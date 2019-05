No palco de Macau, Marcelo tocou o “best of”

Como num concerto: Marcelo chega à Escola Portuguesa de Macau (EPM) sob uma ovação de pais, alunos e responsáveis do território e, no palco, faz o que se lhe é conhecido: elogia a escola, a região, a China e Portugal. Sai, depois de anunciar um novo pólo para a EPM, com a plateia em êxtase e enfrenta, corajoso, um mar de ‘selfies’ e beijos. No brinde final, diz que foi “um dia inesquecível”. Tilintam os copos.

TEXTO: André Vinagre

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

O espaço está lotado, não há cadeiras vagas e, num pavilhão pontuado pelos sussurros dos adultos e pelos gritos estridentes das crianças, está tudo a postos para o espectáculo que se segue: actua o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Cá fora, todas as pessoas passam pelo controlo de segurança, incluindo as crianças e os pais que as carregam. À frente do batalhão de jornalistas, e ao lado das cinco meninas vestidas com trajes tradicionais portugueses que esperam Marcelo para uma fotografia, há fãs que aguardam para poder ver de perto o cabeça-de-cartaz a entrar no pavilhão. Rodeado de seguranças, chega Marcelo com a sua comitiva.

Começa o espectáculo na Escola Portuguesa de Macau (EPM). Em silêncio, posa para a fotografia com as alunas trajadas e é conduzido para a parede em frente à entrada da escola, onde estão as placas comemorativas das passagens pela EPM dos antigos Presidentes Jorge Sampaio, em 1999, e Cavaco Silva, em 2014. Debaixo da bandeira portuguesa que está ao lado, adivinha-se uma placa comemorativa a assinalar o dia 1 de Maio de 2019, o dia em que Marcelo passou por Macau. O Presidente puxa por uma ponta da bandeira e confirma-se. Dali, em passo apressado, segue-se para a fotografia de família. O Chefe de Estado de Portugal dá o braço ao secretário Alexis Tam e deixa-se fotografar.

Entra no pavilhão e é ovacionado de pé. Ouve-se o hino da EPM: “Para nós, a EPM será sempre imortal para manter na RAEM o nome de Portugal”. Depois, são os próprios alunos da EPM que fazem a primeira parte do espectáculo Marcelo. Os jovens apresentam um “singelo momento cultural”, como descreveu um dos adolescentes, mestre de cerimónias. É um número com teatro, música e dança que simboliza a chegada dos portugueses a Macau e as boas relações China-Portugal.

Sobe, então, ao palco. Primeiro, para distribuir as medalhas referentes ao Jogo da Amizade e depois para o momento alto da tarde, o discurso. “Eu queria abraçá-los a todos”, diz para a plateia, partindo depois para a exaltação à escola portuguesa: “Há 45 escolas primárias e secundárias a ensinar português aqui em Macau, há milhares de alunos a aprender português em Macau, a frequentar universidades em Macau, mas eu pergunto: Qual é a melhor escola de Macau e do mundo? EPM! EPM! EPM!”. A plateia vai atrás e repete a sigla até Marcelo parar para deixar uma surpresa: “Como é uma grande escola, merece um grande presente”. O presente que Marcelo antecipa é um novo pólo da EPM. Já no encontro que teve ao final da manhã com Chui Sai On, tinha sido anunciado este novo pólo, sem que tivessem sido revelados detalhes. Marcelo diz agora que o projecto arranca já este ano e, ao PONTO FINAL, Manuel Machado, director da EPM, diz apenas que, segundo informações que lhe chegaram, este segundo pólo será construído na zona dos Novos Aterros.

Sem intervalo, o espectáculo tem de continuar. Pede palmas para os alunos, pede palmas para os pais e pede palmas para os professores da EPM. Depois, pede palmas para Macau, “onde se encontram, há muitos séculos, a China e Portugal”. “E há muitos séculos construímos uma amizade, somos irmãos, vivemos aqui felizes”, atira. Mas não se fica por aqui. “Se Macau merece palmas, também merece, naturalmente, esse grande país que é a China”. Pausa para o aplauso. “Mas se Macau é muito especial e se a China é um grande país, o melhor país do mundo é Portugal”. Longa pausa para o aplauso.

Terminado o discurso, segue-se o segundo acto: os curtos metros do pavilhão da EPM que as ‘selfies’ e os beijinhos tornam longos. Em volta de Marcelo há uma extensa nuvem de pessoas que orbitam à sua volta, querendo sempre uma fotografia. Grande parte dos fãs acaba por levar a lembrança, mas há quem não fique satisfeito. “Uma ‘selfie’? Estão aqui os professores todos, não quero uma ‘selfie’ com o Marcelo ao lado dos professores”, resmunga um jovem aluno. Há também quem se vire para a segunda escolha. “Já que não consigo tirar uma foto com o Marcelo, tiro consigo”, diz um senhor que apostou em Augusto Santos Silva para uma ‘selfie’. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal mostra um sorriso forçado.

