Grande Baía: Geografia e falta de talentos apontados como obstáculos de Macau

“A nossa Grande Baía vai tornar-se na locomotiva para liderar o desenvolvimento mais rápido da zona e de todo o país”. A frase é de Luo Wen, vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que ontem esteve na Nave Desportiva de Macau para apresentar mais detalhes sobre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O responsável adiantou que será feita uma aposta nos transportes, e admitiu que existem “limitações geográficas e de recursos humanos qualificados” em Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, na Nave Desportiva de Macau, Luo Wen, vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, deu mais detalhes acerca das linhas gerais do Plano de Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O responsável fez o retrato das vantagens e das limitações de Macau, comparou a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau às baías de Tóquio, São Francisco e Nova Iorque, e adiantou que haverá um reforço do aeroporto para uma maior mobilidade de pessoas e bens. Para Luo Wen, o patriotismo é essencial.

O documento das linhas gerais do plano da Grande Baía fala de um reforço das funções especiais dos aeroportos de Macau e de Zhuhai, na prestação de apoio nas obras de modificação e expansão do aeroporto de Macau e no apoio ao aeroporto no desenvolvimento da área de serviços de aviões executivos regionais. Na conferência de imprensa, Luo Wen adiantou que “é necessário ultrapassar os obstáculos de circulação” dentro da Grande Baía, bem como reforçar as ligações entre as infra-estruturas e encurtar os tempos de viagem e de passagem nas fronteiras.

Além do reforço dos transportes na região, as linhas gerais para Macau reafirmam que será impulsionada a construção de um centro mundial de turismo e lazer, será promovido o estabelecimento de um corredor tecnológico entre Cantão, Shenzhen, Hong Kong e Macau, serão impulsionadas obras de distribuição dos recursos hídricos do Delta do Rio das Pérolas e avançar-se-á para a construção de uma quarta conduta de abastecimento de água para Macau. A Grande Baía servirá também para apoiar Macau na construção de uma plataforma de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa e também na formação de talentos bilingues em chinês e português e no reforço da captação de “talentos inovadores”.

A propósito dos “talentos” da região, Luo Weng acrescentou que esta é uma das lacunas de Macau: “Em Macau há uma limitação geográfica e de recursos humanos qualificados”. “Temos de atrair mais talentos, mão-de-obra especializada”, disse o vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Além da geografia e dos recursos humanos, há ainda limitações no investimento, na investigação académica e na capacidade de suporte às tecnologias. Luo Weng apontou ainda quatro vantagens de Macau na participação no plano da Grande Baía: o princípio “Um País, Dois Sistemas”; a ligação sino-portuguesa; centros de investigação reconhecidos e as vantagens na área turística.

Nesta apresentação, a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foi comparada com as baías de São Francisco e Nova Iorque, nos Estados Unidos, e de Tóquio, no Japão. “A nossa baía vai ser uma das baías reconhecidas a nível mundial. Nós não vamos ficar atrás dessas baías”, afirmou Luo Weng.

Para Luo Weng, o patriotismo é crucial no projecto: “Temos de insistir no patriotismo para podermos participar na cooperação e concorrência internacionais, temos de ter um novo palco para podermos actuar, pelo que o Estado tem de ter um planeamento mais estratégico nacional”. “A nossa Grande Baía vai tornar-se na locomotiva para liderar o desenvolvimento mais rápido da zona e de todo o país”, referiu o vice-presidente da comissão, concluindo que a Grande Baía trará “a renascença da civilização chinesa”.