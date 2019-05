Dança-teatro “Wonder.Land” ou a artificialidade de Macau enquanto terra de ilusões

É na exploração da “artificialidade” e “superficialidade” da vida diária em Macau e do impacto deste mundo de ilusão na identidade local que se desenvolve o espectáculo Wonder.Land pela companhia Associação de Dança Ieng Chi x Concept Pulse Studio. A estreia deste fragmento de teatro que se associa à dança e à música ao vivo, com coreografia de Chloe Lao, é já neste sábado, 4 de Maio, às 20 horas, no edifício do Antigo Tribunal, primeiro fim-de-semana da 30ª edição do Festival de Ates de Macau.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Wonder.Land é um espectáculo que se desenvolve em camadas, explora o fenómeno dos parques temáticos e tenta estimular uma auto-reflexão: Macau não tem uma Disneylândia, mas para quem cá chega apresenta-se como uma “wonderland”, a terra das ilusões, explicou a coreógrafa Chloe Lao, em conversa com o PONTO FINAL.

Com “Wonder.Land”, a Associação de Dança Ieng Chi x Concept Pulse Studio atinge a terceira fase de desenvolvimento de um projecto originalmente lançado no Festival BOK, em 2017. O projecto “Rosas Artificiais”, homónimo do conto do escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez, Prémio Nobel da Literatura, que inspirou Chloe Lao na génese do trabalho, seguiu para um segundo estádio de incubação apresentado no Festival Fringe Cidade Macau de 2018. Nesta segunda fase de experimentação de “Rosas Artificiais”, a equipa prosseguiu a sua pesquisa focando-se nos materiais, “reflectores de luz, reluzentes e cintilantes”, na instalação e no trabalho físico dos bailarinos. “Depois de dois anos de pesquisa e discussão finalmente consolidámos as ideias e o aspecto criativo”, explicou a coreógrafa, bailarina de formação, que começou na dança tradicional chinesa, tendo evoluído para a dança contemporânea. A estreia de Wonder.Land acontece este sábado, dia 4 de Maio, às 20 horas, no edifício do Antigo Tribunal, integrado na 30ª edição do Festival de Artes de Macau.

“Uma ‘wonderland’ supostamente oferece felicidade às pessoas, mas e as pessoas que trabalham na ‘wonderland’, será que estão mais perto da felicidade? Ou será que estão também alienadas com esses processos de produzir felicidade e divertimento? Esta é uma questão que nos perguntámos e lançámos aos nossos artistas, porque pensamos que é um questão que se aplica de forma universal”. É com base nesta premissa que se desenvolve a dança-teatro criada pela coreógrafa Chloe Lao, com apoio no conceito de Sonia Lao e Calvin Lam, e produção de Erik Kuong.

É nesta fase final que entra, também, o dramaturgista Tang Fu Kuen, de Singapura, mas estabelecido em Taiwan, para trabalhar a narrativa. Alguns dos elementos inovadores deste processo do incubação iniciado em 2017, incluem a intervenção da bailarina brasileira Ana Elisa Morari, e a música ao vivo por Akitsugu Fukushima – a.k.a Aki – músico japonês multifacetado a viver em Macau, que já foi guitarrista da banda de Macau “Blademark”, e que vai actuar em conjunto com Karen Hoi, uma das bailarinas, formada na interpretação do instrumento clássico chinês Guzheng.

O brilho da Wonder.Land, que ofusca a realidade

Nesta criação, Tang Fu Kuen é quem estabelece o diálogo entre a coreógrafa e a equipa de produção na formulação da estrutura do ‘show’, assim como na abordagem da complexidade do conteúdo. Para o artista estabelecido em Taiwan, “Macau tem uma história muito interessante na sino-esfera, ou seja, na região de língua chinesa, por causa da influência híbrida, múltipla, dos portugueses, chineses e dos locais, do vernacular. Este elemento de multiculturalismo foi qualquer coisa que transmiti à Chloe e à equipa, no sentido em que eles tinham que ser capazes de assimilar a parte histórica, assim como a actual mistura cultural que dá forma à ‘Wonder.Land’. Este hibridismo é muito visível na secção da dança”, adiantou Tang Fu Kuen.

Tong Fu Kuen prosseguiu afirmando que “há algo acerca da superficialidade” e da “artificialidade humana construída e incorporada ao longo do tempo e da história em Macau, até hoje”. Sobre a superficialidade, “quando se entra em Macau, começa-se por ficar muito impressionado pela fachada dos edifícios, que atraem a atenção pelo uso da luz e de materiais como o vidro, o metal, que são brilhantes e muito transgressivos, por vezes. Com base nesta observação, nós chegámos a acordo que este ‘show’ tinha que literalmente reflectir o mundo que Macau representa fisicamente, este tipo de materiais brilhantes, daí que na sua reprodução a Wonder.Land está cheia de brilho e de transgressões ópticas e visuais”, disse.

Explicou Tang Fu Kuen que, na narrativa, para Chloe Lao, “o importante é reflectir como é que uma terra onde ela cresceu e a que ela chama de casa expandiu e “transformou-se drasticamente numa ‘wonderland’ contemporânea”. Por outro lado, interessava explorar “como é que esta indústria do entretenimento impacta na identidade e nas emoções das pessoas que escolheram viver em Macau, nos cidadãos como ela e nos novos residentes e imigrantes que fazem parte desta indústria”, descreveu o dramaturgista. “Esta relação entre o desempenho e a performatividade, enquanto prática diária, o impacto na identidade cultural e na vida diária dos cidadãos de Macau é o que tentamos transmitir neste trabalho”, acrescentou Tang Fu Kuen.