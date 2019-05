Deputados não se opõem ao cariz facultativo do registo das embarcações

Na reunião de ontem da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, sobre o registo comercial de embarcações, Chan Chak Mo explicou que o procedimento é facultativo, mas que, ainda assim, é preciso deixar isso claro no diploma. Os membros da comissão concordaram com a não obrigatoriedade do registo.

Chan Chak Mo, presidente da 2.ª comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), esclareceu ontem que não existe a obrigatoriedade de fazer um registo comercial das embarcações, mas que, “se houver uma hipoteca ou uma locação financeira, de certo que o banco vai exigir que haja um registo comercial”. Contudo, este diploma não refere o cariz facultativo do registo. “Vamos ter de perguntar isso ao Governo”, disse o presidente da comissão. “Os membros da comissão concordam com o facto de não ser obrigatório, não tem problema nenhum”, adiantou.

O presidente da comissão começou por adiantar que uma das alterações ao diploma tem a ver com o nome da proposta de lei: “antes, o título da lei era ‘registo de embarcações’ e agora é ‘lei do registo comercial de embarcações’. Isto foi uma sugestão da comissão logo na primeira reunião porque é o registo comercial de embarcações, com vista a dar publicidade à situação jurídica das embarcações”. Chan Chak Mo esclareceu depois que “o registo comercial de embarcações não é obrigatório, é facultativo”. No entanto, o cariz facultativo da norma não está expresso no diploma. “Vamos ter de perguntar isso ao Governo”, indicou.

O deputado passou, então, a explicar que este registo não é obrigatório, ao contrário da inscrição registo marítimo: “são duas matérias diferentes. Se eu não quiser dar a conhecer que tenho uma embarcação, posso não fazer esse registo, no entanto, há que fazer uma inscrição no registo marítimo. Se não for aprovado o registo marítimo, esta embarcação não pode navegar nas águas de Macau”. Ainda assim, explicou o deputado, “se houver uma hipoteca ou uma locação financeira, de certo que o banco vai exigir que haja um registo comercial da embarcação, como nos bens imóveis”. O registo servirá também para se saber quem é o proprietário ou quem tem o direito de usufruto, exemplificou o deputado.

Outra questão abordada pela comissão prendeu-se com a definição de “grande reparação”. Na versão original da proposta de lei, é dito que uma grande reparação é aquela que implica um montante superior a metade do valor da embarcação. “Como é que se faz os cálculos? A assessoria referiu que isto tem a ver com o valor da aquisição da embarcação, mas nós achamos que aqui não está claro porque também podemos calcular a depreciação e tudo isso”, indicou, acrescentando que é necessário melhorar a redacção deste ponto e que “o Governo talvez vá ponderar sobre isso”.

Chan Chak Mo finalizou dizendo que a conclusão da discussão na especialidade desta proposta de lei está para breve: “Creio que podemos assinar o parecer no dia 10 de Maio. Na segunda-feira, ainda vamos ter uma reunião com o Governo e esperamos assinar o parecer na próxima sexta-feira”.