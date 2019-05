Número de professores que deixam o sector estabilizou no ano passado

A percentagem de docentes que abandonam o sector educativo foi, no ano lectivo passado, dois pontos percentuais mais baixa que a média anual desde 1999. Os dados são da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou.

A taxa de saída dos professores estabilizou no último ano lectivo, tendo sido inferior à média registada desde a transferência de soberania. Quem o diz é a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou. De acordo com o organismo, no ano lectivo de 2017/2018, a taxa de docentes que abandonaram o sector educativo ou que se aposentaram foi de 6%, ou seja, dois pontos percentuais inferior à média anual registada desde o estabelecimento da RAEM. Sobre as preocupações do deputado relativamente à possível falta de recursos humanos nesta área, a DSEJ assegura que existe “uma reserva para o futuro desenvolvimento educativo da sociedade de Macau”.

Desde 1999 que a taxa média anual de saída dos professores era de 8%, indica a DSEJ em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou. No entanto, no ano lectivo de 2017/2018, “a taxa de saída dos docentes de Macau estabilizou, em comparação com anos anteriores, sendo que a percentagem de docentes que deixaram o sector educativo ou optaram por aposentar-se foi de cerca de 6% do total”, refere o organismo. “O ensino não superior de Macau obteve um desenvolvimento a longo prazo e a qualidade profissional e o estatuto social dos docentes de Macau foi aumentado”, pode ler-se na resposta.

A DSEJ diz que, no ano passado, foram registados 680 beneficiários do subsídio para o pagamento de propinas dos cursos de educação e formação pedagógica, destinado aos residentes de Macau que frequentem licenciaturas em regime de tempo integral. “Em 2018, o número total de beneficiários destes subsídios foi de 680, o que constitui uma reserva de recursos humanos para o futuro desenvolvimento educativo da sociedade de Macau”, assegura o organismo.

Assim respondeu a DSEJ às preocupações do deputado a um eventual esvaziamento do sector educativo, isto na sequência de um aviso do Ministério da Educação chinês, que permite aos residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan participarem de forma voluntária no exame de qualificação de docentes dos ensinos primário e secundário do interior da China. No entanto, os candidatos têm que estudar, trabalhar ou viver no continente, “cumprir a Constituição e as leis da República Popular da China, defender a liderança do Partido Comunista da China, insistir no rumo do ensino socialista e implementar a política de educação do partido”, pode ler-se na interpelação do deputado.

Esta nova regra, divulgada a 11 de Janeiro deste ano, “suscitou fortes reacções no sector da educação” que, de acordo com Sulu Sou, “ficou preocupado com a eventual perda de docentes locais e questiona se isto não será abrir o caminho para o reconhecimento mútuo das qualificações dos docentes de Macau e do interior da China”. No entanto, como explica o próprio na mesma interpelação, citando o director da DSEJ, “os docentes de Macau requererem a qualificação de docente na China não é o mesmo que reconhecimento mútuo das qualificações dos docentes de Macau e do interior da China”.

Na resposta, a DSEJ acrescenta que “o reconhecimento mútuo das qualificações de docente entre Macau e o interior da China não possui base legal”. “A DSEJ vai, em primeiro lugar verificar se os candidatos preenchem os requisitos de ingresso na carreira de docentes de Macau e tem em conta a respectiva área de especialização, dando sempre prioridade aos recursos humanos de formação pedagógica locais que satisfaçam as necessidades”, complementa o organismo.

Ainda que, por um lado, esteja preocupado com a saída de docentes locais para o interior da China, o deputado teme que o sector educativo de Macau seja invadido por professores de fora. De acordo com Sulu Sou, muitos docentes questionam algumas escolas que utilizam o argumento da internacionalização para poderem contratar um “grande número” de não-residentes cuja língua materna é o mandarim, “restringindo o espaço de desenvolvimento da maioria dos docentes locais que têm o cantonense como língua materna”. “A Administração deve definir medidas para a formação dos docentes locais, para, em conjugação com os trabalhos de apreciação, autorização e fiscalização, se reduzir gradualmente a proporção de docentes não-residentes nas nossas escolas”, defende.