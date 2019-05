Ávila prepara regresso ao Campeonato da China de Carros de Turismo

Rodolfo Ávila vai disputar pelo terceiro ano consecutivo o altamente competitivo Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), tendo renovado com a equipa SVW333 Racing, a formação oficial do construtor automóvel SAIC Volkswagen, para temporada de 2019. Para o piloto português residente em Macau, a continuidade desta parceria de sucesso tem um significado especial e acaba por ser um reconhecimento por todo o esforço colocado neste projecto desportivo nos dois últimos anos. “Estou muito orgulhoso por fazer parte da equipa SVW333 Racing pelo terceiro ano consecutivo. Isto demonstra que o meu trabalho nas duas últimas temporadas foi reconhecido e que sou uma mais valia para a equipa”, afirma Rodolfo Ávila num comunicado da equipa.

Dada a particularidade da competição, Rodolfo Ávila sabe que tem que ajustar as suas ambições aos objectivos das cores que representa. “Ao contrário da maior parte dos campeonatos de carros de Turismo, no CTCC o campeonato de Construtores é prioritário face ao campeonato de Pilotos. Por isso mesmo, novamente esta temporada, a minha missão será servir os melhores interesses do colectivo, nem que para isso tenha que sacrificar alguns resultados pessoais”, esclarece o piloto vice-campeão do CTCC de 2017 e que terminou no quinto posto na pretérita edição do campeonato.

Sobre a temporada que aí vem, Rodolfo Ávila está ciente que terá forte oposição ao longo do ano, mas também acredita que a SVW333 Racing fez um bom trabalho de oficina para ultrapassar as dificuldades que limitaram as performances da época transacta. “A concorrência trabalhou muito durante o defeso e está mais forte que o ano passado. Nós continuamos com o mesmo carro, mas equipa procurou encontrar soluções para os problemas de fiabilidade que tivemos o ano passado e acreditamos que irão resultar. Estou bastante expectante para este primeiro fim-de-semana da época de 2019 e desejoso de voltar a conduzir o VW Lamando”, conclui o piloto da RAEM.

O calendário do CTCC é constituído por oito eventos, todos eles realizados na República Popular da China, sendo que cada fim-de-semana é composto por duas corridas. A primeira prova da temporada disputa-se no próximo fim-de-semana, dias 11 e 12 de Maio, no Circuito Internacional de Guangdong.