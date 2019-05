Governo apresenta solução para acabar com “arrendatários trapaceiros” na indústria hoteleira

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) vai poder cancelar a licença de um estabelecimento hoteleiro dentro de 20 dias, se o proprietário do imóvel apresentar provas do fim do contrato. Esta é uma das novas medidas introduzidas na proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Para combater o problema dos “arrendatários trapaceiros”, o Governo propôs a introdução de um mecanismo para agilizar o processo de cancelamento das licenças dos estabelecimentos hoteleiros cujo contrato de arrendamento tenha terminado. A solução foi incluída na proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, actualmente em análise pela 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), e prevê que, decorridos 20 dias da apresentação de provas por parte do proprietário, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) possa cancelar a licença. Este prazo pode ser alargado até um ano, no caso de o titular da licença instaurar uma acção judicial, período que a 2ª Comissão Permanente entende ser demasiado longo.

No âmbito da proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, o cancelamento da licença pode ocorrer quando for apresentado um pedido por parte do proprietário do imóvel onde está instalado o hotel, a comprovar que o título que permitia ao titular da licença ocupar aquele espaço já não é válido. Este terá 20 dias para apresentar as suas provas. Não o fazendo, ou se estas forem insuficientes, a DST irá proceder ao cancelamento da licença. No entanto, se estiver a decorrer um processo judicial, a DST terá que aguardar um ano para cancelar a licença, explicou Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente, após a reunião com o Governo. “Nós entendemos que um ano é bastante longo, porque durante este período o proprietário não está a receber a renda. Por isso, a DST vai ponderar encurtar este período”, disse o deputado.

Esta nova norma vai pressupor um aditamento ao decreto-lei em vigor que regula o regime da actividade hoteleira e similar. De acordo com este diploma, a licença será caducada ou cancelada se o estabelecimento estiver encerrado durante um ano ou se, durante dois anos consecutivos, não existir nenhum pedido de renovação. Com a actual situação, se um estabelecimento estiver encerrado, mas se a licença ainda for válida, o proprietário não pode arrendar o espaço a outras pessoas. “Com este [novo] mecanismo, findo o contrato, o proprietário pode comunicar à DST que [o titular da licença] não tem condições para continuar. Com esta norma consegue-se combater o problema dos arrendatários trapaceiros”, apontou Chan Chak Mo.

Um artigo da proposta de lei que causou alguma confusão aos deputados foi o que determina que “as instalações, equipamentos, mobiliário e utensílios dos estabelecimentos são mantidos em permanente bom estado de conservação, higiene e funcionamento”. Uma vez que podem estar em causa multas entre 100 mil a 150 mil patacas para os estabelecimentos hoteleiros e entre 50 mil a 100 mil patacas para os restaurantes, estabelecimentos de refeições simples, bares, salas de dança e quiosques, os deputados entendem que a redacção deste artigo deve ser aperfeiçoada. “Parece que é um artigo muito simples, mas pode envolver uma multa. Se a cadeira ou a mesa estiver inclinada ou se as facas não estiverem bem, pode implicar uma multa de 50 mil patacas?”, questionou Chan Chak Mo, ao que o Governo respondeu que ia “ponderar o grau das multas”.