Motos de água vão poder ser registadas na Conservatória como embarcações

A lei do registo comercial de embarcações vai passar a incluir as motos de água destinadas a recreio. Esta é uma das alterações à proposta de lei ontem apresentadas à 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Catarina Vila Nova

As motos de água vão passar a ficar incluídas no âmbito da proposta de lei do registo comercial de embarcações. Até aqui, a versão inicial excluía da possibilidade de registo comercial estes meios de locomoção, mas a nova versão de trabalho apresentada pelo Governo à 2ª Comissão Permanente de Assembleia Legislativa (AL) já permite esta inscrição que é facultativa para todas as embarcações. Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, esclareceu ainda o que se entende por “grande reparação”, clarificando que são aquelas que excedem metade do valor de aquisição da embarcação, e adiantou que a decisão final sobre o nome dos barcos é da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA).

A versão inicial da proposta de lei do registo de embarcações excluí do seu âmbito as motos de água destinadas a recreio. A nova versão de trabalho apresentada pelo Governo elimina este artigo de modo a permitir que as motos de água possam também ser registadas na Conservatória do Registo Comercial e de Bens Móveis (CRCBM), explicou ontem Chan Chak Mo, após a reunião com o Executivo. “Na versão inicial não se podia efectuar o registo, mas na nova versão as motos de água são consideradas embarcações porque têm motor e são muito valiosas. Se o proprietário quiser efectuar o registo, pode efectuar o registo”, disse o deputado, sublinhando o carácter facultativo deste registo comercial para todas as embarcações.

Ontem, o Governo esclareceu uma questão que tinha sido levantada pelos deputados durante a última reunião, sobre o que se entende por “grande reparação”. “Como é que se faz os cálculos? A assessoria referiu que isto tem a ver com o valor da aquisição da embarcação, mas nós achamos que aqui não está claro porque também podemos calcular a depreciação”, perguntou a comissão na semana passada. A resposta chegou hoje: “[Deve] exceder metade do valor da embarcação. Desde que exceda metade do valor de aquisição da embarcação considera-se grande reparação”, explicou Chan Chak Mo.

A última versão de trabalho vem também atribuir à DSAMA a decisão final quanto ao nome da embarcação. Segundo explicou Chan Chak Mo, mesmo que o proprietário queira registar primeiro a sua embarcação na Conservatória, o conservador terá que ter em conta o Regulamento das Actividades Marítimas e obter aprovação da DSAMA. “Antes eram os dois a autorizar o nome da embarcação. A DSAMA autoriza o nome do registo marítimo e a Conservatória o registo comercial. Mas agora esta é uma competência da DSAMA, por isso a última decisão cabe à DSAMA”, disse o deputado.

Nesta última versão de trabalho, o Governo estendeu ainda o prazo para a entrada em vigor da lei, de 30 para 90 dias após a publicação em Boletim Oficial. A comissão encontra-se agora a aguardar pela versão final e espera poder assinar o parecer nesta sexta-feira.