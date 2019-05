Laboratório alemão investigado por tratamento ilegal a doentes oncológicos

Os Serviços de Saúde estão a investigar um laboratório local ligado a um grupo alemão por suspeitas de prestar, sem autorização, terapia celular imunológica em combate a tumores. O Governo diz que devido à existência de grande risco com aplicação da terapia celular auto-imune e de requisitos rigorosos para instalações e equipamentos, qualificações de profissionais, procedimentos operacionais, actualmente, nenhum estabelecimento privado de cuidados de saúde de Macau foi autorizado pelos Serviços de Saúde a realizar a terapia celular imunológica tumoral.

Os Serviços de Saúde sublinham que caso seja detectada a prestação ilegal de serviços médicos não declarados por profissionais ou estabelecimentos, estes serão sancionados nos termos da lei.

Em comunicado, é explicado que se trata do Centro Médico LDG, ligado a um grupo médico alemão. Os serviços de análises laboratoriais do Centro, declarados aos Serviços de Saúde, consistem principalmente em análise sanguínea de rotina e a cultura estéril, nunca foi autorizado para prestação da terapia celular imunológica em combate a tumores.

Os Serviços de Saúde afirmam que vão “avançar com um processo de averiguações”, depois de terem recebido “uma denúncia anónima de um residente que alertou para a descoberta ‘online’” da oferta serviços de tratamento para pacientes oncológicos. De acordo com o comunicado, uma inspecção no centro médico suspeito constatou que “as instalações do estabelecimento não estão em conformidade com o projecto” autorizado e que “alguns instrumentos e equipamentos do estabelecimento não foram comunicados aos Serviços de Saúde”.

Em Macau, actualmente, “nenhum estabelecimento privado de cuidados de saúde foi autorizado pelos Serviços de Saúde a realizar a terapia celular imunológica tumoral”, um tratamento que as autoridades dizem representar um “grande risco”.