Manual sobre Direito em português, destinado a alunos chineses, lançado hoje na USJ

Será hoje apresentado, pelas 18h30, o manual “Direito em Português: A Língua e a Escrita”, da autoria de Margarida Conde. A professora da Universidade de São José (USJ) reuniu vários textos utilizados em aulas de português ao longo dos últimos anos e o resultado final será hoje apresentado.

Catarina Vila Nova

Catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Margarida Conde, especialista em Língua e Cultura Portuguesas, apresenta hoje o livro “Direito em Português: A Língua e a Escrita”, na Universidade de São José (USJ). O manual, destinado a alunos chineses de Português, reúne vários textos de teor jurídico produzidos em escritórios de advocacia em Macau, explicou a autora ao PONTO FINAL. O lançamento da obra insere-se na inauguração do Centro de Estudos Jurídicos e Sociais da Escola de Negócios e Direito da USJ, que inclui também a conferência “Direito Internacional e Guerras Comerciais”, conduzida por Manuel Fontaine Campos, director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa.

“Este livro é um manual de língua portuguesa para estudantes de Direito, juristas, ou para qualquer outro interessado que queira aperfeiçoar a língua na área da advocacia e do Direito. É destinado a alunos que já tenham um grau de proficiência em português [e que sejam] de língua materna chinesa”, começa por explicar Margarida Conde, professora da Faculdade de Humanidades da USJ, em declarações ao PONTO FINAL. “O [manual] não é vocacionado para o Direito, é vocacionado para o ensino do Português numa área específica que é a área da advocacia, tal como se ensina português na área da economia, da administração”, acrescentou a académica que, em 2001, publicou em co-autoria com Maria da Graça Filipe o manual “Português Administrativo”.

Os textos reunidos sob o título “Direito em Português: A Língua e a Escrita” foram todos produzidos por escritórios de advogados de Macau e utilizados por Margarida Conde como materiais pedagógicos nas suas aulas de Português na Universidade de Macau e USJ. “Comecei a aperfeiçoar os [textos] que já tinha e a criar outros de novo e pensei: porque não publicar? Então saiu esta publicação”, conta a autora. O resultado final encontra-se organizado em cinco capítulos, nos quais se encontram documentos relacionados, por exemplo, com sociedades por quotas, participação de ocorrências, requerimentos processuais, recursos penais, entre outras matérias. “Todos os documentos foram produzidos em escritórios de Macau e os assuntos também são referentes a Macau”, complementa.

O lançamento da obra “Direito em Português: A Língua e a Escrita” insere-se na inauguração do Centro de Estudos Jurídicos e Sociais da Escola de Negócios e Direito da USJ, que hoje tem início às 18h30, no campus da Ilha Verde da universidade. Antes, pelas 18h40, Manuel Fontaine Campos, director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, irá conduzir a conferência “Direito Internacional e Guerras Comerciais”. Na palestra, o académico irá debruçar-se sobre as políticas comerciais adoptadas pelos Estados Unidos nos últimos dois anos, especialmente aquelas direccionadas para a China.