Kaisa foi fundado em 1999 em Hong Kong, mas está sediado em Shenzhen. O grupo tem mais de 20 empresas, mais de 12 mil funcionários, actua em mais de 50 cidades e tem activos no valor de 220 mil milhões de yuan, cerca de 262 mil milhões de patacas, lê-se no site oficial.

Pelo estádio da Taipa deverão passar figuras como Kylian Mbappé ou Neymar, do lado do PSG. Recorde-se que o director desportivo dos franceses é o português Antero Henrique. Nos italianos do Inter jogam os internacionais portugueses João Mário e Cédric Soares, este por empréstimo do Southampton.