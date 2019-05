Marcelo chegou, agitou e deixou promessa de regresso

Marcelo Rebelo de Sousa era aguardado como filho pródigo numa comunidade que ainda não tinha contactado com o Presidente dos afectos. Em visita curta, demasiado curta para dar conta da ansiedade colectiva, Marcelo não desiludiu. Avançou sobre o centro histórico com a voragem de quem tudo prova e a todos acena. Bateu-se pela manutenção da língua, pela singularidade de Macau, que diz impedir que a região seja esmagada por gigantes. E atirou a possibilidade de regresso para Dezembro, para assinalar os vinte anos da passagem a um novo tempo.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

A convulsão desencadeada por Marcelo, anuncia-se pela manhã no Largo do Senado. Empurrada para as galerias laterais, a multidão compacta que habitualmente atravessa a calçada, acotovela-se, intrigada, a deitar o olho ao aparato de homens de negro que cirandam frente ao edifício da Santa Casa. O calor não desmobiliza a gente que estaca, impaciente, a espiar a razão que impõe o afastamento. A desafiar as regras do protocolo, onde a presença da segurança chinesa é mais notória, circula um homem com a camisola da selecção portuguesa de futebol. Número 7 cravado no peito. Já no interior do edifício-sede da irmandade, António José de Freitas, o provedor em instituição que assinala este mês 450 anos, dá conta de obra feita e em curso. Acção depois louvada pelo Presidente da República portuguesa, para quem 450 anos nada significam “comparando com o que esta obra vai fazer, que é inesgotável”. Senta-se depois o Chefe de Estado para assinar o livro de honra, sob o olhar embevecido de Leonel Alves, posicionado à esquerda, e do provedor, à direita do Presidente. Mãos cruzadas sobre o ventre, corpos curvados de quem tenta desvendar a mensagem. Avança depois Marcelo para o exterior, de imediato arrebatado por uma macaense que a ele se atira com a devoção de um crente. “Senhor Presidente, há aqui portugueses que querem cumprimentá-lo. Não nos deixam!”, protesta uma professora portuguesa, barrada pela moldura firme da segurança. “Deixam, deixam”, assegura o Presidente, que se apressa a conceder-lhe um beijo.

E Marcelo prossegue, entrada-relâmpago na Farmácia Popular, a trocar as voltas aos homens de negro, que não acautelaram a espontaneidade do Presidente que contorna o figurino. “A vista que se tem para trás é uma coisa muito interessante. É a cidade da calçada, o que faz a diferença, de facto”, atira Marcelo, espantado, a Alexis Tam, enquanto observa a praça. Entrada apressada na Igreja de São Domingos, mirar o altar, meia-volta e novamente no exterior, em diálogo com o secretário. “Queremos apoiar a cultura portuguesa, os turistas gostam da gastronomia”, diz Alexis. “Não é só a língua que é importante, a gastronomia é um traço cultural. A arquitectura valoriza, faz a diferença em Macau. A sua diferença, em termos arquitectónicos, é a sua razão de apelo, de interesse”, defende o Presidente.

Marcelo lança-se depois sobre uma banca de pastéis de nata, Alexis dispara o pedido. Chegam os ‘portuguese egg tart’, distantes das fornadas que saciam os turistas junto ao Palácio de Belém. E Marcelo prova, olhar atirado ao infinito. Silêncio instalado. O aparato que o envolve aguarda o vaticínio. Ei-lo que irrompe: “É bom, é um pastel que tem um recheio mais pequeno, mas em Portugal a zona estaladiça normalmente não é tão boa como esta. É menos doce, é bom”. Alexis Tam rejubila, confortado pela análise que legitima o pastel que é cartão de visita da cidade.

“QUE EU VOLTO, VOLTO. PODE ACONTECER QUE SEJA NO FINAL DO ANO”

Questionado sobre se tenciona voltar a Macau em Dezembro, para os vinte anos do estabelecimento da RAEM, Marcelo, ainda de volta do pastel, dá conta de uma probabilidade. “Vamos ver, é uma hipótese. Quando foi da transferência da administração, vieram o presidente e o primeiro-ministro. Pode ser que se repita a experiência. Que eu volto, volto. Agora, quando é que será, eu acho que pode acontecer que seja no final do ano, porque aí haverá a cerimónia do 20º aniversário da transferência da administração”.

A conhecida dimensão hipocondríaca do Presidente manifesta-se com a entrada veloz numa segunda farmácia. Logo depois uma banca de chá. “Como é que se diz bom?”, pergunta. Sucedem-se as lojas, e Marcelo sem se fazer rogado perante as mulheres que lhe estendem finas fatias de porco seco, estaladiças. Avança depois sobre uma loja de doces, império de biscoitos e bolachas que os turistas carregam em sacos generosos. Atira-se à prova de bolachas. “Muito mais doce, mas é muito bom. De Sésamo. Já estou almoçado”, comenta. “É saboroso, não é?”, consente Alexis Tam. Em momento de paragem, recorda o Presidente o curto período em que leccionou em Macau, na década de 1980, a memória sensorial que lhe está vinculada. “Eu ensinei cá um mês e tal. E devo dizer que se come muito bem em Macau, muito bem, tudo. Eu prefiro carne, mas gosto da combinação da carne com o doce, é muito boa. As bolachinhas, muito boas, chá nunca tinha tomado, enfim. E pastel de nata não me lembro de na altura ter comido. É preciso voltar cá trinta e um anos depois para comer”.

