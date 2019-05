Punk de “miúdas giras” e jazz dedilhado à mistura no LMA

O próximo fim-de-semana vai ser de sons distintos no Live Music Association (LMA). No dia 11 de Maio toca o guitarrista de jazz John Stowell e no dia seguinte as Mutant Monster, um trio de “miúdas giras e muito punk”, descreve Vincent Cheang. Concertos tão distintos com datas tão próximas “é bom para o LMA, traz vários tipos de público”, diz o administrador do espaço.

Ele é um guitarrista norte-americano de jazz, elas são uma banda japonesa de punk. Ele começou a carreira há quase 50 anos, elas começaram há pouco mais de dez. Ele actua no LMA no dia 11 de Maio, elas actuam no dia 12. Esta confluência de sons em dois dias seguidos não foi planeada, mas é saudada. “Nós gostamos de todos os géneros”, disse ao PONTO FINAL Vincent Cheang, administrador do LMA.

As Mutant Monster são três “miúdas giras e muito punk”, é assim que o responsável do LMA descreve as nipónicas. “Se as víssemos na rua, nunca diríamos que elas tocavam numa banda punk”, acrescentou Vincent Cheang, corrigindo, de seguida, o género para “punk pop”. “Não é muito hardcore”, justifica. Esta é a segunda vez que o trio vem a Macau em menos de um ano: “A primeira vez foi em Outubro do ano passado. O concerto foi muito bom, elas são muito enérgicas em palco e as pessoas gostaram muito, o público adorou”.

O culpado dos dois concertos em Macau é o agente. “Conheci-as porque o ‘tour manager’ delas já tinha tocado no LMA com uma banda do Canadá. Agora, ele é o ‘tour manager’ das Mutant Monster e, como ele já tinha tocado aqui, sugeriu que elas viessem tocar ao LMA”, recordou Vincent Cheang.

As japonesas, que se juntaram em 2008, tocam em Macau no dia 12 de Maio, no âmbito da digressão pela Ásia e Reino Unido. Depois de Macau, as Mutant Monster passam por Zhongshang, Panyu, Dongguan e Cantão, antes de seguirem para o Reino Unido, onde vão actuar em Londres, Huddersfield, Hull, Edimburgo, Nottingham, Manchester e Camden.

Na véspera, toca o norte-americano John Stowell, cujo trabalho Vincent Cheang assumiu desconhecer. O guitarrista jazz de Nova Iorque começou a sua carreira em 1970, tendo como mentores Linc Chamberland e John Mehegan. A partir daí, John Stowell gravou 19 álbuns de originais. Ao mesmo tempo, o músico dá aulas de música, tendo sido artista residente em escolas da Alemanha, Indonésia, Argentina e Canadá, por exemplo. O LMA aproveita também para trazer John Stowell a Macau a meio de uma digressão asiática. O guitarrista está em Hong Kong entre os dias 2 e 15 de Maio, passando no dia 11 por Macau, de seguida parte para Banguecoque, na Tailândia, para três dias de concertos e workshops, voltando depois para os Estados Unidos.

Sobre um fim-de-semana de concertos tão díspares, Vincent Cheang confessou que não foi planeado, tratou-se apenas de uma questão de agendas. “Nós não planeámos organizar estes dois concertos em dois dias seguidos, mas nós gostamos de todos os géneros”, referiu, sublinhando: “Não planeámos, mas aconteceu e é bom, é bom para o LMA, traz vários tipos de público”.