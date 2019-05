Macau investiu forte na Exposição Internacional de Turismo mas teve menos visitantes

Mais investimento, quase que duplicou, mas a afluência diminuiu 10% em relação ao ano passado. O número de acordos de cooperação também diminuiu.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anuncia no balanço da 7ª Exposição Internacional de Turismo de Macau, que terminou no passado domingo no Venetian, que a feira foi um “sucesso”. No entanto, os dados da DST mostram que apesar do maior investimento e da área de exposição ter duplicado, o número de visitantes diminuiu 15% e os acordos assinados também sofreram uma ligeira redução.

Ao PONTO FINAL, a DST justifica o decréscimo da procura com duas razões: a primeira foi a mudança na estrutura do evento, mais virada para profissionais em detrimento do público em geral, e a segunda relacionada com factores climatéricos. “A 7ª Expo de Turismo registou uma descida no número de visitantes uma vez que este ano, como parte dos esforços para elevar a feira a um novo patamar, o primeiro dia do certame foi exclusivamente dedicado a profissionais de turismo, ao contrário de anos anteriores em que os três dias eram abertos ao público em geral”, esclarece fonte oficial da DST.

A mesma fonte acrescenta ainda de seguida que “acredita-se que as fortes chuvadas que se sentiram em Macau no segundo dia da expo (sábado) também terão afectado a afluência de público”. As mesmas informações foram depois reiteradas mais tarde pela directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, questionada pelos jornalistas sobre o tema, durante a visita do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Seja como for, os números oficiais apontam para uma queda do número de visitantes − 33.994− em relação aos 40 mil registados no ano passado. Também a descer esteve o número de acordos de cooperação assinados durante a iniciativa, que caiu 10%, dos 38 de 2018, para 34 este ano. Em sentido contrário, todos os restantes números revelam a aposta forte que a organização fez na edição de 2019, que decorreu de 26 a 28 de Abril. O investimento subiu 44%, de 16 milhões de patacas (2018) para as actuais 23 milhões de patacas. Houve ainda mais 32 empresas a participar, em comparação com o ano anterior, num total de 452 (de um conjunto de 54 países dos cinco continentes).

Contabilizaram-se também mais 250 expositores, num total de 800, o que valeu um aumento da área de exposição para o dobro, 22 mil metros quadrados.

E o negócio como foi? Não se pode contar

Uma outra dimensão que poderia ajudar a perceber o sucesso do evento, deste ano, era o volume de negócios que as mais de quatro centenas de empresas participantes angariaram nos três dias de feira, no entanto, a DST, questionada pelo PONTO FINAL sobre esses valores, afirmou não ser possível fazer essa contabilização. Porquê? “Os acordos assinados envolvem um vasto leque de áreas e formatos de cooperações na indústria turística e sectores relacionados, nem todos mesuráveis em termos comerciais, não sendo por isso possível providenciar um valor em termos do volume de negócios envolvidos”.

Made in Macau

As empresas locais, entre as quais agências de viagens, companhias aéreas, hotéis, empresários de lembranças no ramo alimentar, entidades culturais e criativas e companhias de telecomunicações, num total de 63 unidades, aproveitaram esta oportunidade para lançarem “pacotes de viagens especiais” e assim tentar “expandir os seus negócios”. O mercado português esteve também em especial destaque como uma sessão dedicada, no dia de abertura, sob o tema “Apresentação dos Produtos Turísticos de Países de Língua Portuguesa”. Aí foram reveladas as atracções e os recursos turísticos de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste.

A preocupação com o mercado luso não é nova, e já em Março deste ano o Turismo de Macau tinha anunciado que investiu cerca de três milhões de patacas para tentar captar mais visitantes portugueses, através de iniciativas em Lisboa e no Porto. O objectivo era mostrar que a cidade tem mais para oferecer do que o jogo.

No comunicado de balanço da 7ª edição da Exposição Internacional de Turismo de Macau, a organização termina com a intenção de que esta iniciativa seja um meio para reforçar a “marca de Macau”, e fazer com que a região se venha a transformar num centro mundial de turismo e de lazer.

CAIXA:

Portugal não é um mercado de “grandes números”

Maria Helena de Senna Fernandes afirmou que o apetite de Macau pelo mercado português se “mantém forte”, apesar de salientar que não é um país do qual se esperem grandes resultados. “Macau é uma ligação entre a China e os países de língua portuguesa, e Portugal, como um mercado emissor de visitantes, também é importante. Não serão grandes números, mas é fundamental conseguir atrair os que em Portugal estão interessados em visitar a região”, afirmou ao PONTO FINAL a directora da DST, à margem da visita oficial do Presidente da República. As declarações são uma reacção às declarações do presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, que afirmou ser necessária uma “maior aposta no âmbito da formação dos agentes de viagens”, para que a cidade se possa apresentar como um “destino apetecível”. Senna Fernandes reiterou ainda que Macau tem sempre interesse em Portugal, e que a ligação àquele mercado bem como a aposta se vai manter no futuro. O repto do líder da APAVT sobre a necessidade de mais formação para os promotores já tem aliás no terreno uma materialização. “Está a decorrer um programa de formação para agências portugueses e estamos em diálogo com eles”, explicou aquela responsável ao PONTO FINAL.