“NO MOMENTO EM QUE A LÍNGUA [PORTUGUESA] COMEÇAR A DESAPARECER, DESAPARECE A DIFERENÇA DE MACAU”

Diferente, hoje, a Macau em que agora brevemente esbarra. “A parte histórica, o mesmo, com mais lojas, e lojas diferentes. O resto, temos aqui edifícios novos, na área do aeroporto, houve um crescimento grande de arranha-céus. Há uma diferença muito grande, e imagino que na Taipa também deva ter crescido”. Marcelo aborda depois a necessidade de preservar “dois patrimónios, a língua portuguesa e, por outro lado, o património monumental. O património espiritual e monumental, porque isso é que faz a diferença. Daquilo que vi, há um esforço de preservação”. Uma equação identitária da qual o Chefe de Estado não retira a manutenção da língua portuguesa. “No momento em que a língua começar a desaparecer, desaparece a diferença de Macau. Sabemos todos que quando desaparecem as diferenças, o que é maior esmaga o que é mais pequenino. E Macau, sendo mais pequeno, é tão original que não morre se continuar original. Se deixar de ser orginal, morre”. E acredita na permanência da língua portuguesa depois de 2049? “Tem que ser, é uma questão lógica, é uma questão óbvia, pois se é um factor de diferença de Macau”.

Na lenta subida da escadaria que conduz às Ruínas de São Paulo, o Presidente detém-se na simbologia. “É um símbolo da influência, por um lado, dos jesuítas em Macau, por outro, da presença portuguesa. Mesmo nas piores circunstâncias – as ruínas são um sinal de que na presença histórica há aspectos que correm melhor e outros correm pior -, fica sempre muito forte tudo aquilo que é culturalmente importante. E aqui estão, a dizer que a diferença de Macau passa pelo cruzamento da China com Portugal”. A ruína que não se afigura como metáfora das relações bilaterais entre os dois estados, que caminham no sentido oposto. “Exactamente, quer dizer, mas caminham porque têm uma base sólida na história. Conhecemo-nos muito bem, há muitos séculos. E isso é que é a força do relacionamento, hoje. Não tivemos de partir do nada, partimos de uma amizade longa, profunda, conhecida, partilhada. E assim é fácil, é mais fácil construir o futuro na base do conhecimento profundo do passado”.

XI JINPING É ALGUÉM “QUE CONHECE BEM A REALIDADE DE MACAU”

Já no topo da escadaria, frente à ruína que subsiste, Marcelo regressa à questão da língua portuguesa, à certeza de que esta se afirmará no território para lá dos 50 anos em que vigora como língua oficial. “Tenho a certeza absoluta, porque é isso que contribui para fazer a diferença de Macau”. Uma certeza com base em quê, na sua convicção? “Com base na sensatez das coisas. Sabe que conhecer a história é muito importante para perceber o futuro”. Um quadro que considera ser “evidentíssimo para o Estado chinês”, pois Xi Jinping é alguém “que conhece bem a realidade de Macau”, “e isso é uma grande vantagem. Se fosse uma pessoa que nunca tivesse estado, que não conhecesse Macau. Sabe de Macau, acompanha de perto o que acontece em Macau. Quando falamos de Macau, falamos de uma realidade que um e outro tratamos por tu”.

Questionado sobre o que vai resultar desta que é a mais curta visita de um Chefe de Estado português a Macau, Marcelo não baixa a guarda: “Vai resultar em mais visitas, eu não tenciono vir aqui despedir-me de Macau. Eu venho aqui para dizer a Macau ‘até logo’”. Até Dezembro? “Dezembro pode ser um bom pretexto, por causa dos vinte anos”. Marcelo e comitivas presidencial, ministerial e parlamentar atravessam depois para o avesso da ruína, avançam num fôlego para a capela-cripta, outrora capela-mor da Igreja do antigo Colégio de São Paulo. Resolvida a visita ao símbolo da cidade, acena Marcelo à multidão que observa, imóvel, ao longo da colina que conduz à Fortaleza do Monte.

