Passaportes de Macau vão ser mais seguros mas também mais caros

O Governo quer aumentar a segurança dos passaportes e dos títulos de viagem para assim combater a falsificação destes documentos de viagem, através da renovação da imagem dos documentos. As novas regras entram em vigor a 3 de Dezembro, e os actuais documentos de viagem da RAEM mantêm-se válidos até ao termo do seu prazo de validade.

Os novos passaportes vão ficar praticamente iguais ao modelo actual, tendo sido apenas reforçadas as características contra a falsificação do design original, nomeadamente a imagem perfurada a laser, as características tácteis (imagens em relevo, emblema regional da RAEM e da flor de lótus). Foram ainda alterados os hologramas e impressão que só é visível sob a iluminação à luz ultravioleta. Será ainda adoptado um chip mais moderno com técnicas de encriptação reforçadas.

O Executivo quer também que haja a simplificação das formalidades administrativas, e propõe-se a optimizar o processo de emissão dos documentos de viagem, bem como a introdução de mais procedimentos digitais, para que todo este processo se torne mais flexível.

As alterações vão, no entanto, aumentar dos valores a pagar. O passaporte passa a custar mais 130 patacas, subindo para as 430. Já o título de viagem, destinado a cidadãos chineses residentes não permanentes de Macau e sem direito a passaporte, aumenta de 250 patacas para as 360 patacas. Há 410 mil pessoas com passaporte de Macau e 20 mil residentes com títulos de viagem.