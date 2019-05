Na sala de aula, gestores dos países de língua portuguesa criaram projectos de turismo

O colóquio sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições do Fórum Macau, que encerrou ontem, privilegiou este ano a criação de projectos. Ficaram de fora encontros com parceiros de cooperação ou o estabelecimento de protocolos. Entretanto, a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde afirma-se preparada para arrancar com a formação de jovens a serem contratados para o empreendimento hoteleiro de David Chow, adiantou o administrador, que mantém expectativas de cooperação com o IFT.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinla@gmail.com

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde aguarda a qualquer momento “sinal verde” da parte do empresário David Chow para dar início à formação dos jovens que vão preencher as vagas de hotelaria do mega-investimento de 250 milhões de euros que a Macau Legend Development está a realizar na Cidade da Praia. “Já fomos contactados há mais de dois anos e estamos a trabalhar e a prepararmo-nos para quando for para arrancar podermos fazer uma formação à medida (…). Iremos aguardar pela luz verde. Mas presumo que poderá ser no final deste ano ou início ou durante do próximo ano”, disse ao PONTO FINAL Fernando Cruz, administrador executivo da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, à margem da cerimónia de ontem de encerramento e entrega de certificados do colóquio sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua Portuguesa do Centro de Formação do Fórum Macau. Fernando Cruz foi um dos 31 gestores e empresários dos oito países de língua portuguesa que participaram no colóquio entre 23 de Abril e 6 de Maio.

Formação incentiva execução de projectos

O colóquio deste ano acrescentou “uma componente mais prática à formação”, explicou o professor José Alves, director da Faculdade de Gestão da Universidade da Cidade de Macau, que tem sido parceira do Fórum nestas acções. “Verificámos em anos anteriores que os alunos não tinham essa componente, e a dimensão prática é importante para a execução de projectos, porque as políticas e estratégias de cooperação já estão definidas ao nível dos países, a sua execução é que está mais atrasada. Para tentarmos dinamizar essa fase da cooperação demos, desta vez, uma formação mais orientada para os projectos”, disse José Alves ao PONTO FINAL. No entender do professor, esta abordagem “permitiu aos alunos interagir mais e entre eles identificarem áreas, necessidades, problemas nos seus próprios países e desenvolveram pequenas propostas”.

Da Guiné-Bissau, tanto Luciana Pereira Monteiro Có, empresária no pequeno retalho, como Marie Roselie Correia Gomes, na restauração, regressam a casa confiantes da utilidade das “dicas” que o professor José Alves indicou. “Este colóquio mostrou-me como colaborar com as autoridades locais no sector de Cacheu, que é uma zona turística por causa do novo Memorial da Escravatura e o forte, que são pontos de atracção”, referiu Marie Roselie.

A experiência, no entanto, foi “puramente académica”, uma vez que o colóquio não previa o estabelecimento de contactos com empresas ou entidades de Macau com vista à concretização de eventuais acordos. “Não chegámos ao nível de troca de contactos, estivemos só na sala de aula, a analisar do ponto de vista académico, a fazer o esboço de projecto, a identificar o problema, a solução, depois é preciso identificar os investidores mas isso corresponde a outra fase. Em duas semanas de formação só é possível fazer o esboço do projecto, o que acho que é bastante bom”, afirmou o professor.

Por sua vez, Xu Yingzhen, secretária-geral do Fórum Macau, frisou que “este colóquio serve para os participantes se darem a conhecer e trocar experiências” e que “não serve para chegar a acordos”. “Espero que no futuro as partes possam explorar oportunidades para chegar a algum acordo”, acrescentou. Cerca de mil formandos participaram já nos vários colóquios organizados pelo Centro de Formação, adiantou Xu Yingzhen.

Escola de hotelaria em Cabo Verde chamada a colaborar

O gestor cabo-verdiano Fernando Cruz manifestou ter “grandes expectativas em relação à possibilidade de trabalhar em conjunto com as autoridades de Macau, na realização de intercâmbios e de estágios de estudantes. Em Macau, o Instituto de Formação Turística (IFT) é o parceiro “por excelência”, adiantou, sendo que, “no passado, já houve formadores nossos que estiveram cá, portanto, estamos em negociação nesse sentido”, disse. “Estamos na senda, no nosso caso seria mais na área da formação profissional é o nosso ‘core business’, o nosso parceiro por excelência é o IFT e é com esse que pretendemos dar continuidade a algumas conversas que temos tido”, afirmou.

O projecto de David Chow, que vai ocupar a área entre a baía da praia da Gamboa e o ilhéu de Santa Maria, na Cidade da Praia, Ilha de Santiago, arrancou em Fevereiro de 2018, com a construção da ponte entre o ilhéu e Santiago, seguindo-se as obras do hotel e o casino, estando previsto um prazo de três anos para a conclusão de toda a obra. Fernando Cruz deu conta do estado de desenvolvimento do projecto referindo que já existe ”uma torre enorme em estado muito avançado de trabalho, a ponte que liga ao ilhéu já está bastante avançada também”, afirmou. “É efectivamente um investimento de enorme porte, nesta primeira fase são precisos cerca de 250 a 300 trabalhadores, portanto para nós é extremamente importante a escola ser convidada a participar activamente a fazer formação (…)”.

Fernando Cruz mostrou-se muito positivo em relação à oportunidade de emprego que o projecto representa. “A informação que nos transmitiram é que querem apostar na mão-de-obra qualificada cabo-verdiana e dar a oportunidade a quadros e chefias intermédias, temos já muitos quadros com muitos anos de experiência que poderão rumar à ilha de Santiago assim que houver sinal”, adiantou Fernando Cruz.

Conversão de gabinete de apoio em direcção de serviços continua em análise

A proposta para transformar o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau numa Direcção de Serviços ainda está a ser avaliada pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, comunicou ontem o Gabinete de Apoio coordenado por Teresa Mok, em resposta a um pedido de esclarecimento do PONTO FINAL. “No seguimento de uma reunião com Teresa Mok, Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau sobre o assunto exposto, gostaríamos de confirmar que a proposta apresentada para transformar o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau numa Direcção de Serviços ainda está a ser avaliada pelo Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça”, lê-se na resposta enviada por e-mail. Ontem, a secretária-geral do Fórum Macau, Xu Yingzhen, que falava à margem da entrega de certificados do colóquio sobre gestão do turismo, convenções e exposições, preferiu não comentar a proposta, considerando tratar-se de “um assunto interno do Governo de Macau”. A notícia foi avançada em Abril pelo jornal Tribuna de Macau. Na altura, a coordenadora Teresa Mok justificou a proposta com “o aumento da exigência dos trabalhos no âmbito do desenvolvimento de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e a previsão de que a maior parte dos projectos a serem realizados serão de longo prazo”. C.A.