Pelas 13 horas, já a comunidade portuguesa se concentra na Residência Consular. De volta de mesas fartas, deambulam as senhoras em saltos e vestidos cocktail, curtos, como ditara o ‘dress code’ estipulado pelo Consulado. Atiram-se a croquetes e pastéis com o gesto contido de quem tenta não desmanchar a elegância. O embaixador Paulo Cunha Alves toma em mãos a tarefa de ajeitar as bandeiras no palanque. Já posicionados, José Pereira Coutinho, gravata rosa-choque, e Rita Santos, vestido vermelho-sangue, curto, ensaiam as ‘selfies’ que mais tarde haverão de cobrar ao Presidente. Ho Iat Seng e os secretários alinham-se entretanto à direita do palanque. Exaspera a massa de gente que aguarda. E Marcelo, triunfal, chega, por fim, às 13h43. Depois de um primeiro agradecimento aos “queridos compatriotas, aos amigos chineses e macaenses”, Rita Santos grita “obrigada!”. “Criámos uma casa comum há 500 anos, e começou aqui em Macau, não começou em Lisboa nem em Beijing. Foi aqui que começou o caminho para as excelentes relações que hoje existem entre Portugal e a China”, prossegue o presidente-estrela.

“OS MACAENSES SÃO UM RETRATO DO QUE MACAU TEM DE ESPECIAL, ESSE CRUZAMENTO DE CULTURAS”

A escassos dois metros de Marcelo, os conselheiros das comunidades portuguesas atingem o zénite quando este declara: “Os macaenses são um retrato do que Macau tem de especial, esse cruzamento de culturas”. Todos aplaudem quando o presidente partilha o que momentos antes tinha sido anunciado por Chui Sai On no Palácio cor-de-rosa: “Fiquei muito feliz quando ouvi o Chefe do Executivo anunciar há pouco que vai haver um novo pólo da Escola Portuguesa”. Não dá descanso, Marcelo, ao frémito instalado. “Esta minha vinda aqui hoje foi para matar saudades. Por outro lado, para ver como está forte Macau e para ver como tenho que voltar cá”. E a provocação temperada de charme: “É bom haver aqui em Macau a cultura milenar chinesa com a agitação portuguesa. Que bom haver a calma e sabedoria chinesa e esta capacidade de acicate, este frenesim português”.

Não estava terminado o exercício de conduzir ao rubro a plateia. Marcelo guarda para o fim as condecorações, ao ex-presidente do Instituto Politécnico de Macau, Lei Heong Iok, e ao provedor da Santa Casa, António José de Freitas. “Viva, irmão provedor!”, grita Carlos Marreiros. Insígnias espetadas no peito, Marcelo ensaia a despedida, alcançado o êxtase do colectivo. Desmobiliza, atira o primeiro abraço a Edmund Ho, ex-Chefe do Executivo. Em ânsias, aguarda a multidão pelas incontornáveis ‘selfies’. Sucedem-se os abraços desmedidos, a pose mais e menos conseguida com bebés e crianças carregados nos braços. Marcelo não desilude, a todos acode, na manifestação orquestrada que todos esperavam do presidente dos afectos.

Expansão da EPM traduz “superação de expectativas” em Macau

Foi de superação de expectativas, que Marcelo Rebelo de Sousa ontem falou no encontro com a imprensa no Consulado Geral de Portugal, no culminar de uma visita à China que antes de Macau passou por Pequim e Xangai. “No plano das relações bilaterais, Portugal-China, China-Portugal, subiu-se para o grau máximo de relacionamento político possível, ao nível dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da Alemanha, parceiros políticos num diálogo que ultrapassa a mera parceria estratégica, pois Portugal coloca-se aí”. O Presidente da República portuguesa, que aludiu ainda aos acordos celebrados e negociados no decorrer da visita, no plano económico e empresarial, disse ter o mesmo acontecido com agentes culturais e educativos, “o que não é menos importante”.

Já em Macau, a superação de expectativas, explicou Marcelo, deve-se desde logo à expansão das instalações da Escola Portuguesa. “O Governo de Macau comunicou hoje [ontem] que tem terreno, está disponível para o lançamento da primeira pedra ainda este ano, para o arranque da elaboração de projecto, e para a concretização do novo pólo da EPM, que era uma pretensão de há muitos anos”. E não só. “Mas além disso, tivemos conhecimento, ainda em Pequim, de que até ao fim do ano haverá 48 universidades a ensinar português em toda a China”. “E ainda mais do que isso, acabou de ser assinado um acordo que vai permitir uma antena do IPOR em Pequim para o ensino do português na China continental”.

Questionado sobre como se enquadra no aprofundamento das relações bilaterais – nomeadamente com a assinatura em Pequim de um memorando de entendimento sobre diálogo estratégico, que pressupõe visitas mútuas anuais – a a questão dos direitos humanos na China, Marcelo assinala que “Portugal nunca deixa de afirmar os seus valores constitucionais. Isso não impede, de todo em todo, que haja diálogo político ao mais alto nível”. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, complementa, para salientar que “do diálogo bilateral entre Portugal e a China também faz parte a temática dos direitos humanos”, que será enriquecido, considera, num cenário de reuniões anuais entre os chefes da diplomacia. S.G.