FAM arranca hoje com dança hip-hop, longe do chão, num desafio à gravidade

“Vertikal”, o espectáculo de dança hip-hop, do coreógrafo francês Mourad Merzouki, abre hoje a 30ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM), no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. Ao longo do fim-de-semana, a programação estende-se com as actuações de dança-teatro da produção local Wonder.Land. Há, também, uma sessão de cinema francês do realizador Jacques Demy com a actriz Catherine Deneuve, ópera chinesa, e um percurso pela cidade com “A Viagem de Curry Bone 2019”.

Cláudia Aranda

A 30ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM) arranca hoje com o espectáculo “Vertikal”, co-produzido pelo coreógrafo francês Mourad Merzouki e a companhia de dança hip-hop CCN Créteil et Val-de-Marne/Cie Käfig, às 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. Neste espectáculo, uma criação de 2018, “a relação com o chão, que é essencial para o dançarino de hip-hop, é fundamentalmente modificada”, refere Mourad Merzouki, na página electrónica da companhia. O espectáculo repete-se sábado, 4 de Maio. Nesta produção, o coreógrafo explora a forma de apresentar verticalmente o hip-hop. Além das inversões, elevações e cambalhotas, dez dançarinos vão exprimir movimento, “sustentados por cabos, executando saltos e acrobacias aéreas que desafiam a gravidade, como se estivessem no espaço com gravidade zero ou a flutuar na água”, refere o crítico de arte de Hong Kong, William W.Y. Chan.

“Os jogos de contacto entre os artistas funcionam através de impulsos, o dançarino pode ser alternadamente a base e o transportador ou, ao contrário, um trapezista, uma marioneta animada pelo contrapeso dos seus parceiros no chão”, acrescenta o coreógrafo. Para Mourad Merzouki esta nova “superfície vertical” de dança permitiu-lhe repensar a noção do espaço cénico, “como nos apropriarmos das modulações da dança e da relação entre os indivíduos e o ‘plateau’”. O compositor Armand Amar acompanha o bailado combinando instrumentos electrónicos e de cordas.

Antes da estreia de “Vertikal”, às 19h30 de hoje, no Albergue SCM, é projectado o filme do realizador francês Jacques Demy, “As Donzelas de Rochefort”, de 1967, integrado na secção ligada ao cinema – FAM Motion. A actividade está sujeita a um registo online. Neste musical, o realizador francês, contemporâneo de Jean-Luc Godard e François Truffaut, coloca a sua actriz fetiche, Catherine Deneuve, em parceria com a sua irmã na vida real, Françoise Dorléac, interpretando as duas irmãs gémeas. O filme conta com a participação de Gene Kelly, o “Rei da Dança” de Hollywood.

Para hoje, às 20 horas, está programada a estreia, também, de “A Viagem de Curry Bone 2019”, da companhia “Cai Fora”, que vai repetir-se ao longo do fim-de-semana e até quarta-feira, 8 de Maio, tendo sido adicionadas duas actuações dias 9 e 10 de Maio. Para hoje, já há ponto de encontro marcado. Indica o portal do Instituto Cultural (IC), que os portadores de bilhetes para este espectáculo “devem chegar às 19h40 horas ao edifício do Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac”. A actividade requer o uso de uma aplicação de telemóvel, pelo que a organização recomenda que os participantes tragam os seus ‘smartphones’, carregadores de telemóvel ou ‘power banks’ e auscultadores. O IC recomenda, igualmente, que os participantes tragam roupa e calçado confortável para caminhar ao longo de todo o percurso do espectáculo, com duração de duas horas e meia. O grupo “Cai Fora” tem desenvolvido obras que pretendem ofececer “um diálogo entre a história e o desenvolvimento urbano”. “A Viagem de Curry Bone” estreou em 2009, causando “impacto no público com a sua sátira ao desenvolvimento urbano e a sua busca de reconhecimento identitário”, indica a organização. Após alguns anos de silêncio, Curry Bone está de volta, desta vez passando da sala de espectáculos para o ar livre.

Para quem aprecia ópera chinesa, há uma sessão amanhã, sábado, às 19h30, no Cinema Alegria, com “Mu Guiying Quebra o Portão de Tianmen”, pelo Grupo Juvenil da União Geral das Associações dos Moradores de Macau.

Também amanhã, sábado, no edifício do Antigo Tribunal, estreia-se “Wonder.Land”, da Associação de Dança Ieng Chi x Concept Pulse Studio. À sessão da noite de 4 de Maio, marcada para as 20 horas, a organização acrescentou uma actuação adicional à tarde, pelas 15 horas, no mesmo local, havendo outra sessão domingo às, 20 horas. Este espectácuclo de dança-teatro, com música ao vivo, corresponde à terceira fase de incubação de um projecto lançado no Festival BOK, em 2017. A produção explora a “artificialidade” da vida diária em Macau e do impacto deste mundo de ilusão na identidade local. A 30ª edição do FAM, organizado pelo Instituto Cultural, decorre até 2 de Junho.