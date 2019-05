‘Canarinhos’ surpreendem Benfica na Liga de Elite

O Monte Carlo venceu ontem o Benfica de Macau, por 2-0, e atrasou ainda mais os actuais campeões locais na luta pela renovação do título. Diarra e Lo Man Hin fizeram os golos dos ‘canarinhos’, que podem vir a ultrapassar as ‘águias’ na classificação caso vençam a partida em atraso que têm para disputar na Liga de Elite.

Pedro André Santos

Vida complicada na Liga de Elite para o Benfica de Macau, que poderá ver o líder Chao Pak Kei ganhar uma vantagem de nove pontos após o final desta jornada. A formação orientada por Cuco não tinha uma tarefa fácil frente ao Monte Carlo, sabendo-se, no entanto, que seria um jogo equilibrado que poderia pender para qualquer um dos lados, tendo em conta o que as duas equipas têm mostrado este ano.

O Benfica apresentou-se em campo com vontade de atacar e marcar golos, mas o Monte Carlo tinha também a sua estratégia bem definida, procurando defender bem e sair rápido em contra-ataque, aproveitando sobretudo a velocidade de Fabrício Lima e Diarra. Após uma primeira parte equilibrada, bastante disputada no meio-campo, os segundos 45 minutos acabaram por trazer um pouco mais do mesmo. Num lance de bola parada a favor do Monte Carlo, Diarra apareceu sem marcação ao segundo poste e inaugurou o marcador quando estavam decorridos 57 minutos de jogo.

O golo dos ‘canarinhos’ obrigou o Benfica a arriscar mais à procura de um golo que pudesse relançar a partida, deixando, ao mesmo tempo, a sua defesa mais exposta aos avançados da equipa contrária. As ‘águias’ ainda tiveram algumas oportunidades para empatar, mas a bola não encontrava a baliza, ou quando lá chegava com perigo era o guarda-redes Ho Man Fai a evitar o pior.

Nos instantes finais da partida, e numa altura em que o Benfica jogava já com menos um jogador após a expulsão de Chan Man, o Monte Carlo fez o 2-0 após um belo passe de Diarra a isolar Lo Man Hin, que na cara de Batista não desperdiçou.

“Foi uma vitória muito importante, depois de uma derrota na semana passada, a equipa estava bastante afectada. Esta vitória foi muito importante também porque permitiu à equipa aproximar-se do topo da classificação, e ainda acreditamos que é possível chegar ao primeiro lugar”, disse Diarra em declarações ao PONTO FINAL. Relativamente ao golo que marcou, Diarra referiu que foi “muito especial”, sobretudo por ter sido feito contra uma equipa como o Benfica. “Jogo em Macau há três anos e nunca tinha marcado ao Benfica, e hoje [ontem] marquei um golo e ainda fiz uma assistência, fiquei muito feliz”, concluiu.

Do lado das ‘águias’, Batista referiu que o jogo “foi resumido nos detalhes”, tendo o adversário aproveitado as oportunidades que teve. “O Monte Carlo teve duas bolas, esperou no contra-ataque, e conseguiu fazer os golos que precisava, primeiro numa bola parada, e em segundo numa desorganização defensiva nossa. Por mais horrível que tenha sido a arbitragem a gente não se pode esquivar, a responsabilidade é toda nossa, tanto ofensivamente como defensivamente”, lamentou o guarda-redes brasileiro.

Apesar da derrota, Batista recusou-se a atirar a toalha ao chão, referindo que a equipa não irá desistir de procurar chegar ao primeiro lugar enquanto for matematicamente possível. “Sabemos que é mais complicado, mas ninguém sabe o que futuro nos reserva, e o segredo é levantar a cabeça e continuar”, concluiu.