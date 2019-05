MP reabre processo de abuso sexual de crianças no Costa Nunes

O Ministério Público (MP) decidiu reabrir o processo de alegados abusos sexuais de crianças no Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, tendo passado à fase de instrução. De acordo com informações obtidas pelo PONTO FINAL, a decisão foi comunicada aos pais na passada sexta-feira, quase dois meses após seis famílias terem reclamado da decisão de arquivamento do caso. Conforme noticiado na altura por este jornal, os pais alegaram que os métodos utilizados pela Polícia Judiciária (PJ) não eram adequados a crianças tão jovens, mas não foram apresentadas mais provas. O PONTO FINAL sabe ainda que, desde a apresentação da reclamação, o MP não contactou directamente os progenitores.

A 15 de Fevereiro, o MP arquivou, por falta de provas, o processo de abusos sexuais de crianças alegadamente cometidos por um funcionário do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, entretanto despedido. Seis famílias avançaram com uma reclamação desta decisão, a 4 de Março, apontando críticas à forma como a investigação da PJ foi conduzida, nomeadamente por apenas quatro das sete alegadas vítimas terem sido ouvidas pelas autoridades. Segundo apurou o PONTO FINAL, a decisão da reabertura do processo foi comunicada aos pais na passada sexta-feira, tendo o MP passado à fase de instrução. Numa resposta enviada a este jornal a 30 de Janeiro, o MP indicava que este caso ainda se encontrava em fase de inquérito.

Sete alunas do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes, todas da mesma turma, terão sido sexualmente abusadas por um funcionário da instituição, imediatamente afastado após a apresentação das primeiras queixas. A PJ recebeu as sete queixas-crime em Maio do ano passado, mas, segundo revelou anteriormente um dos pais a este jornal, três meninas nunca chegaram a ser ouvidas pelas autoridades. Dois progenitores apontaram ainda outras falhas, como a “omissão de alguns argumentos e até distorção” na notificação que receberam de arquivamento do processo. C.V.N.