Cremação em Macau será mais barata do que na China interior

Depois do regulamento administrativo que prevê que a instalação de crematórios não se resuma a cemitérios, o presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, José Tavares, afirma que os custos do processo ficarão abaixo dos valores médios na China, que se situam entre as cinco e dez mil patacas.

Foi dado mais um passo para que o crematório de Macau seja uma realidade, mas o fim do processo ainda parece ter um futuro longínquo. Depois do Conselho Executivo ter aprovado o projecto de regulamento administrativo que prevê a instalação de crematórios em terrenos “que satisfaçam a finalidade”, para além de cemitérios, o presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), José Tavares, afirmou ao PONTO FINAL que não se quer comprometer nem com uma data, nem com um local.

A mesma fonte acrescentou que, neste momento, ainda não estão a ser estudadas localizações alternativas depois de ter falhado o primeiro plano, que passava por instalar o serviço no cemitério de Sá Kong, na Taipa. “Por enquanto não há localizações alternativas pensadas, ainda teremos que ver”, explicou José Tavares, que no passado defendeu a localização naquele cemitério como a que melhor defendia os interesses da população da RAEM.

Também o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, afirmou, no final da semana passada, que “não existe ainda um plano” para a instalação de um crematório fora dos cemitérios, indicando não estarem “definidas as condições” para a escolha dos futuros terrenos.

Apesar de todas as incógnitas sobre o local e o prazo para concluir o projecto, o presidente do IAM afirmou que o facto de o crematório poder ser construído fora de um cemitério não irá onerar mais a obra. “O investimento não terá de ser maior, uma vez que não há grandes distâncias a percorrer pelos corpos, como acontece na China ou em Portugal”, sublinhou. E até garantiu que a cremação será mais barata em Macau do que no interior da China. “Posso garantir que os preços vão ficar abaixo dos preços na China, que são entre as 5 mil e as 10 mil patacas”, afirmou José Tavares ao PONTO FINAL.

Em relação ao tempo que demorará a concretizar o crematório de Macau, Tavares prefere não fazer estimativas. Quer antes que tudo seja feito com a calma necessária para que não haja os mesmos problemas da última tentativa. Nessa altura, depois de ter sido escolhida a localização na Taipa, houve um levantamento popular que fez com que o então IACM recuasse. “O momento é agora de explicar às pessoas o que é que é um crematório, porque foi isso que falhou na última vez. Há que fazer uma divulgação eficaz junto da população”, enfatizou este responsável.

Porque rejeitam?

Para José Tavares, vai levar algo tempo até que as pessoas entendam o que é que está em causa. Segundo o presidente do IAM existe a convicção entre os habitantes de Macau de que não necessitam deste investimento. “As pessoas acham que não é necessário um crematório porque na China se faz esse serviço, mas a verdade é que se tivermos algum caso de epidemia, então teremos de ser nós a tratar do problema. Os corpos não poderão ir para a China”, assinalou.

As questões que a inexistência de um crematório podem levantar para a saúde pública foram afloradas no passado por José Tavares, mas o mesmo diz que, até ao momento, esses problemas ainda não se verificaram. Aliás só serão dramáticos em caso de epidemia.

Leong Heng Teng corroborou a ideia, ao afirmar que é vontade do Conselho Consultivo que os “cadáveres de surtos epidémicos não causem problemas de saúde pública”. “É preciso que se veja este regulamento como forma de protecção da saúde pública”, sublinhou.

O regulamento, que deverá entrar em vigor 30 dias após a publicação, acrescenta que a cremação será uma forma de tratamento de cadáveres “que ponham em perigo a saúde pública e dos restos mortais não reclamados”. Leong Heng Teng lembrou que, no ano passado, três quartos (cerca de 2.100) dos residentes que morreram foram cremados na China, por decisão familiar, reiterando que Macau precisa de um crematório.

Prós e contras

Em Junho passado, as autoridades suspenderam a construção de um crematório no cemitério municipal na Taipa, na sequência da forte contestação dos moradores vizinhos. Mal se soube que a decisão do IACM recaía no cemitério de Sá Kong, começaram a chover queixas dos residentes daquela área e também dos pais do Colégio Anglicano de Macau. Havia quem defendesse que Macau não precisa de um centro crematório, e outros apenas se opunham à sua construção na Taipa. Houve também relatos de que os interesses imobiliários da zona se movimentaram com medo de que aquela localização pudesse desvalorizar os imóveis.

O crescendo da contestação levou mesmo à realização de uma manifestação nas ruas, e o aumento da pressão popular levou a que pouco depois o IACM acabasse por recuar na pretensão inicial. O presidente José Tavares sempre foi um defensor da necessidade da empreitada, e da localização escolhida, e sempre garantiu que as condições ambientais e de salubridade estavam asseguradas, não representando qualquer perigo para a população.

Os pedidos de cremação aumentaram 75% nos últimos tempos, e, segundo os dados do IAM, o envelhecimento da população local fará com que haja um crescimento desse grupo de 60 mil para 160 mil até 2036.