“UM DIA INESQUECÍVEL”

A banda segue depois para a Chancelaria do Consulado-Geral de Portugal em Macau. O ambiente é menos festivo, mais selecto. Ali esperam-no para repetir os procedimentos que já tinha cumprido na EPM: descerrar de placa comemorativa e assinatura do livro de honra. Após os cumprimentos aos funcionários do Consulado, passeia pelo Instituto Português do Oriente (IPOR) e pára para inaugurar o Laboratório Digital de Línguas e assistir ao firmar de um acordo de cooperação entre a Universidade de Macau, o Instituto Camões e o IPOR e um outro protocolo, intitulado “empresa promotora da língua portuguesa”, entre a Sociedade de Jogos de Macau (SJM) e o Instituto Camões. Ao lado de Angela Leong, directora executiva da empresa pioneira no sector do jogo em Macau, Marcelo sussurra: “Vi-o muitas vezes quando ele ia a Portugal”, referindo-se ao seu marido, Stanley Ho, fundador do grupo.

Na despedida de Macau, Marcelo e companhia jantam no hotel MGM, a convite de Chui Sai On. Distribuídos pelas 18 mesas estão 173 convidados, entre eles secretários, deputados, empresários e restantes altas figuras de Macau. Na mesa iria estar, mais tarde, o tradicional leitão assado, pato lacado, caldo de galinha, estufado de bochecha de Wagyu, arroz frito com pinhões e presunto chinês e creme de amêndoa com sementes de flor de lótus.

“As relações de Portugal com Macau são antigas, intensas e promissoras”, recorda, apontando para o futuro: “Queremos desenvolvê-las e aprofundá-las em domínios como a língua portuguesa, o comércio, o investimento, o turismo, o ensino superior, a ciência e a tecnologia. Queremos também aprofundar a posição de Macau como plataforma essencial no relacionamento com os países de língua oficial portuguesa”.Chega Marcelo, novamente com uma ovação da sala. Desta vez, a primeira parte está a cargo de Chui Sai On, num discurso em que agradece a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, assinala a cooperação na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e realça os laços de amizade históricos entre Portugal e Macau. É a vez de Marcelo, mas, se o discurso na EPM foi rock, este foi música clássica. Pela primeira vez nesta visita a Macau, o Presidente português tinha o discurso escrito. “O dia de hoje em Macau fica, para mim, como um dia inesquecível”, diz, seguindo-se, desta vez, não uma pausa para o aplauso, mas uma pausa para a tradução para cantonense.

Fotografia: Eduardo Martins

Já com um copo de Esporão Reserva tinto na mão, brinda: “No momento em que parto, com a flor de lótus no meu coração, proponho um brinde à amizade, à cooperação, felicidade, respeito mútuo entre os povos de Portugal e da RAEM”. “Que o futuro permita que estejamos cada vez mais perto uns dos outros”, conclui. Agora, em vez das palmas, tilintam os copos.

“Ao fim destes meses, [o saneamento político] acho que se confirmou”

Depois de Paulo Cardinal, antigo assessor jurídico da Assembleia Legislativa (AL), ter, em entrevista aos canais portugueses da TDM e ao jornal Hoje Macau, ter colocado a hipótese de que o seu afastamento da AL poder ter-se tratado de um saneamento político, ao PONTO FINAL, Sérgio de Almeida Correia disse ter a mesma opinião: “Isto foi uma das primeiras coisas em que eu pensei, só que, não tendo elementos na altura para o afirmar, não o quis dizer directamente”. “Tudo indicava que seria um saneamento político e, ao fim destes meses, acho que se confirmou”, afirmou o advogado. Também ao PONTO FINAL, Paulo Cardinal não quis confirmar se faria chegar este caso ao Presidente da República: “Obviamente que gostava de falar com o Presidente da República sobre muita coisa”. Ainda assim, ressalva: “Eu nunca pedi nada ao Governo português, para me arranjarem emprego ou para me providenciarem no sentido de regressar à AL, isso nunca esteve nos meus pedidos”. A.V.

Conselheiros avançam com recurso no processo de difamação

José Pereira Coutinho confirmou ontem que os três conselheiros das Comunidades Portuguesas vão recorrer da decisão do Tribunal Judicial de Base, que absolveu Lam Chong, director do jornal San Va Ou, do crime de difamação. Recorde-se que o director do jornal tinha publicado um artigo que sugeria que José Pereira Coutinho, Rita Santos e Armando de Jesus cobravam cerca de 18 mil yuans para tratarem da emissão ou renovação de passaportes portugueses. Os conselheiros negaram as acusações e avançaram, depois, com um processo contra o director do jornal. A.V.

Lionel Leong não avança com candidatura para Chefe do Executivo

O secretário para a Economia e Finanças disse ontem que não se iria candidatar ao cargo de Chefe do Executivo. Lionel Leong referiu que quer continuar a fazer o seu “melhor trabalho” até ao fim do mandato”. “Há uma regra muito clara sobre quem é que pode ser candidato a Chefe do Executivo. Quem quiser candidatar-se tem de obedecer à lei. Se eu ficar como secretário, claro que tenho de obedecer à lei”, afirmou, referindo-se à obrigatoriedade de ter de abandonar o cargo de secretário caso quisesse avançar com uma candidatura. Lionel Leong disse ter tomado a decisão depois de ter ouvido várias opiniões da sociedade: “Houve quem apoiasse e houve quem tivesse ideias diferentes”. A.V.