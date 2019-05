Conferência quer atrair atenção do Executivo para questões de “governança das sociedades”

A advogada Manuela António, presidente do Instituto de Governança Corporativa de Macau, está apreensiva com a falta de interesse do Governo perante questões de governança empresarial, “um assunto que está na ordem do dia”. Para abordar esta temática, o Instituto promove a conferência “Governação Corporativa em Macau nos Sectores de Seguros e Bancário”, a 9 de Maio, a partir das 16h30, no MGM Macau. António Félix Pontes, presidente do IFF, e Carlos Álvares, presidente executivo do BNU, são os oradores.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A advogada Manuela António, presidente do Instituto de Governança Corporativa de Macau (Macau Corporate Governance Institute, MCGI, em inglês) considera que o Governo de Macau “não dá sinal de preocupação” com as questões da governança empresarial. “O Governo anda a propor leis que não servem para nada, estou a referir-me ao novo regime jurídico das sociedades de locação financeira [aprovado em Março deste ano], mas não se preocupa ou, pelo menos, não dá o menor sinal de atenção à governança das sociedades, que é uma coisa que está na ordem do dia, na Europa, na América, até na China, em Hong Kong e Singapura”, disse ontem em conversa com o PONTO FINAL. Manuela António referiu que o Instituto manteve já um encontro com o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, para sensibilizar o Executivo para a questão. Na altura o Governante “foi simpático e disse que podíamos contar com o apoio do Governo para os nossos objectivos”.

É precisamente no sentido de continuar a perseguir o objectivo de divulgar e sensibilizar a comunidade empresarial e o Governo que o MCGI, uma organização privada sem fins lucrativos lançada pelo escritório Manuela António – Advogados e Notários em 2016, promove a conferência “Governação Corporativa em Macau nos Sectores de Seguros e Bancário”, esta quinta-feira, 9 de Maio, a partir das 16h30, no MGM, em Macau, Salão 3, nível 1. O evento é co-organizado pelo Instituto de Formação Financeira de Macau (IFF). Os oradores são António Félix Pontes, presidente do IFF, que esteve várias décadas ao serviço do antigo Instituto Emissor de Macau e da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), e Carlos Álvares, presidente executivo do Banco Nacional Ultramarino, em Macau.

Explicou Manuela António que estas preocupações de governança empresarial surgiram na Europa e na América, sobretudo, a partir da crise financeira de 2008. Por sua vez, “Macau é um território onde estas preocupações praticamente só existem nas grandes empresas, porque estas estão sujeitas a regras internacionais”. É o caso dos “bancos, companhias de seguros, concessionários do jogo, grandes empresas de construção civil”, que “têm que prestar contas internacionalmente, porque têm accionistas estrangeiros ou estão cotadas em bolsa e, portanto, têm que ter regras que são objectivamente impostas pelos accionistas. Mas as empresas médias e até algumas grandes empresas que não têm accionistas internacionais não estão sensibilizadas para isso, nem os seus administradores, nem muitas vezes os seus accionistas e muito menos o seu pessoal”, afirmou Manuela António. Segundo a advogada, “aqui o Governo não estabelece regras, as regras aparecem espontaneamente, porque as empresas as criam e as fazem implementar”.

Chamar a atenção do Governo para introduzir “carta de princípios”

A advogada frisou, ainda, que esta conferência visa, igualmente, “não só chamar a atenção para a necessidade de cumprir regras e sensibilizar as empresas que já as têm para as publicitarem”. Mas, também, “chamar a atenção do Governo para a necessidade de haver uma carta de princípios que, se calhar, todas as empresas deviam seguir. Uma carta, não chega a ser uma lei, porque uma grande parte das nossas empresas são pequenas empresas ou são empresas familiares”, sugeriu a presidente do Instituto.

A conferência pretende, igualmente, oferecer uma oportunidade para os profissionais da indústria “aprenderem com a experiência de um administrador de uma instituição bancária e de um antigo membro da conselho de administração da AMCM, com vasta experiência e visão no sector de seguros”.

António Félix Pontes avançou ao PONTO FINAL que, na sua apresentação, tenciona revisitar “os pilares em que deve assentar uma boa governança empresarial, com ênfase no ambiente de controle das grandes empresas”. Na opinião do economista, “a governança empresarial tem mais a ver com empresas de grande dimensão”, sendo que, nas pequenas e médias empresas, a governança empresarial “tem que ser ajustada à sua dimensão”. O economista defendeu que os pilares da boa governança empresarial são quatro, a independência, “nas grandes organizações, para além dos directores executivos, deve haver directores não-executivos, que sejam independentes dos primeiros”. O segundo pilar “tem a ver com a questão dos órgãos de administração conferirem um tratamento justo a todos os accionistas, nomeadamente os accionistas minoritários”. Os outros dois pilares, “um é a transparência, que tem que ver com a divulgação da informação financeira e não só”, e a “accountability”, ou a responsabilização, “dos directores perante os órgãos de administração e de quem está na administração perante os seus accionistas”.

António Félix Pontes apontou, igualmente, que “a governança empresarial de há uns anos para cá começou a ter uma importância maior, fundamentalmente quando há crises”, como a de 2008. O especialista vai focar-se, também, na actividade da supervisão de seguros. “Vou falar sobre um dos assuntos de trabalho que consegui terminar antes de me reformar, que é sobre as directivas que conseguimos aprovar e estabelecer para as seguradoras constituídas cá em Macau”, em 2013. As directivas sobre governança empresarial para as seguradoras autorizadas entraram em vigor em 2014.