Aniversário da RAEM traz Southampton a Macau

Está confirmado o jogo do Southampton em Macau. A equipa do primeiro escalão do futebol inglês vai jogar uma partida amigável frente aos chineses do Guangzhou R&F no dia 23 de Julho, no Estádio de Macau, anunciou na passada sexta-feira o Instituto do Desporto (ID). Para o presidente do ID, Pun Weng Kun, este jogo, que se realiza para comemorar os 20 anos do estabelecimento da RAEM, trará a Macau “vários jogadores de nível nacional” e vai ser “um jogo de futebol muito significativo no Verão deste ano, fornecendo um excelente jogo para os cidadãos de Macau, turistas e adeptos de futebol”. Segundo a Rádio Macau, a organização deste jogo vai custar cerca de 10 milhões de patacas. Para este jogo, os bilhetes serão gratuitos. O Southampton é actualmente o 16.º classificado da Premier League, enquanto o Guangzhou R&F está em 8º. lugar na liga chinesa.

Para além do jogo, a equipa britânica vai ainda efectuar um treino conjunto com a selecção de Macau e um intercâmbio com os jovens jogadores do território. “Esperamos que através desta oportunidade de intercâmbio da selecção de Macau e jovens jogadores locais com equipas de nível elevado, possam contribuir para a elevação do seu próprio nível, e para o desenvolvimento do futebol local”, lê-se no comunicado divulgado pelo ID.

Sobre o treino conjunto com o Southampton, o presidente da direcção da Associação de Futebol de Macau, Chong Coc Veng disse que “a selecção de Macau irá participar activamente neste treino” e que espera que “não só a Associação, mas também o treinador e os jogadores possam aprender o sistema de treinos de equipas de elevado nível, o estilo dos treinadores, as técnicas dos jogadores, e também as estratégias de jogo e treinos”. Também de acordo com a Rádio Macau, o presidente do ID adiantou que a hipótese de um jogo entre as selecções de Portugal e China, para assinalar os 20 anos da RAEM, está praticamente descartada.

A.V.