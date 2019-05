Morreram três pessoas nas estradas no primeiro trimestre

Os dados da sinistralidade rodoviária em Macau, no primeiro trimestre do ano, contabilizam a morte de três pessoas nas estradas da RAEM, mais uma do que em igual período do ano passado, revela a PSP. Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, no período em análise ocorreram 3.184 acidentes de viação (uma queda de 9%) e o número de vítimas totalizou 1.090, informam os Serviços de Estatística e Censos. Os feridos graves também cresceram 23% até Março, em relação ao mesmo período do ano passado, para um total de 27 vítimas.

As infracções ao código da estrada diminuíram 23%, para um total de 207.591, sendo que o valor das multas cobradas caiu em quase igual proporção (20%) para 47,8 milhões de patacas. O estacionamento ilegal também está em queda com uma redução neste período na ordem dos 25%.

Em relação aos taxistas, há a registar uma redução das irregularidades de 9%, num total de 1702 nos primeiros três meses do ano. Apesar de os casos de cobrança abusiva terem variado pouco, apenas menos 2%, a recusa de transporte baixou em 25% em relação ao período homólogo de 2018.

Houve uma redução ligeira de 0,2% (238.725), nos veículos matriculados, no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Destes dados, destaque para a diminuição do número de ciclomotores (25.309) que baixou 10,2%, no período em análise, enquanto o de automóveis ligeiros (108.083) e o de motociclos (97.784) subiram 1,2% e 1,4%, respectivamente.

Os carros novos também diminuíram 12,2 %, num total de 1.140, em relação a Março de 2018, devido principalmente ao número de motociclos (650) ter diminuído 16,5%. No primeiro trimestre de 2019 o movimento de automóveis nos postos fronteiriços totalizou 1.273.422, tendo-se registado um crescimento de 6,2%, face ao trimestre homólogo do ano passado. Destaque para o movimento de automóveis no Posto Fronteiriço do Cotai que aumentou 7,3% (num total de 128.374) e que nas Portas do Cerco (288.256) desceu 1,6%. Além disso, verificou-se um movimento de 23.025 automóveis na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.