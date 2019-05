Autocarro desgovernado embate contra café português

A PSP ainda está a investigar o acidente que ontem envolveu uma viatura de transporte de turistas, mas o condutor garante que ficou sem travões. Não houve feridos.

Um autocarro que transportava 44 turistas japoneses embateu contra o café Rosa, no cruzamento entre a Avenida Sidónio Pais e a Rua de António Basto, às 9h30 desta quinta-feira. O condutor perdeu o controlo da viatura depois de sair do túnel da Guia e só parou quando chocou com a fachada do estabelecimento comercial, propriedade de portugueses.

Apesar do aparato da colisão e do enorme susto que gerou, não houve feridos. Os passageiros do autocarro de turismo, e os clientes do café Rosa, saíram ilesos.

Neste momento, segundo fonte oficial da PSP revelou ao PONTO FINAL, a investigação às causas do acidente ainda está a decorrer. No entanto, num primeiro interrogatório ao condutor, residente em Macau, este alegou que terá ficado sem travões durante o percurso, e que por esse motivo não conseguiu controlar o autocarro. A viatura é também relativamente recente, a matrícula data de 2012. O motorista, já com vários anos de profissão, foi submetido ao teste de alcoolemia, e o resultado foi negativo.

A calma que se transformou em caos

A zona do embate é bastante movimentada, por ser uma zona de passagem para as dezenas de autocarros turísticos que ali circulam diariamente, em direcção às Ruínas de São Paulo, mas também por ser um local com estabelecimentos de ensino, como o Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes.

Para o presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), que tutela a instituição de ensino, Miguel de Senna Fernandes, há um grande contraste com a calma que antes reinava naquela zona da cidade e a grande confusão que o aumento do trânsito trouxe. Ao PONTO FINAL, Senna Fernandes fala da preocupação que um acidente como este sempre traz, até pelo alarme que cria, mas desdramatiza o impacto deste acidente. “Há muito trânsito neste local, sobretudo de autocarros, mas esta não é uma preocupação exclusiva da escola”, afirmou. “Neste caso em concreto, felizmente acabou por ser mais o aparato”, acrescentou.

O responsável da comunidade macaense explica ainda que, apesar do jardim de infância se localizar nas imediações, não fica tão perto que pudesse colocar as crianças em risco. Aliás, o dia de aulas não sofreu mesmo qualquer alteração. Em relação a possíveis alterações que contribuam para a melhoria da segurança rodoviária, Miguel Senna Fernandes defende que a sinistralidade não é muito alta naquele cruzamento, e considera que não há muito que possa ser feito para o futuro. “Este é um local em que não se podem atingir grandes velocidades. Trata-se de uma curva a 90 graus, onde por norma os carros já circulam devagar, porque são mesmo obrigados a travar”, explica o presidente da APIM.

Senna Fernandes acredita que um acidente destes pode suceder em qualquer ponto da cidade, e que é muito complicado tentar regular autocarros desta dimensão e a quantidade cada vez maior que circula pela cidade. “Era bom que pudessem ir por outros sítios, mas a verdade é que não há muitas alternativas”, rematou aquele responsável.