Mecanismo de supervisão cai e magistrados ficam com monopólio das escutas

No relatório da consulta pública do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, elaborado pela Polícia Judiciária, o crime de suborno foi acrescentado e o de contrabando irá manter-se.

A ideia de haver um órgão que fiscalize a actividade dos juízes e dos procuradores responsáveis pelas escutas judiciais parece ter caído em definitivo. Nas conclusões do relatório da consulta pública do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, que decorreu durante 45 dias no ano passado, está escrito que “não há necessidade em criar uma entidade de fiscalização”, porque existe em Macau “um melhor mecanismo de supervisão”.

O documento da autoria da Polícia Judiciária argumenta que a supervisão desta prática já é feita por juízes e procuradores do Ministério Público, e que a mesma já está estipulada na actual lei. A ideia é corroborada pelos elementos do sector judicial e os técnicos da área jurídica, auscultados neste processo. O principal argumento usado por estes grupos profissionais foi o de que a criação de um mecanismo de supervisão independente iria pôr em causa a Lei Básica, no artigo em que consagra a independência dos juízes.

Os elementos dos serviços públicos acrescentam ainda que “em conformidade com o princípio do segredo de justiça”, entendem ser “dispensável a criação de mais um grupo de magistrados ou comissariados para efeitos de supervisão, sob pena de haver uma eventual sobreposição no domínio das competências com os órgãos judiciais e mormente com a do juiz de instrução”.

A PJ, para reforçar a tese, explica que já há uma dupla supervisão do pedido de escutas dentro do sistema atual, uma vez que a intercepção depois de pedida pelo investigador tem de ser validade pelo magistrado do Ministério Público. Por fim, ainda tem de ser aprovada e despachada por um juiz.

No mesmo texto é referido que já se consideram crimes públicos, quer a escuta ilegal, que a utilização indevida das informações obtidas pela intercepção. Para melhorar este mecanismo de supervisão, reforça-se também que a Polícia Judiciária irá estudar a criação de uma disposição na lei, que preveja que tanto os magistrados do Ministério Público encarregados do processo, como os juízes de Instrução Criminal possam pedir, a qualquer momento, aos órgãos de polícia criminal a entrega do respectivo relatório ou informações.

Mas se Hong Kong tem…

Houve quem durante a discussão desta lei falasse no desfasamento entre as realidades de Macau e de Hong Kong, território em que a figura do mecanismo de supervisão existe. No entanto, os juristas ouvidos pela PJ dizem que a existência na ex-colónia do “Commissioner on Interception of Communications and Surveillance” se explica por este órgão além de fiscalizar a intercepção das comunicações, ter ainda de controlar as operações de vigilância secretas. Em Macau, não é permitido efectuar, a coberto de uma autorização administrativa, a intercepção ou acções de fiscalização secretas.

Transparência sim, mas sem todos os dados

Neste processo foram recolhidas mais de quatro mil opiniões (4.325), sendo que 85% concorda com as sugestões da PJ. Ainda no domínio da transparência, em relação à divulgação da estatística das escutas, a PJ assina por baixo a opinião dos elementos da área jurídica, que defende a difusão pública desses elementos, mas sem dados concretos. Mais uma vez é seguida a formulação defendida pelo sector judicial, que afirma que os dados “podem ser publicados, numa forma apropriada e sem prejuízo para a investigação criminal”. “Não devem ser divulgados os tipos de crimes e os dados concretos dos processos admitidos”, acrescenta-se.

Os técnicos da área jurídica explicam que há opiniões de que os dados divulgados devem abranger algumas informações concretas, tais como meio de intercepção, número de renovações aprovadas, número de presos envolvidos nos crimes descobertos com recurso à intercepção, mas esse não parece ser o entendimento da PJ.

Novo crime

Em relação aos crimes abrangidos pelo novo regime, a PJ considera que “deve ser incluído o crime de suborno”. Na opinião dos serviços públicos que fizeram a sugestão, isso deve-se à “grande perigosidade, alto grau de dissimulação e organização”, e também o facto de estar “frequentemente ligado ao crime organizado, ao branqueamento de capitais e ao crime informático”.

Na consulta pública ao futuro regime, houve ainda propostas para que dele constassem especificamente o branqueamento de capitais, o terrorismo, o tráfico de pessoas, os crimes contra a segurança nacional e o crime informático. No entanto, a PJ não os colocou nas conclusões do documento, e parece acolher o pensamento dos juristas que afirmam que “as disposições legais em vigor já são aplicáveis aos crimes com pena máxima superior a três anos de prisão, pelo que duvidam da necessidade de incluir, expressamente, no âmbito de intercepção das comunicações os crimes de branqueamento de capitais, terrorismo e tráfico de pessoas, uma vez que estes são puníveis com pena superior a três anos de prisão”.

Por outro lado, propõe que “sejam ajustados os actuais ‘crimes de injúrias, de ameaças, de coacção e de intromissão na vida privada, quando cometidos através de telefone’ para ‘cometidos através de telecomunicações’”, uma expressão que, no entender da PJ, se adapta melhor ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação.

A proposta inicial sugere ainda a eliminação do crime de contrabando, mas, depois dos “pareceres dos profissionais da área judicial”, a PJ diz que “concorda com as opiniões e os motivos para manter este crime no âmbito da aplicação” da lei das escutas.

Outras alterações

Nas conclusões do relatório, a PJ elenca ainda nove pontos em que haverá revisão ou melhoria na proposta, das quais se destacam: o estudo da necessidade e razoabilidade da criação do mecanismo de indemnização específico pela intercepção ilegal de comunicações; acrescentar disposições que prevejam expressamente que o magistrado responsável pode, quando necessário, a todo o momento, pedir a submissão do relatório ou informações em causa por parte dos órgãos de polícia criminal, e clarificar as definições do operador de telecomunicações; por fim, deve clarificar as definições dos registos de comunicações e estipular expressamente que os registos de comunicações não englobam o conteúdo das comunicações.