Defesa de Scott Chiang admite pedir nova anulação do julgamento

O indeferimento de vários pedidos da defesa de Scott Chiang, nomeadamente o arrolamento de testemunhas, poderá levar ao anulamento do julgamento de terça-feira. Isto se o Tribunal de Segunda Instância der provimento ao recurso que os advogados vão apresentar, uma vez que, para os causídicos, está em causa o direito de defesa.

O activista Scott Chiang voltou a responder em tribunal pela manifestação de Maio de 2016, na passada terça-feira, mas, na óptica dos seus advogados, o que aconteceu no Tribunal Judicial de Base (TJB) não foi um julgamento “na verdadeira acepção da palavra”. Isto porque, explicaram aos jornalistas Jorge Menezes e Pedro Leal, após a sessão, apesar de o Tribunal de Segunda Instância (TSI) ter determinado que a defesa poderia requerer o que quisesse, a juíza do TJB indeferiu os “12 ou 13” pedidos apresentados, incluindo o arrolamento de testemunhas. Os causídicos vão interpor recurso desta decisão, o que poderá implicar a repetição deste julgamento. A leitura da sentença ficou marcada para 14 de Maio.

“Um julgamento tem nome e inclui factos e inclui Direito. Este não foi um julgamento, foi uma audiência em que os advogados estiveram a falar com o tribunal e não uma audiência em que os advogados exerceram o direito de defesa”, afirmou Jorge Menezes, em declarações aos jornalistas, à saída do tribunal. Segundo explicou o advogado, na sequência da anulação do julgamento de Maio do ano passado, que terminou com a condenação de Scott Chiang e do deputado Sulu Sou pelo crime de reunião e manifestação ilegal, o TSI determinou que “nós podíamos requerer o que quiséssemos”.

A defesa assim o fez, tendo apresentado “12 ou 13” pedidos. Um deles era o arrolamento de cerca de 10 testemunhas, as mesmas que testemunharam no ano passado, mais Sulu Sou, que passaria de arguido a testemunha. O deputado, recorde-se, acabou por não avançar com o recurso, aceitando a condenação para poder retomar o seu mandato na Assembleia Legislativa (AL). Na altura, Sulu Sou foi defendido por Jorge Menezes que, desde então, continuou a acompanhar o caso, assumindo agora também a defesa de Scott Chiang, juntamente com Pedro Leal.

Todos estes pedidos, apresentados a 12 de Abril, foram indeferidos logo a seguir às férias judiciais. “O argumento do tribunal foi de que, como o tipo de crime mudou, mas os factos já lá estavam todos na acusação, não valia a pena estar a discutir os factos de novo”, explicou Jorge Menezes. Opinião diferente é sustentada pela defesa: “Não basta os factos estarem na acusação. No primeiro [julgamento], o que estava em questão era saber se houve uma ordem policial que foi desobedecida. No segundo [julgamento] estava em questão saber se a manifestação foi ilegal ou legal, portanto, os factos que relevam para uma são diferentes dos que relevam para outra. No primeiro julgamento não perdemos tempo com o que não era importante e no segundo queríamos ter perdido e não nos deixaram”, afirmou Menezes.

Para os advogados, em causa está o direito de defesa, também porque a Scott Chiang não foi dada oportunidade de se pronunciar no início da audiência, apenas no final. “Foi a primeira vez na minha vida, em quase 30 anos de advocacia, que não vi o tribunal dar a palavra ao arguido no início para falar. Não há um professor de Direito que não ficasse chocado ao ver que ao arguido não foi dada oportunidade de exercer o direito de defesa. Isto vai contra um direito fundamental que está na Lei Básica e no Código de Processo Penal e, portanto, chamar a isto um julgamento é para mim uma força de expressão”, declarou Menezes. “Estou em crer que, se for feita justiça, o julgamento irá ser anulado porque não foi um julgamento”, acrescentou.

Desde a data do indeferimento dos requerimentos, a defesa tem 20 dias para interpor recurso junto do TSI, com os advogados a admitirem esta possibilidade. “Acho que o tribunal cometeu um erro e, a não ser que tenhamos uma indicação em contrário, iremos interpor recurso da decisão do tribunal que indeferiu o nosso direito de exercer o direito de defesa”, afirmou Menezes.

Para a defesa, uma nova condenação de Scott Chiang é quase certa. No ano passado, o ex-presidente da Associação Novo Macau e Sulu Sou foram condenados a 240 dias de multa pelo crime de reunião e manifestação ilegal quando iam acusados de desobediência qualificada. Foi este facto que levou o TSI a dar provimento ao recurso de Scott Chiang, anulando a decisão do TJB. Agora, como disse Pedro Leal na audiência de julgamento, “por uma questão de coerência”, entendem os advogados que o tribunal deve manter a decisão. “Por uma questão de coerência do tribunal é o que acho que vai acontecer. O tribunal condenou-o perante aqueles factos que entendia que correspondiam a uma manifestação ilegal, vai continuar a ser uma manifestação”, afirmou Leal, em declarações aos jornalistas.

Perante este cenário, Scott Chiang mostrou-se conformado. “Já fui condenado uma vez. Não se pode bater num cavalo morto duas vezes, certo?”, ironizou. Para Chiang, este caso, que remonta ao protesto de Maio de 2016, convocado pela Associação Novo Macau, contra um donativo de 100 milhões de renminbis da Fundação Macau à Universidade de Jinan, supera o activista. “O caso prolongou-se e tenho que regressar aqui após um ano, mas tento convencer-me que todos nós estamos a tentar fazer algo de bom para a sociedade. Por isso, venho aqui não apenas para me defender e para permanecer fora da prisão, mas para criar um bom precedente. Se fizermos bem neste caso, fazemos bem para as pessoas que vierem atrás de mim que queiram expressar as suas expressões e gozar do seu direito de reunião”, declarou.

No decorrer da curta audiência de julgamento, o Ministério Público (MP) disse concordar com a decisão do tribunal de alterar a tipificação do crime, mas sustentou que não houve nenhuma “alteração substancial dos factos”. A magistrada procurou demonstrar que houve uma manifestação ilegal junto ao auto-silo da Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, onde os manifestantes permaneceram durante cerca de 20 minutos enquanto lhes era dito pela polícia que tinham que abandonar a faixa de rodagem e ocupar apenas o passeio. “Apesar de os manifestantes terem o direito de manifestação, o Governo tem o dever de que este seja feito com segurança. Ele [Scott Chiang] tinha perfeito conhecimento do dever de segurança e cumpriu os conselhos da polícia, mas o impasse foi de 20 minutos”, argumentou. “Somos da opinião que o arguido violou o estipulado sobre reunião e manifestação. A prova é suficiente e, por isso, pedimos justiça”, declarou.

Nas alegações complementares, Pedro Leal recordou que este “impasse” foi já arquivado pelo MP. “Durante 25 minutos houve uma conversa entre a polícia e os manifestantes, mas esse facto está arquivado e, portanto, pura e simplesmente não existe”, afirmou o advogado, para quem o “direito de manifestação é fundamental e não carece de autorização”. Scott Chiang conhecerá a sentença a 14 de Maio.