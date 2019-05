Coutinho apela a Chui Sai On para apresentar lei sindical ainda no seu mandato

O apelo foi enviado em forma de carta, três dias após a Assembleia Legislativa ter chumbado a sua sétima proposta de lei sindical. Para José Pereira Coutinho, em causa está o cumprimento da Lei Básica.

Catarina Vila Nova

O deputado José Pereira Coutinho requereu ao Chefe do Executivo a apresentação à Assembleia Legislativa (AL) da proposta de lei sindical ainda no seu mandato, que termina em Dezembro. A carta foi enviada a Chui Sai On três dias após o seu projecto ter sido chumbado no hemiciclo por uma escassa diferença de três votos. Agora, o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM) apela directamente ao líder do Governo para acelerar o respectivo processo legislativo, “a fim de equilibrar os pratos da balança entre os empregadores e os trabalhadores”.

“Vimos solicitar a intervenção de Vossa Excelência para que, ainda durante o seu mandato, acelere o processo legislativo, submetendo à Assembleia Legislativa o respectivo projecto lei para apreciação e votação final”, apelou José Pereira Coutinho, numa carta enviada ao Chefe do Executivo a 26 de Abril. O deputado justifica o pedido “a fim de equilibrar os pratos da balança entre os empregadores e os trabalhadores, acabando de uma vez por todas com a exploração laboral e o uso abusivo do elo mais forte da relação laboral”.

José Pereira Coutinho defende que o Executivo “deve ser o primeiro a dar o bom exemplo de ser cumpridor rigoroso da Lei Básica”, evocando o artigo 27º que determina que “os residentes de Macau gozam do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”. “Nos cerca de 20 anos de existência da RAEM, o Governo sempre disse que seria extremamente importante respeitar rigorosamente a Lei Básica, inclusivamente o artigo 27º no tocante à regulamentação da lei sindical e negociação colectiva”.

O deputado refere ainda os “graves atrasos” do relatório encomendado pelo Governo à Associação de Estudo de Economia Política, presidida pelo empresário Kevin Ho, por 837 mil patacas. Esta investigação, intitulada “Estudo das condições necessárias para se iniciar a discussão da lei sindical”, foi adjudicada em Janeiro de 2018, tendo sido dados 240 dias à associação para apresentar o relatório final. Em Janeiro deste ano, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais garantiu que o estudo estará concluído dentro do segundo trimestre deste ano.

A 23 de Abril, 13 deputados votaram a favor da sétima tentativa de José Pereira Coutinho fazer passar a proposta de lei sindical, mas outros 16 impediram a aprovação do diploma. O projecto precisava apenas de uma maioria simples para ser aprovado. Tendo em conta as 29 presenças em plenário daquele dia, a proposta falhou por dois votos. Esta foi a décima vez que o hemiciclo chumbou uma proposta de lei sindical. A primeira vez que o plenário se pronunciou sobre a matéria foi em 2005 através de uma iniciativa do então deputado Jorge Fão. Seguiram-se sete tentativas de Coutinho e outras duas de deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).