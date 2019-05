Praia Grande é o local das diversões que assinalam o Dia Internacional dos Museus

Corridas virtuais de automóvel e tecnologia de impressão a 3D são algumas das atracções do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau”, que arranca a 12 de Maio, no Anim’Arte NAM VAN. Ontem soube-se que o Museu Marítimo reabre em meados deste mês. As obras no Museu do Grande Prémio prosseguem e a data de inauguração mantém-se indefinida, pode ser “Novembro ou Dezembro”, sendo que a estimativa de orçamento do projecto, de 830 milhões de patacas, ainda pode variar.

Cláudia Aranda

A zona da Praia Grande será o “hub cultural” ou centro das actividades do evento anual que junta 14 museus de Macau na celebração do Dia Internacional dos Museus, assinalado a 18 de Maio. O tema este ano do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau” é “O Museu Móvel – Praia Grande x Hub Cultural”. A cerimónia de abertura terá lugar no dia 12 de Maio, pelas 15 horas, no Anim’Arte NAM VAN, anunciaram ontem os organizadores, numa conferência conjunta entre os diferentes museus.

Ontem foi ocasião, também, para o director substituto, do Museu Marítimo, Sit Kai Sin, anunciar que o museu, temporariamente encerrado para obras, deverá reabrir em meados de Maio. “Acho que em meados de Maio conseguimos abrir o Museu Marítimo, nos dias 18 e 19 vamos realizar actividades pelo Dia Internacional dos Museus, mas acho que conseguimos abrir antes disso”, disse o responsável.

Por sua vez, a Chefe da Divisão de Gestão de Instalações da Direcção dos Serviços de Turismo, Lei Wan Wai, reiterou que a abertura do Museu do Grande Prémio deverá acontecer no final do ano. “A Direcção dos Serviços de Turismo está a fazer o maior esforço para quando chegar ao final do ano conseguir inaugurar o novo museu, temos previsto que no mês de Novembro ou no mês de Dezembro devemos conseguir inaugurar o novo museu. Mas, agora, ainda não temos uma data definida, porque as obras ainda estão a decorrer”, afirmou Lei Wan Wai.

O antigo espaço dedicado ao Grande Prémio está encerrado desde 1 de Julho de 2017, sendo que o valor de orçamento estimado para o projecto do novo museu temático é de 830 milhões, dos quais 380 milhões estão adjudicados às obras. “Este número de 830 milhões é para o projecto total, mas ainda é uma estimativa. A adjudicação por concurso público é só para as obras, que são de 380 milhões, nesta fase só temos estes dois números”, disse Lei Wan Wai. Quanto ao Museu do Vinho, a responsável da DST afirmou que o espaço em Coloane, que era uma das possibilidades para a localização do museu, foi excluído, porque a área de exposição “é menor” do que a estimativa da DST. “Sendo assim, gostaríamos de encontrar uma outra localização para o Museu do Vinho e ainda não temos uma resposta”.

O tema definido pelo Conselho Internacional de Museus para esta edição do Dia Internacional dos Museus é “Museus como Núcleos Culturais: O Futuro da Tradição”, e visa “promover a ideia de inovação com base na tradição e desenvolver uma plataforma de comunicação em conjunto com o público”.

É neste contexto que, no dia da inauguração do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau”, cada museu irá organizar actividades diversas, incluindo uma experiência em realidade virtual (VR, em inglês) de corrida junto ao lago Nam Van. O programa “VR – Correndo pela beira do lago de Nam Van, permitirá que os participantes utilizem o mais recente aparelho de VR do Centro de Ciência de Macau, que é o primeiro operado por meio de pernas”, explicou o Vice-curador do Centro de Ciência de Macau, Sylvester Cheong Hung Fat. Ou seja, usando um capacete VR, o jogador “pode correr em qualquer direcção explorando a realidade virtual com maior liberdade”, acrescentou.

O Museu de Macau vai organizar sessões dedicadas à narrativa de histórias sobre a evolução das ruas na Praia Grande, no dia 12 de Maio, e do Jardim da Fortaleza do Monte, no dia 18 de Maio, assim como um ‘workshop’ de caligrafia Tangut da dinastia Xia do Oeste. Haverá, também, uma série de workshops, de miniaturas de pratos macaenses e de barcos-dragão em plasticina ou até de reciclagem artesanal de rolhas de garrafas de vinho” e criação de bijutaria com missangas, aguarela para famílias e de carteiras, entre outros.

A tecnologia de impressão a 3D, que permite imprimir em três dimensões as obras de artistas renascentistas, que tem estado disponível na exposição “Desenhos da Renascença Italiana do British Museum”, no Museu de Arte de Macau, vai ser transferida para o Anim’Arte NAM VAN durante o carnaval dos museus. As actividades são abertas ao público em geral, algumas requerendo inscrição prévia.