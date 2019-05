“Deve haver limites para a transferência de fugitivos para o continente”, defende Sulu Sou

Numa interpelação que será entregue hoje ao Executivo, o deputado Sulu Sou questionou o eventual acordo de cooperação entre Macau e o interior da China para a entrega de fugitivos, dizendo que, se não forem impostos limites, “os direitos e liberdades protegidos pela Lei Básica serão perdidos”. “O Governo acredita que é boa ideia extraditar suspeitos para o interior, tendo em conta o mau funcionamento dos tribunais do continente?”, questiona.

André Vinagre

Macau ainda não tem uma lei para a cooperação judiciária que permita a transferência de fugitivos para o interior da China, mas Sulu Sou mostra-se, desde já, preocupado com os moldes desta eventual cooperação. “Deve haver limites para a transferência de fugitivos para o continente”, pede o democrata numa interpelação que será entregue hoje ao Governo. Caso contrário, “os direitos e as liberdades protegidas pela Lei Básica serão perdidos”.

O parlamentar começa por lembrar que Hong Kong debate agora uma proposta de alteração legislativa que poderá permitir a entrega de fugitivos ao interior da China, “que tem causado muitos protestos e controvérsias”. “Aqueles que estão contra, temem que a transferência de fugitivos para o continente prejudique os direitos fundamentais dos residentes de Hong Kong”, refere o deputado, que aproveita para criticar o sistema judicial da China, dizendo que existe uma “responsabilidade política enfatizada” nos tribunais do continente.

“Como é que o Governo pode garantir os direitos dos cidadãos de Macau ao cooperar com o continente em matéria criminal? O Governo acredita que é boa ideia extraditar suspeitos para o interior, tendo em conta o mau funcionamento dos tribunais do continente?”, questiona o democrata. Sulu Sou pergunta ainda se o Governo vai proteger os princípios internacionais ao assinar o acordo de cooperação com o interior.

Recorde-se que, em 2015, o Executivo avançou com uma proposta relativa à “lei da cooperação judiciária inter-regional em matéria penal”, mas o processo não avançou devido a “problemas técnicos” apontados pelo presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng. Em Fevereiro deste ano, o gabinete de Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, disse à Rádio Macau que a proposta sobre a entrega de fugitivos à China continuava pendente.

“O Governo apresentou um diploma sobre esta matéria na AL, mas foi retirada mais tarde. O conteúdo do diploma permanece um mistério. O Governo recusou revelar a proposta e nem a AL tem uma cópia”, lamenta o vice-presidente da Associação Novo Macau. “Recentemente, usei os meus poderes como deputado para pedir uma cópia da proposta de lei da cooperação judicial inter-regional de 2015. No entanto, o Governo respondeu que seria ‘inapropriado’ dá-la. De acordo com a lei, o Governo tem o dever de dar informação aos deputados, a não ser que a lei o proíba. Não será a recusa do Governo em facultar o diploma ilegal ou até crime?”, acusa o democrata.