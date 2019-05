Fundação Macau concedeu apoios na ordem dos 660 milhões de patacas no primeiro trimestre

Entre Janeiro e Março do corrente ano, a Fundação Macau atribuiu mais de 659 milhões de patacas em subsídios a várias associações e organismos do território. Em termos de montantes concedidos, destacam-se os 284 milhões de patacas dados à Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) para, entre outros itens, custear as obras do complexo pedagógico e de construção do edifício para a Faculdade da Arte Humana da MUST. Já o Centro de Ciência recebeu 110 milhões de patacas para pagar o “aperfeiçoamento das paredes aluminíferas” e financiar parcialmente as despesas com o funcionamento durante este ano.

No total, a Fundação Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau recebeu 284 milhões de patacas, entre Janeiro e Março deste ano. A maior fatia, de 125 milhões, foi destinada a custear o plano anual da MUST, hospital universitário, Escola Internacional de Macau e Faculdade das Ciências de Saúde. Seguiram-se 108,6 milhões para custear as despesas com as obras de construção do edifício de Faculdade da Arte Humana da MUST e outros 48,9 milhões para pagar as obras do complexo pedagógico da MUST.

Destacam-se ainda os 110 milhões de patacas atribuídos ao Centro de Ciência de Macau, dos quais 68 milhões são destinados a custear o aperfeiçoamento das paredes aluminíferas do edifício e 42 milhões são para suportar parcialmente as despesas com o funcionamento de 2019.

A Diocese de Macau recebeu 475 mil patacas para custear as despesas com o plano anual do corrente ano da Academia de Música S. Pio X, e a Santa Casa da Misericórdia recolheu 113 mil para a distribuição de lai sis. O Conselho das Comunidades Macaenses recebeu 2,8 milhões de patacas para a organização do Encontro das Comunidades Macaenses este ano em Macau, e à Associação Promotora da Instrução dos Macaenses foram atribuídos 1,5 milhões para pagar o plano anual do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. C.V.N.