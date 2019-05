Deputados vão votar pela quinta vez dever de divulgação de direitos humanos

Pela quinta vez, o deputado José Pereira Coutinho apresentou um projecto de lei à Assembleia Legislativa (AL) para legislar o dever de divulgação dos tratados sobre direitos humanos. O diploma, intitulado “Promoção, sensibilização e divulgação dos tratados de direitos humanos e convenções da OIT e ONU”, visa atribuir ao Governo da RAEM o dever de “promover, sensibilizar e divulgar os tratados de direitos humanos e convenções da OIT [Organização Internacional do Trabalho] e os direitos que estes tratados e convenções atribuem às pessoas, junto da população de residentes e não residentes de Macau”.

Tem apenas seis artigos, a proposta de lei apresentada por José Pereira Coutinho à AL. No diploma, o deputado sugere que à RAEM seja atribuído o dever de promover “activamente e amplamente” os tratados sobre direitos humanos e as convenções da OIT. Esta promoção seria feita através dos media, novas tecnologias e outros meios como publicação de panfletos, jogos e concursos. Quanto às línguas, Coutinho sugere que, para além das duas oficiais, sejam ainda utilizadas outras para chegar às diversas comunidades de imigrantes que residem em Macau. A proposta de lei entraria em vigor no dia da sua publicação em Boletim Oficial.

José Pereira Coutinho justifica a proposta de lei apontando que, ao longos dos quase 20 anos de RAEM, variadas organizações internacionais como a OIT e as Nações Unidas têm apresentados vários relatórios sobre direitos humanos na RAEM. No entanto, observa o deputado, “os resultados não demonstram melhorias significativas em alguns aspectos relacionados com as práticas na área laboral”. O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) vai mais longe e afirma que “têm havido situações de muito clara actuação contra os tratados internacionais”.

Esta é já a quinta vez que Coutinho apresenta um projecto lei desta natureza à assembleia. As outras quatro, sempre rejeitadas, foram votadas em Abril de 2013, Agosto de 2014, Junho de 2015 e Julho de 2017. C.V.N.